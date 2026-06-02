WM 2026 Testspiel erfolgreich: Uzuns Premiere – Türkei holt lockeren Sieg

Can Uzun hat im letzten WM-Abschnitt seines ersten Länderspieltreffers gefeiert und die Türkei im Test gegen Nordmazedonien zu einem klaren 4:0-Erfolg geführt. Der 20 Jahre alte Angreifer von Eintracht Frankfurt gehörte dabei zu den auffälligsten Spielern auf dem Platz und bereitete zudem ein weiteres Tor vor.

Frühe Dominanz und Uzuns Premierenmoment

Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff setzte Uzun ein erstes Ausrufezeichen und traf nur die Latte. Kurz darauf brachte Orkun Kökcü die Gastgeber in der 2. Minute in Führung, ehe Uzun in der 16. Minute selbst erhöhte. Für ihn war es im fünften Einsatz für die A-Nationalmannschaft der erste Treffer. Die erste Vorlage in der Nationalelf ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten, denn beim 3:0 durch Deniz Gül in der 53. Minute schlug Uzun die Flanke.

Bundesliga-Akteure in der Startelf

Auch weitere Profis mit Bundesliga-Bezug standen von Beginn an auf dem Rasen. Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim und Salih Özcan von Borussia Dortmund gehörten zur Startelf. Starspieler Arda Güler von Real Madrid nahm zunächst auf der Bank Platz und wurde erst nach 62 Minuten eingewechselt. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Baris Yilmaz in der 70. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.

WM-Generalprobe vor dem Turnierstart

Für die Mannschaft von Vincenzo Montella steht am kommenden Sonntag noch die Generalprobe gegen Venezuela an. Danach beginnt für die Türkei die WM mit dem Gruppenspiel gegen Australien am 14. Juni. In der Vorrunde warten außerdem Paraguay und Co-Gastgeber USA. Eine Endrundenteilnahme hat für das Land Seltenheitswert, denn bislang qualifizierte sich die Türkei erst zweimal für eine Weltmeisterschaft, 1954 und 2002.