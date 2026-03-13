WM 2026 Teilnahme: Iran erklärt: „Niemand kann uns aus der WM ausschließen“

Nachdem US‑Präsident Donald Trump die Teilnahme des Iran an der Fußball‑Weltmeisterschaft in Frage gestellt hatte. Das Team veröffentlichte auf Instagram eine deutliche Stellungnahme und stellte klar, dass die Entscheidung über Irans WM‑Teilnahme bei der FIFA liege, nicht bei Einzelpersonen oder Staaten. Zugleich kritisierte Teheran die Sicherheitsvorkehrungen in den USA und drehte die Kritik um, indem es die Qualifikation und die Verantwortung der Gastgeber thematisierte. Trump hatte zuvor auf Truth Social gewarnt, die Präsenz Irans könne ein Risiko für „Leben und Sicherheit“ der Spieler darstellen.

Irans offizielles Statement: Teilnahme liegt bei FIFA, nicht bei Einzelnen

Der offizielle Instagram‑Account der iranischen Nationalmannschaft betonte, dass die WM ein „historisches und internationales Ereignis“ sei und die Entscheidung allein bei FIFA liege. Die Mannschaft verwies auf ihre Qualifikation und „serie von entscheidenden Siegen“, mit denen sie sich das Ticket gesichert habe. In dem Post kritisierte der Verband zudem indirekt die Sicherheitsplanung der Gastgeber und stellte fest, dass gegebenenfalls eher ein Gastgeber wegen fehlender Sicherheitsfähigkeit ausgeschlossen werden müsste als ein teilnehmendes Team.

Trump, Infantino und die Debatte um Sicherheit

US‑Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er halte die Anwesenheit des iranischen Teams für „nicht angemessen“ wegen der Gefahr für „ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit“. Zuvor hatte FIFA‑Präsident Gianni Infantino nach einem Treffen mit Trump in Washington erklärt, der US‑Präsidentschaft habe erneut bestätigt, dass das iranische Team „selbstverständlich willkommen“ sei. The Athletic berichtete außerdem, dass es Kontaktaufnahmen an FIFA und das Weiße Haus zur Einordnung der Lage gegeben habe.

Konsequenzen für Irans WM‑Teilnahme und organisatorische Unsicherheiten

Iran hat das WM‑Ticket bereits sicher und ist für die Gruppenphase mit Spielen in Los Angeles und Seattle eingeplant. Dennoch ist die Teilnahme durch die jüngsten militärischen Ereignisse ungewiss: Laut Bericht folgten auf US‑ und israelische Angriffe auf Iran Vergeltungsschläge, bei denen nach Darstellung des Berichts Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde; seither fehlen iranische Vertreter bei einem wichtigen Planungsmeeting in Atlanta. Irans Sportminister Ahmad Donyamali sagte dem staatlichen Fernsehen, nach den US‑Angriffen könne die Mannschaft „sicherlich“ nicht am Turnier teilnehmen.

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Regionale Entwicklungen und zusätzliche politische Spannungen

Gleichzeitig verschärfen sich die geopolitischen Rahmenbedingungen: Mojtaba Khamenei, der laut Quelle neue oberste Führerfigur Irans, kündigte an, den wichtigen Öllieferweg in der Straße von Hormus weiter blockieren zu wollen und drohte mit weiteren Angriffen auf US‑Stützpunkte. Diese politischen Entwicklungen erhöhen die Unsicherheit rund um Sicherheitskonzepte, Reiseplanung und Schutz der Teams bei einem Turnier in den USA.