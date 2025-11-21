WM 2026 Tabelle – Der Milliardenkader zur WM: Wer sind die wertvollsten Teams der Welt?

Wer dominiert den Marktwert? Die Top-Teams der WM 2026 im Überblick

Mit 42 von 48 feststehenden Teilnehmern nimmt die Fußball-WM 2026 langsam Form an. Neben den sportlichen Qualitäten lohnt sich auch ein Blick auf den finanziellen Wert der Nationalmannschaften. Laut den aktuellen Daten von Transfermarkt.de offenbaren sich dabei teils massive Unterschiede zwischen den Favoriten und Underdogs des Turniers. Die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt mit 784,00 Mio. € Marktwert auf Platz 7 – hinter den Niederlanden und Portugal. Mit Florian Wirtz haben wir nur einen Nationalspieler, der mehr als 100 Mio. EUR wert ist – nämlich 130 Mio. EUR. 180 Mio. EUR ist derzeit der Engländer Jude Bellingham wert, Kylian Mbappe kommt auf denselben Wert.

England und Frankreich führen das Ranking an

An der Spitze des Marktwert-Rankings stehen zwei europäische Schwergewichte: England und Frankreich. Beide Kader werden auf rund 1,3 Milliarden Euro taxiert – ein Rekordniveau. Besonders auffällig: Während England einen vergleichsweise hohen Anteil an Spielern aus der heimischen Premier League mitbringt, besteht der französische Kader zu über drei Vierteln aus Legionären. Das unterstreicht die internationale Strahlkraft französischer Talente, die in Europas Top-Ligen aktiv sind.

Auch Spanien, Brasilien, Portugal und die Niederlande reihen sich in der Topgruppe ein, jeweils mit einem Mannschaftswert zwischen 800 und 920 Millionen Euro. Deutschland liegt mit knapp 784 Millionen Euro knapp dahinter, trotz eines vergleichsweise geringen Anteils an Legionären (nur rund 21 Prozent).

Südamerika stark vertreten, aber mit Abstand zur Spitze

Brasilien und Argentinien bleiben sportlich zwar Schwergewichte, liegen beim Marktwert jedoch deutlich hinter den Top-Nationen Europas. Argentinien kommt auf rund 540 Millionen Euro, trotz nahezu vollständiger Legionärsbesetzung. Kolumbien, Ecuador und Uruguay bringen zwar große Namen mit, liegen aber beim Gesamtwert allesamt unter der 300-Millionen-Marke. Besonders auffällig: Uruguay, einst WM-Champion, wird mit nur knapp über 100 Millionen Euro Marktwert geführt – ein Hinweis auf den laufenden Generationenwechsel.

Afrika mit Legionärs-Quote und soliden Werten

Senegal (395 Mio. €), Marokko (342 Mio. €) und die Elfenbeinküste (291 Mio. €) führen das afrikanische Feld an. Die Marktwerte zeigen: In vielen afrikanischen Nationalteams sind praktisch alle Spieler im Ausland aktiv – bei manchen liegt die Legionärsquote sogar bei 100 Prozent. Das spricht für ein hohes Exportpotenzial und individuelle Klasse, die sich in Europas Ligen weiterentwickelt hat.

Schlusslicht Katar, Überraschung Norwegen

Ganz unten im Ranking rangiert Gastgeber Katar mit einem Kaderwert von nur 8,95 Millionen Euro. Kein einziger Legionär im Team – das zeigt, wie weit das sportliche Niveau von den Top-Nationen entfernt ist. Überraschend weit oben findet sich dagegen Norwegen mit fast 480 Millionen Euro. Die hohe Bewertung hängt stark mit Starspielern wie Erling Haaland zusammen, die den Kader aufwerten, obwohl Norwegen bislang selten große Erfolge feiern konnte.

Tabelle der WM-Marktwerte

Land Kader ø-Alter Legionäre Marktwert ø-Marktwert England 25 26,2 16,00% 1,29 Mrd. € 51,42 Mio. € Frankreich 25 76,00% 1,27 Mrd. € 50,68 Mio. € Spanien 25 40,00% 919,00 Mio. € 36,76 Mio. € Brasilien 26 26,3 76,90% 913,30 Mio. € 35,13 Mio. € Portugal 23 73,90% 810,00 Mio. € 35,22 Mio. € Niederlande 22 86,40% 801,00 Mio. € 36,41 Mio. € Deutschland 24 20,80% 784,00 Mio. € 32,67 Mio. € Argentinien 23 26,7 95,70% 539,50 Mio. € 23,46 Mio. € Norwegen 28 25,1 78,60% 478,90 Mio. € 17,10 Mio. € Belgien 24 83,30% 435,00 Mio. € 18,13 Mio. € Senegal 28 26,4 100,00% 395,40 Mio. € 14,12 Mio. € Marokko 28 25,9 89,30% 342,40 Mio. € 12,23 Mio. € Ecuador 28 24,4 92,90% 320,30 Mio. € 11,44 Mio. € Kolumbien 26 27,9 96,20% 295,40 Mio. € 11,36 Mio. € Elfenbeinküste 24 24,6 100,00% 291,43 Mio. € 12,14 Mio. € Kroatien 23 91,30% 264,20 Mio. € 11,49 Mio. € Schweiz 25 88,00% 240,40 Mio. € 9,62 Mio. € Schottland 25 68,00% 220,90 Mio. € 8,84 Mio. € Österreich 26 84,60% 216,20 Mio. € 8,32 Mio. € Japan 26 25,6 88,50% 214,60 Mio. € 8,25 Mio. € Algerien 27 25,7 85,20% 206,35 Mio. € 7,64 Mio. € Mexiko 26 25,5 38,50% 192,50 Mio. € 7,40 Mio. € Vereinigte Staaten 24 24,8 58,30% 156,30 Mio. € 6,51 Mio. € Ghana 22 24 86,40% 141,53 Mio. € 6,43 Mio. € Kanada 24 25,4 91,70% 134,45 Mio. € 5,60 Mio. € Südkorea 26 26,4 69,20% 128,60 Mio. € 4,95 Mio. € Paraguay 29 26,8 82,80% 112,35 Mio. € 3,87 Mio. € Uruguay 24 24,2 66,70% 102,40 Mio. € 4,27 Mio. € Tunesien 35 28,2 62,90% 74,85 Mio. € 2,14 Mio. € Usbekistan 26 26,3 38,50% 63,55 Mio. € 2,44 Mio. € Haiti 26 100,00% 40,38 Mio. € 1,55 Mio. € Iran 28 27,5 28,60% 34,30 Mio. € 1,23 Mio. € Australien 25 25,7 80,00% 31,73 Mio. € 1,27 Mio. € Panama 26 92,30% 30,63 Mio. € 1,18 Mio. € Saudi-Arabien 27 25,9 11,10% 30,60 Mio. € 1,13 Mio. € Kap Verde 26 28,3 100,00% 28,30 Mio. € 1,09 Mio. € Südafrika 23 25,9 17,40% 27,85 Mio. € 1,21 Mio. € Curaçao 27 100,00% 26,30 Mio. € 974 Tsd. € Jordanien 31 26,1 38,70% 15,40 Mio. € 497 Tsd. € Neuseeland 23 26,4 82,60% 14,08 Mio. € 612 Tsd. € Ägypten 23 27,6 8,70% 11,48 Mio. € 499 Tsd. € Katar 26 27,1 0,00% 8,95 Mio. € 344 Tsd. €

Quelle Transfermarkt.de