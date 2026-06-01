WM 2026 Testspiel-Ergebnisse: USA holen ersten Sieg im WM-Jahr

Die USA-Nationalmannschaft hat gut zwei Wochen vor dem Start der Heim-WM ihren ersten Sieg im Jahr 2026 eingefahren. In Charlotte in North Carolina setzte sich der Co-Gastgeber in einem turbulenten Spiel mit 3:2 gegen Senegal durch. Vor der Weltmeisterschaft bleibt nun nur noch der Härtetest gegen Deutschland am 6.6.2026 in Chicago.

Gelungener Schritt vor dem WM-Start

Am kommenden Samstag um 20.30 Uhr MESZ empfängt die DFB-Elf die US-Amerikaner in Chicago, die letzte Generalprobe vor dem Turnier steigt damit gegen die deutsche Auswahl. Mauricio Pochettino ordnete den Erfolg anschließend nüchtern ein. „Die gute Stimmung nach diesem Sieg ist meiner Meinung nach für das Umfeld wichtiger als für uns“, sagte der US-Coach und kündigte zugleich an, er freue sich auf eine „weitere großartige Nationalmannschaft wie Deutschland“.

Die Hausherren legten in Charlotte früh vor. Sergino Dest brachte die USA bereits in der 7. Minute in Führung, ehe der frühere Dortmunder Christian Pulisic nach 20 Minuten auf 2:0 erhöhte. „Es ist einfach toll, wieder ein Tor zu schießen. Hoffentlich hören die Leute jetzt endlich auf, darüber zu reden. Ich fühle mich großartig“, sagte Pulisic, der seine fünfmonatige Torflaute sowohl im US-Team als auch bei der AC Mailand beendete.

Senegal gleicht aus, Balogun entscheidet

Doch Senegal schlug zurück. Sadio Mané, einst Profi des FC Bayern, verkürzte kurz vor der Pause in der 44. Minute und stellte nur sieben Minuten nach dem Wiederbeginn auf 2:2. Die Partie blieb offen, ehe Folarin Balogun in der 63. Minute den erneuten Führungstreffer und damit den Sieg der USA besorgte.

Für die Amerikaner war es nach den Niederlagen gegen Belgien mit 2:5 und Portugal mit 0:2 der erste Erfolg im WM-Jahr. Bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli trifft das Team in Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei. Senegal startet in Gruppe I gegen Frankreich, Irak und Norwegen.