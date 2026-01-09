WM 2026 Tickets – DFB legt Verteilung für 60-Dollar-Tickets für Fans fest

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Verteilung der 60-Dollar-Tickets für die WM 2026 festgelegt. Treue Fans der Nationalmannschaft können sich auf vergünstigte Eintrittskarten freuen. Insgesamt werden 70 Prozent der Tickets an Mitglieder des Fanclubs vergeben, die die meisten Bonuspunkte gesammelt haben. Die verbleibenden 30 Prozent stehen über Fanclub-Betreuer und unabhängige Fanclubs zur Verfügung.

Verteilung der vergünstigten Tickets

Gut fünf Monate vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft sind die Details zur Ticketvergabe bekannt. Der DFB hat entschieden, dass 70 Prozent der sogenannten 60-Dollar-Tickets an die treuesten Mitglieder des Fanclubs Nationalmannschaft vergeben werden. Diese Mitglieder müssen bis zum 13. Januar um 17:00 Uhr einen Antrag auf die Tickets stellen. Die restlichen 30 Prozent der Tickets werden über Fanclub-Betreuer und eigenständige Fanclubs verteilt.

FIFA führt 60-Dollar-Ticket ein

Aufgrund scharfer Kritik an den hohen Ticketpreisen für die WM in den USA, Kanada und Mexiko hat die FIFA ein Sonderkontingent von 60-Dollar-Tickets eingeführt. Dies soll die treuen Anhänger der teilnehmenden Nationalmannschaften belohnen. Der sogenannte Basisrang gilt für alle WM-Teilnehmer und umfasst sämtliche 104 WM-Spiele, von der Vorrunde bis hin zu einem möglichen Finale. Es liegt jedoch im Ermessen der nationalen Verbände, wie die Tickets vergeben werden.

Limitierte Ticketanzahl für Deutschland

Die Anzahl der verfügbaren Tickets ist jedoch begrenzt. Deutschland steht für den Fanblock, wie für alle anderen Teams, nur acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind im neuen Basisrang vorgesehen. Für das Gruppenspiel gegen Curaçao am 14. Juni in Houston werden laut DFB 581 Tickets bereitgestellt, gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sind es 395 und gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford 632. Bei möglichen K.-o.-Spielen liegt die Anzahl der Karten zwischen 450 und 600.

Hohe Ticketpreise sorgen für Kritik

Die Einführung des 60-Dollar-Tickets wurde von der internationalen Fanvereinigung Football Supporters Europe zwar begrüßt, jedoch wird die Gesamtanzahl als zu gering kritisiert. Der DFB bedauert die teilweise horrenden Ticketpreise. So waren die günstigsten Eintrittskarten im Fanblock der Nationalmannschaft für die drei Gruppenspiele im Sommer 2024 bereits für das erste Spiel gegen Curaçao ab 155 Euro erhältlich. Für das Spiel gegen die Elfenbeinküste müssen Fans mindestens 190 Euro zahlen, und das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador kostet im günstigsten Fall 230 Euro.

Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Die aktuelle Verkaufsphase für die Tickets endet am 13. Januar, danach erfolgt eine Verlosung unter den Bewerbungen. Die WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.

Quelle: t-online.de