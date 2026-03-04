WM 2026 Teilnehmer Iran: Tritt der Iran bei der WM nicht an, wird er hart bestraft

Tritt der Iran bei der WM nicht an, wird er hart bestraft: Ein Rückzug würde dem iranischen Verband finanzielle und sportliche Konsequenzen bringen. Die FIFA hat klare Fristen und Mindeststrafen festgelegt, außerdem stünde eine Rückzahlung erhalten­er Fördergelder im Raum. Gleichzeitig droht dem Iran ein Ausschluss von der WM 2030, sollte ein Rückzug oder ein Ausschluss durch den FIFA-Rat erfolgen. Die Kontroverse um Visa und politische Spannungen machen eine Entscheidung wahrscheinlicher, die der Weltverband genau beobachten will.

FIFA-Strafen bei Rückzug: Fristen, Geldstrafen und Rückzahlung

Zieht der Iran spätestens 30 Tage vor dem ersten WM-Spiel zurück, sieht das FIFA-Disziplinarkomitee eine Mindeststrafe von 250.000 Schweizer Franken vor (etwa 275.000 Euro). Erfolgt der Rückzug weniger als 30 Tage vor dem ersten Spiel, steigt die Mindeststrafe auf 500.000 Schweizer Franken (etwa 550.000 Euro). Zusätzlich müsste der Verband sämtliche von der FIFA erhaltenen Gelder zurückzahlen. Die Regeln zielen darauf ab, die Veranstaltung organisatorisch und finanziell abzusichern und Abschreckung gegen kurzfristige Rückzüge zu schaffen.

Iran bei der WM 2026 in Gruppe G

Der Iran spielt in der WM Gruppe G gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Iran > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Neuseeland > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ägypten > 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzielle Folgen: Vorbereitungsentschädigung und Preisgeld

Die finanziellen Verluste wären für den iranischen Verband erheblich. Jedes qualifizierte Team erhält laut FIFA rund 1,5 Millionen US-Dollar als Vorbereitungsentschädigung, um Kosten vor dem Turnier zu decken. Zudem sieht das Vergütungssystem ein Preisgeld von mindestens neun Millionen US-Dollar für die Mannschaften vor, die in der Endabrechnung die Plätze 33 bis 48 belegen. Ein Rückzug würde den Iran somit um sechsstellige bis mögliche Millionenbeträge bringen und die wirtschaftlichen Folgen des Turnierverzichts verstärken.

Mögliche sportliche Sanktionen: Risiko Ausschluss 2030

Neben unmittelbaren Geldstrafen drohen dem Iran langfristige sportliche Sanktionen. Das FIFA-Regelwerk sieht vor, dass ein Rückzug oder ein Ausschluss Auswirkungen auf künftige Turnierberechtigungen haben kann; konkret nennt die FIFA die Möglichkeit eines Ausschlusses von der WM 2030. Die Drohung zielt darauf ab, die Integrität des Wettbewerbs zu schützen und die Planungssicherheit für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Politischer Kontext und mögliche Nachrücker

Die politische Lage spielt eine große Rolle: FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström kündigte an, man werde die Situation „beobachten“. Der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj erklärte, nach dem Angriff sei nicht zu erwarten, „dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“ und kritisierte die US-Politik: „Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird.“

Sportlich steht der Iran in einer Vorrundengruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten, die Spiele würden in den USA stattfinden. Sollte die Mannschaft ausfallen oder der FIFA-Rat einen Ausschluss beschließen, käme voraussichtlich eine andere asiatische Mannschaft nach. Als mögliche Nachrücker gelten vor allem Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, da beide Teams in den interkontinentalen Play-offs um den letzten WM-Platz gegeneinander antraten. Zudem wollte der Iran bereits die Auslosungboy kottierten, nachdem US-Behörden drei Funktionären vermutlich Einreisevisa verweigert hatten, kam dann aber doch.