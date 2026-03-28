WM 2026 Testspiele: Deutscher WM-Gegner Elfenbeinküste schlägt Südkorea 4:0

Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat in den WM 2026 Testspielen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Südkorea in Milton Keynes mit 4:0 (2:0) besiegt. Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto zeigte der dreimalige Afrikameister eine souveräne Vorstellung und erzielte Treffer in beiden Halbzeiten. Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) sorgten für den klaren Sieg. Gleichzeitig blieben bei den Gastgebern einige prominente Akteure ohne Einsatz, während bei Südkorea ein Starspieler nur eingewechselt wurde.

Spielverlauf und Torfolge

Die Partie in Milton Keynes endete 4:0 zugunsten der Elfenbeinküste, die früh in Fahrt kam und bereits vor der Pause auf 2:0 stellte. Evann Guessand traf in der 35. Minute und kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Simon Adingra in der ersten Minute der Nachspielzeit (45.+1). Nach Wiederanpfiff bestimmte der Kontinentalsieger weiter das Tempo; Martial Godo machte in der 62. Minute den dritten Treffer, ehe Wilfried Singo die Partie endgültig in der Nachspielzeit (90.+4) entschied. Der klare Sieg dokumentiert die Durchschlagskraft des Teams in dieser Testspielphase und gibt personellen und taktischen Impulsen für die WM.

Personal und Wechsel: Einsätze und Auswechslungen

Das Aufgebot der Elfenbeinküste beinhaltete mit Bazoumana Touré einen Hoffenheimer, der im Testspiel allerdings nicht zum Einsatz kam. Dasselbe Schicksal traf bei Südkorea Mönchengladbachs Jens Castrop und den Mainzer Lee Jae-Sung, die beide nicht eingewechselt wurden. Südkorea trat zudem mit Bayern Münchens Min-Jae Kim an, während Altstar Heung-min Son nur eingewechselt wurde und somit nicht von Beginn an auflief. Die Personalentscheidungen des Übungsleiters unterstreichen die Bedeutung solcher Testspiele zur Feinabstimmung vor der WM.

Kontext zur WM 2026: Duell mit Deutschland am 20. Juni in Toronto

Der Testspiel-Erfolg kommt knapp drei Monate vor dem Aufeinandertreffen mit Deutschland in Kanada: Deutschland und die Elfenbeinküste werden sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag begegnen (20. Juni) in Toronto. Die Elfenbeinküste tritt als dreimaliger Afrikameister mit Rückenwind an und trifft in der Vorrunde zudem auf Ecuador und WM-Debütant Curacao. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Ecuador und WM-Debütant Curacao.