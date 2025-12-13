WM 2026 Ticketpreise: FIFA verzeichnet 5 Mio. Anfragen – Aktuell

Trotz anhaltender Kritik am Ticketpreis-System hat die FIFA beeindruckende Zahlen zum Ticketverkauf für die Fußball-WM 2026 vorgelegt. Binnen der ersten 24 Stunden der dritten Verkaufsphase gingen fünf Millionen Ticketanfragen aus über 200 Ländern ein. Dies unterstreicht das hohe Interesse an den herausragenden Gruppenspielen der ersten WM mit 48 Teams, die im kommenden Jahr zwischen dem 11. Juni und 19. Juli stattfindet.

Hohe Nachfrage aus den Gastgeberländern

Die Mehrheit der Anfragen stammt aus den drei Gastgeberländern, den USA, Kanada und Mexiko. Diese erfreuliche Bilanz wird durch das Interesse aus anderen Nationen ergänzt. Besonders stark zeigt sich das Interesse der Fans aus Kolumbien, England und Brasilien. Auch Argentinien, Schottland und Deutschland sind unter den führenden Ländern, die nach Tickets suchen.

Beliebte Begegnungen in Miami und East Rutherford

Besonders gefragt ist das Gruppenspiel zwischen Kolumbien und Portugal, das am 27. Juni in Miami stattfindet. Auch das Aufeinandertreffen der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford zählt zu den Top-5-Partien. Diese Spiele versprechen spannende Auseinandersetzungen und ziehen bereits jetzt viele Ticketanfragen nach sich.

Kritik an horrenden Ticketpreisen

Im Zusammenhang mit den Ticketanfragen sind jedoch soziale Bedenken aufgekommen. Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) äußerte sich “entsetzt” über die hohen Ticketpreise, die in Europa massive Kritik hervorrufen. In einigen kleineren Ländern übersteigen die Kosten für die Spiele in der Gruppenphase bereits die durchschnittlichen Monatslöhne der Einwohner, was die Zugänglichkeit der WM für viele Fans stark einschränken könnte.

Verlosung noch bis zum 13. Januar

Die FIFA weist darauf hin, dass die aktuellen Zahlen sich auf die Ticketphase für die Verlosung beziehen, die noch bis zum 13. Januar 2024 läuft. Diese Vorstellung ist ein wesentlicher Bestandteil der Planung für die Spiele und zeigt das enorme Interesse an einem einmaligen Fußballereignis, das die gesamte Weltgemeinschaft anziehen soll.