DFB-Geschäftsführer Rettig bedauert hohe Ticketpreise für WM 2026 – Aktuell

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt sich enttäuscht über die exorbitanten Ticketpreise für die WM 2026 in den USA. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig äußert, dass die hohen Kosten für die Fans der Nationalmannschaft inakzeptabel sind. Trotz des fehlenden Mitspracherechts des Verbands bei der Preisgestaltung soll den Anhängern bestmöglicher Support geboten werden. Diese Thematik wirft Fragen zur Erschwinglichkeit der Veranstaltung auf, besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Probleme für die Fans.

Rettig bedauert hohe Ticketpreise für die WM 2026

Andreas Rettig, der Geschäftsführer des DFB, bedauert die hohen Ticketpreise für die WM 2026, die für die Fans der deutschen Nationalmannschaft eine große finanzielle Belastung darstellen. “Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden”, so Rettig im Gespräch mit dem SID. Er erklärt, dass Fans mit zusätzlichen Kosten für Flüge und Unterkünfte rechnen müssen.

FIFA legt Preise fest – DFB hat keinen Einfluss

Rettig betont, dass der DFB keinen Einfluss auf die Preisgestaltung hat, da die FIFA allein für die Festlegung der Eintrittspreise verantwortlich ist. “Wir sind wenige Stunden vor Bewerbungsstart lediglich über die Preise informiert worden”, erläutert der Geschäftsführer. Diese Situation sorgt für Unmut seitens der Fans und der Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE).

FSE kritisiert horrende Preise

Die Fanorganisation FSE hat sich am Donnerstag entsetzt über die “horrenden Ticketpreise” geäußert und fordert die FIFA auf, den Verkauf über die Nationalverbände unverzüglich einzustellen. Die Preise für die DFB-Spiele liegen zwischen 155 Euro und 5975 Euro, was nicht nur den Zugang zur WM erschwert, sondern auch die Vorfreude auf das Turnier schmälern könnte.

DFB bemüht sich um bessere Bedingungen vor Ort

Trotz der hohen Ticketpreise möchte der DFB seinen Fans vor Ort eine positive Erfahrung bieten. “Hier versuchen wir unter anderem mit der Fanbotschaft in den Spielorten, Fanbetreuern in den Spielorten und Stadien, sowie einem Rahmenprogramm für Fans den bestmöglichen Service zu bieten”, erklärt Rettig. Mit diesen Maßnahmen möchte der DFB die Situation für die Fans verbessern und sicherstellen, dass die WM in Deutschland erlebbar bleibt.