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WM 2026 Teilnehmer: Die Fußball Länderspiel Ergebnisse & Spielplan heute am Sonntag

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Am heutigen Sonntag finden bzw. fanden einige Länderspiele statt. Vor allem die WM 2026 Teilnehmer testen in dieser Länderspielpause, wenn sich nicht in den WM Playoffs spielen müssen. Heute Nacht trennte sich Portugal und Mexiko schon torlos 0:0 bei der Neueröffung des Aztekenstadions in Mexiko City. Tunesien gewann knapp gegen Haiti mit 1:0.

Heute Abend um 20 Uhr sind dann Kolumbien gegen Frankreich in einem Testspiel an der Reihe.

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Hier gibt es die komplette Liste der Länderspiele im März 2026.

Licht- und Feuerwerksshow in der Halbzeitpause des Länderspiels zwischen Mexiko und Portugal im Banorte Stadion in Mexiko-Stadt am 28. März 2026. Rodrigo Oropeza / Getty Images
Licht- und Feuerwerksshow in der Halbzeitpause des Länderspiels zwischen Mexiko und Portugal im Banorte Stadion in Mexiko-Stadt am 28. März 2026. Rodrigo Oropeza / Getty Images

Welche Länderspiele finden heute am Sonntag 29. März 2026 statt?

Länderspiele 2026
Länderspiele
29.3.2026
- 1:00
Haiti
0 1
Tunesien
Länderspiele
29.3.2026
- 3:00
Mexiko
0 0
Portugal
Estadio Azteca "Aztekenstadion"
Länderspiele
29.3.2026
- 15:00
Litauen
0 2
Georgien
Länderspiele
29.3.2026
- 16:00
Armenien
1 2
Belarus
Länderspiele
29.3.2026
- 21:00
Kolumbien
- -
Frankreich
Vorschau: Gewinner : Frankreich

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