Fußball WM 2026 Tickets: FIFA bietet günstigere WM-Tickets für treueste Fans für 60 US-Dollar!

Der Weltverband FIFA reagiert auf die harsche Kritik bezüglich der hohen WM-Ticketpreise. Man honoriert die loyalsten Anhänger des Fußballs mit einer neuen Ticket-Kategorie für die WM 2026, die sich an die treuesten Fans richtet. Der “Basisrang” bietet günstigere Eintrittspreise von nur 60 US-Dollar (51 Euro) pro Ticket und Spiel für alle 104 Begegnungen, inklusive des Finales. Diese Maßnahme wurde eingeführt, um den Umstand zu berücksichtigen, dass der Besuch der WM für viele Fans mit hohen Reisekosten verbunden ist.

Neue Ticket-Kategorie für die WM 2026

Mit dem neuen “Basisrang” führt die FIFA eine Ticketkategorie ein, die speziell für Anhänger qualifizierter Teams angeboten wird. Die Karten werden über die jeweiligen Verbände verteilt, was für deutsche Fans über den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erfolgt. Diese Entscheidung zielt darauf ab, treue Fans zu belohnen und ihnen einen erschwinglicheren Zugang zu den Spielen zu ermöglichen.

Kritik an den Ticketpreisen

Der DFB hat die bisherigen Ticketpreise scharf kritisiert, da die WM 2026 in den weit entfernten USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Geschäftsführer Andreas Rettig äußerte, dass ein Besuch für viele Fans bereits mit großem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden sei. Daher hätte man sich günstigere Ticketpreise für die gesamte Anhängerschaft gewünscht, um die Teilnahme zu erleichtern.

Verteilung der Ticketkontingente

Gemäß FIFA entfallen nun 50 Prozent des jeweiligen Ticket-Kontingents für die Verbände auf die günstigeren Kategorien. 40 Prozent davon entfallen auf den “Budgetrang” und 10 Prozent auf den neu eingeführten “Basisrang”. Die restlichen 50 Prozent verteilen sich auf die Kategorien “Standardrang” und “erster Rang”, was zeigt, dass die FIFA die Bedürfnisse der Fans berücksichtigt.

Hohe Nachfrage nach Tickets

Die Nachfrage nach Tickets für die XXL-Endrunde ist enorm. In der Verkaufsphase mit Zufallsziehung, die am 11. Dezember begonnen hat, sind bereits 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen. Deutschland zählt zu den Ländern mit der größten Nachfrage, direkt hinter den Gastgebernationen. Die DFB-Elf trifft in der Vorrunde auf aufregende Gegner wie Curacao und die Elfenbeinküste.