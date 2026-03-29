WM 2026 Teilnehmer: Die Fußball Länderspiel Ergebnisse & Spielplan heute am Sonntag

Am heutigen Sonntag finden bzw. fanden einige Länderspiele statt. Vor allem die WM 2026 Teilnehmer testen in dieser Länderspielpause, wenn sich nicht in den WM Playoffs spielen müssen. Heute Nacht trennte sich Portugal und Mexiko schon torlos 0:0 bei der Neueröffung des Aztekenstadions in Mexiko City. Tunesien gewann knapp gegen Haiti mit 1:0.

Heute Abend um 20 Uhr sind dann Kolumbien gegen Frankreich in einem Testspiel an der Reihe.

Hier gibt es die komplette Liste der Länderspiele im März 2026.

Welche Länderspiele finden heute am Sonntag 29. März 2026 statt?