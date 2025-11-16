WM 2026 Teilnahme sicher: England schafft erste perfekte WM-Qualifikation

Englands historische WM-Quali unter Tuchel – Spanien will nachziehen

England hat unter Teammanager Thomas Tuchel ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Mit einem 2:0-Auswärtssieg in Albanien sicherte sich das Nationalteam nicht nur eine perfekte Bilanz in der WM-Qualifikation, sondern auch einen neuen Rekord im europäischen Fußball.

Tuchels England mit makelloser Bilanz

Acht Spiele, acht Siege, kein Gegentor – England hat sich in der europäischen WM-Qualifikationsgeschichte ein eigenes Kapitel verdient. Nie zuvor war es einer Nation gelungen, eine Qualifikation mit mindestens sechs Partien ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer abzuschließen. In Tirana war es erneut Harry Kane, der mit einem späten Doppelpack (74., 82. Minute) den Unterschied machte. Der Kapitän von Bayern München erhöhte sein internationales Torkonto damit auf 78 Treffer in 112 Einsätzen.

Tuchel, der seit seinem Amtsantritt auf ein stabiles Defensivkonzept und gezielte Rotationen setzt, stellte seine Anfangsformation im Vergleich zum Serbien-Spiel gleich auf sieben Positionen um. Die frischen Kräfte zahlten sich aus, das System blieb stabil – und Kane traf wie gewohnt.

Kane bleibt Englands Lebensversicherung

Der englische Kapitän unterstreicht mit jedem Spiel seine Bedeutung für die Nationalmannschaft. Seine beiden Tore gegen Albanien fielen zwar spät, doch sie waren symptomatisch für Englands Spiel unter Tuchel: Geduldig, strukturiert und mit klaren Automatismen. Kane agierte erneut als Zielspieler in vorderster Linie, profitierte aber auch vom präzisen Passspiel im Mittelfeld.

Mit inzwischen 78 Länderspieltoren nähert sich der Stürmer weiteren Meilensteinen – und bestätigt seine Konstanz auch auf internationalem Parkett. Für Tuchel ist Kane mehr als nur ein Torjäger: Er ist taktischer Fixpunkt und Führungsspieler.

Spanien will gegen Türkei nachziehen

Während England seine Qualifikation bereits abgeschlossen hat, kann Spanien am Dienstag ebenfalls Historisches schaffen. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente steht nach fünf Spielen bei fünf Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 19:0. Im letzten Gruppenspiel trifft der Europameister zuhause auf die Türkei – ein Sieg ohne Gegentor würde auch den Iberern eine perfekte Qualifikation bescheren.

Mit Spielern wie Álvaro Morata, Pedri und Dani Carvajal verfügt Spanien über eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und technischer Finesse. Die Türkei dürfte jedoch ein echter Prüfstein werden, zumal es für sie noch um die direkte Qualifikation geht.

Europäische Spitze mit klaren Signalen

Englands Leistung in dieser Qualifikation sendet ein deutliches Signal an die internationale Konkurrenz. Unter Tuchel präsentiert sich die Mannschaft taktisch diszipliniert, personell flexibel und defensiv kaum zu knacken. Spanien könnte als zweites europäisches Team nachziehen – es wäre ein weiteres Indiz für die wachsende Dominanz der Top-Nationen in Europa.

Die kommenden Monate bis zur WM werden zeigen, ob beide Teams ihre Form konservieren können. Klar ist: Die Basis für ein starkes Turnier ist gelegt.

