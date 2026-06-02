WM 2026 Test Länderspiel der DR Kongo in Spanien wegen Ebola abgesagt

Aus Sorge vor der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo ist das WM-Testspiel der kongolesischen Nationalmannschaft gegen Chile in Spanien abgesagt worden. Juan Franco, Bürgermeister von La Linea de la Concepción, machte die Entscheidung am Dienstag öffentlich. Die Partie war für den 9. Juni in der Stadt an der Grenze zu Gibraltar vorgesehen.

Absage aus gesundheitlicher Vorsicht

Der Rathauschef erklärte in einer vom Rathaus verbreiteten Tonaufnahme: „Ich habe soeben das Dekret unterzeichnet, mit dem das für den kommenden 9. Juni im städtischen Stadion geplante Spiel zwischen den Nationalmannschaften der Demokratischen Republik Kongo und Chiles nicht genehmigt wird“. Franco begründete den Schritt mit „gesundheitlicher Vorsicht“ und folgte damit den Empfehlungen des Gesundheitsdienstes der Regionalregierung von Andalusien.

Der Ebola-Ausbruch war am 15. Mai in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo erklärt worden.

WM-Pläne der DR Kongo bleiben eng getaktet

Das Team der DR Kongo will sein WM-Quartier vom 11. Juni bis 19. Juli in Houston beziehen. Für die Einreise in die USA müssten sich nach Angaben des WM-Verantwortlichen des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, alle Mitglieder für drei Wochen in einer „Blase“ isolieren. In Houston trifft die kongolesische Auswahl in der Gruppe K am 17. Juni auf Portugal.

Auch Mexiko hatte am Samstag die Einreise für Menschen eingeschränkt, die sich in den vergangenen 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo oder im Südsudan aufgehalten haben. Im mexikanischen Guadalajara spielt die DR Kongo gegen Kolumbien am 24. Juni, anschließend wartet in Atlanta der WM-Debütant Usbekistan am 28. Juni.