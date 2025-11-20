WM 2026 Teilnehmer: Curacao und Österreich sorgen für Fußballträume

Acht neue WM-Teilnehmer – Österreich, Curacao und Schottland schreiben Geschichte

Der Dienstag der WM-Qualifikation brachte gleich acht neuen Teams das Ticket zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Neben den Topfavoriten Spanien, Schweiz und Belgien sorgten kleinere Fußballnationen für die Schlagzeilen – darunter Curacao, Haiti, Schottland und Österreich. Während sich die einen souverän qualifizierten, mussten andere bis zur letzten Minute zittern.

Gregoritsch bringt Österreich nach 1998 erstmals wieder zur WM

Nach 26 Jahren ist Österreich zurück auf der Weltbühne. Beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Wien reichte ein Punkt für das WM-Ticket – dank Michael Gregoritsch, der in der 78. Minute ausglich. Der frühere Bundesliga-Stürmer avancierte zum Helden des Abends und sprach vom „besten Gefühl“, das man als Fußballer erleben könne. Kapitän Marko Arnautovic ging gleich weiter und forderte im ORF ein neues Nationaldenkmal: den 18. November als Feiertag. David Alaba übernahm danach kurzerhand den Mannschaftsbus – auch symbolisch ein Zeichen, dass das Team wieder Fahrt aufgenommen hat.

Curacao überrascht die Fußballwelt

Curacao hat Fußballgeschichte geschrieben: Der karibische Inselstaat wird mit rund 150.000 Einwohnern die bislang kleinste Nation bei einer WM-Endrunde sein. Nach einem 0:0 in Jamaika brachen bei Fans und Spielern alle Dämme. Trainer Dick Advocaat war beim entscheidenden Spiel zwar nicht vor Ort, doch das Team krönte seine Quali-Kampagne trotzdem. „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht“, so Angreifer Kenji Gorré. Die Szenen danach: Platzsturm, Feuerwerk und ausgelassene Feiern – in der Karibik ist ein neuer Fußballtraum wahr geworden.

Haiti trotzt der Krise und feiert WM-Comeback

Auch Haiti kehrt nach 52 Jahren auf die große Bühne zurück – und das trotz denkbar schwieriger Umstände. Das entscheidende 2:0 gegen Nicaragua wurde wie die gesamte Qualifikation auf neutralem Boden in Curacao ausgetragen. Das eigene Nationalstadion ist seit März 2024 in den Händen bewaffneter Banden. Die Mannschaft setzte mit ihrer Qualifikation ein Zeichen der Hoffnung für ein Land im Ausnahmezustand – die zweite WM-Teilnahme nach 1974 ist sportlich wie symbolisch ein Meilenstein.

Schottland liefert Spektakel gegen Dänemark

Was für ein Fußballabend in Glasgow: Schottland sicherte sich mit einem 4:2 gegen Dänemark erstmals seit 1998 wieder die WM-Teilnahme – und wie. Scott McTominay eröffnete per Fallrückzieher, in der Nachspielzeit traf Kieran Tierney zum 3:2. Kommentatoren jubelten: „Der Mann wird in seinem Leben in Schottland keinen Drink mehr bezahlen.“ Den Schlusspunkt setzte Kenny McLean mit einem Tor von der Mittellinie. Die Tartan Army darf sich auf eine Reise nach Amerika freuen – die Rückkehr zur WM ist geglückt.

Pflichtsiege für Spanien, Schweiz und Belgien

Weniger dramatisch lief es für die Favoriten. Spanien reichte ein 2:2 gegen die Türkei, um den Gruppensieg zu sichern. Trainer Luis de la Fuente kündigte an, dass man sich gut vorbereiten wolle, um „diesen schönen Wettbewerb zu gewinnen“. Die Schweiz sicherte sich mit einem 1:1 gegen Kosovo souverän den Gruppensieg – selbst eine deutliche Niederlage hätte nichts geändert. Belgien erledigte seine Aufgabe mit einem 7:0 gegen Liechtenstein ebenso locker. Für alle drei Nationen war der letzte Spieltag reine Formsache.