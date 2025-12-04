+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

WM 2026 Tickets: So läuft der Ticketverkauf – Preise, Phasen & Ticketarten

von

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird größer als je zuvor: Mit 48 teilnehmenden Teams und einem erweiterten K.o.-System stehen auch beim Ticketverkauf einige Änderungen an. Wer noch Karten ergattern will, sollte die Verkaufsphasen und Regeln genau kennen. Wir geben einen Überblick zu Preisen, Verfahren und exklusiven VIP-Angeboten. Zunächst gibt es den WM 2026 Spielplan, der bei der WM 2026 Auslosung festgelegt wird, zumindest die Zusammensetzung der Gruppen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Ein Mann hält am 11. Juli 2014, zwei Tage vor dem Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 zwischen Deutschland und Argentinien, am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ein Schild hoch, auf dem er um Eintrittskarten bittet. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS / AFP / GABRIEL BOUYS
Ein Mann hält am 11. Juli 2014, zwei Tage vor dem Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 zwischen Deutschland und Argentinien, am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ein Schild hoch, auf dem er um Eintrittskarten bittet. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS / AFP / GABRIEL BOUYS

Dritte Vorverkaufsphase startet mit Gruppenauslosung

Der Ticketverkauf für die WM 2026 gliedert sich in mehrere Phasen. Die ersten beiden Phasen liefen bereits zwischen September und Anfang Dezember 2025 – jeweils in Form von Losverfahren mit vorheriger Registrierung auf der offiziellen FIFA-Seite. In Phase 1 waren nur Visa-Karteninhaber zugelassen, Phase 2 stand dann allen offen.

Am 5. Dezember beginnt Phase 3 – mit der Veröffentlichung des endgültigen Spielplans nach der Gruppenauslosung. Zum ersten Mal können Fans nun Tickets für konkrete Spiele buchen, nicht mehr nur für ein Stadion oder einen Spieltag. Wer leer ausgeht, hat später noch eine Chance: Kurz vor Turnierstart folgt ein direkter Verkauf nach dem Prinzip „first come, first served“. Eine Abendkasse am Stadion wird es hingegen nicht geben – der gesamte Ticketvertrieb läuft ausschließlich online.

Datum / ZeitraumPhase / EreignisDetails
10.–19. September 2025Phase 1: Visa-LosverfahrenNur mit Visa-Karte registrierbar, keine direkten Käufe möglich
Ab 29. September 2025Benachrichtigung der Gewinner (Phase 1)Erfolgreiche Bewerber erhalten Info per E-Mail
Ab 1. Oktober 2025Ticketkauf Phase 1Erwerb von Tickets möglich (max. 4 pro Spiel, max. 40 insgesamt)
27.–31. Oktober 2025Registrierung Phase 2Offenes Losverfahren, keine Visa-Bindung erforderlich
Mitte Nov. – Anfang Dez. 2025Ticketkauf Phase 2Tickets für Stadien oder Spieltage, kein fester Spielplan verfügbar
05. Dez 25Phase 3 beginnt: Gruppenauslosung & gezielter VerkaufTicketkauf für konkrete Spiele erstmals möglich
Frühjahr 2025 (bereits gestartet)Hospitality-TicketsPremium-Angebote seit Monaten verfügbar, feste Preise
Kurz vor Turnierbeginn (2026)Last-Minute-VerkaufRestkarten nach dem Prinzip „first come, first served“
Fortlaufend ab Phase 1Offizieller ZweitmarktWiederverkauf über FIFA möglich, sobald erste Tickets vergeben wurden

Preise & Übersicht aller WM Tickets 2026

TickettypBeschreibungPreisspanne (ab)Besonderheiten
Standard-TicketReguläre Eintrittskarte für ein bestimmtes Spielab 60 USDPreis abhängig von Nachfrage („Dynamic Pricing“)
Finalticket (Topplatz)Sitzplatz in bester Kategorie beim WM-Finalebis zu 6730 USDStarke Preisschwankung möglich
Hospitality – Single MatchPremiumticket für ein bestimmtes Spiel inkl. VIP-Servicesab 1378 USDFester Preis, inkl. Lounge-Zugang
Hospitality – Venue SeriesAlle Spiele in einem Stadion inkl. VIP-Angebot (4–9 Spiele)ab 7500 USDVerpflegung & exklusive Bereiche inklusive
Hospitality – Follow My TeamAlle Gruppenspiele + 1. K.o.-Runde eines Teams inkl. VIP-Paketab 9000 USDReise mit dem Team – exklusives Erlebnis
Last-Minute-TicketsVerbleibende Restkarten kurz vor dem Turnierstart („first come, first served“)variabelNur online über FIFA erhältlich
Offizieller ZweitmarktWiederverkauf bereits gekaufter Tickets über FIFA-PlattformvariabelSicherer Weiterverkauf, limitiertes Angebot

Ticketpreise: Flexible Preise und neue Preismodelle

Ein Novum bei der WM 2026 ist das sogenannte „Dynamic Pricing“. Wie bei Flügen oder Hotelbuchungen passen sich die Ticketpreise je nach Nachfrage an. Für die Gruppenphase starten die Preise laut FIFA bei rund 60 US-Dollar – steigen aber, je nach Beliebtheit der Partie, deutlich an. Für das Finale kann ein Top-Platz bis zu 6730 US-Dollar kosten. Eine Preisübersicht mit festen Beträgen gibt es nicht, da die Kosten dynamisch schwanken.

Der Online-Kauf erfolgt ausschließlich über das FIFA-Ticketsystem, das auch einen offiziellen Wiederverkaufsmarkt bietet – eine Art Sekundärplattform, auf der erworbene Tickets sicher weitergegeben werden können.

Hospitality-Tickets: Premiumplätze mit VIP-Service

Wer mehr Komfort will und das nötige Budget mitbringt, kann auf sogenannte „Hospitality“-Pakete zurückgreifen. Diese beinhalten VIP-Zugang zu Lounges, Pavillons und Clubs – teilweise inklusive Verpflegung und exklusiver Sitzplätze. Die Preise sind hoch, dafür aber fix – Dynamic Pricing kommt hier nicht zum Einsatz.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Einzelspiele in der Gruppenphase gibt es ab 1378 US-Dollar. Wer alle Spiele an einem bestimmten Spielort sehen will (Venue Series), zahlt ab 7500 Dollar. Die Variante „Follow My Team“ mit allen Vorrundenspielen und dem ersten K.o.-Spiel der Lieblingsmannschaft beginnt bei 9000 US-Dollar. Besonders hochpreisig sind natürlich die Premium-Angebote für Halbfinale und Finale.

Registrierung und Ticketkauf: Nur über die FIFA möglich

Wichtig: Für alle Ticketarten – ob regulär oder Hospitality – ist eine Registrierung über die offizielle FIFA-Website erforderlich. Ohne persönliches Benutzerkonto ist weder die Teilnahme am Losverfahren noch der spätere Direktkauf möglich. Für spontane Stadionbesuche ist die WM 2026 also nicht gemacht – wer dabei sein will, muss frühzeitig planen und schnell reagieren.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++