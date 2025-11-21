WM 2026 Tabelle – Der Milliardenkader zur WM: Wer sind die wertvollsten Teams der Welt?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Wer dominiert den Marktwert? Die Top-Teams der WM 2026 im Überblick
Mit 42 von 48 feststehenden Teilnehmern nimmt die Fußball-WM 2026 langsam Form an. Neben den sportlichen Qualitäten lohnt sich auch ein Blick auf den finanziellen Wert der Nationalmannschaften. Laut den aktuellen Daten von Transfermarkt.de offenbaren sich dabei teils massive Unterschiede zwischen den Favoriten und Underdogs des Turniers. Die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt mit 784,00 Mio. € Marktwert auf Platz 7 – hinter den Niederlanden und Portugal. Mit Florian Wirtz haben wir nur einen Nationalspieler, der mehr als 100 Mio. EUR wert ist – nämlich 130 Mio. EUR. 180 Mio. EUR ist derzeit der Engländer Jude Bellingham wert, Kylian Mbappe kommt auf denselben Wert.
England und Frankreich führen das Ranking an
An der Spitze des Marktwert-Rankings stehen zwei europäische Schwergewichte: England und Frankreich. Beide Kader werden auf rund 1,3 Milliarden Euro taxiert – ein Rekordniveau. Besonders auffällig: Während England einen vergleichsweise hohen Anteil an Spielern aus der heimischen Premier League mitbringt, besteht der französische Kader zu über drei Vierteln aus Legionären. Das unterstreicht die internationale Strahlkraft französischer Talente, die in Europas Top-Ligen aktiv sind.
Auch Spanien, Brasilien, Portugal und die Niederlande reihen sich in der Topgruppe ein, jeweils mit einem Mannschaftswert zwischen 800 und 920 Millionen Euro. Deutschland liegt mit knapp 784 Millionen Euro knapp dahinter, trotz eines vergleichsweise geringen Anteils an Legionären (nur rund 21 Prozent).
Südamerika stark vertreten, aber mit Abstand zur Spitze
Brasilien und Argentinien bleiben sportlich zwar Schwergewichte, liegen beim Marktwert jedoch deutlich hinter den Top-Nationen Europas. Argentinien kommt auf rund 540 Millionen Euro, trotz nahezu vollständiger Legionärsbesetzung. Kolumbien, Ecuador und Uruguay bringen zwar große Namen mit, liegen aber beim Gesamtwert allesamt unter der 300-Millionen-Marke. Besonders auffällig: Uruguay, einst WM-Champion, wird mit nur knapp über 100 Millionen Euro Marktwert geführt – ein Hinweis auf den laufenden Generationenwechsel.
Afrika mit Legionärs-Quote und soliden Werten
Senegal (395 Mio. €), Marokko (342 Mio. €) und die Elfenbeinküste (291 Mio. €) führen das afrikanische Feld an. Die Marktwerte zeigen: In vielen afrikanischen Nationalteams sind praktisch alle Spieler im Ausland aktiv – bei manchen liegt die Legionärsquote sogar bei 100 Prozent. Das spricht für ein hohes Exportpotenzial und individuelle Klasse, die sich in Europas Ligen weiterentwickelt hat.
Schlusslicht Katar, Überraschung Norwegen
Ganz unten im Ranking rangiert Gastgeber Katar mit einem Kaderwert von nur 8,95 Millionen Euro. Kein einziger Legionär im Team – das zeigt, wie weit das sportliche Niveau von den Top-Nationen entfernt ist. Überraschend weit oben findet sich dagegen Norwegen mit fast 480 Millionen Euro. Die hohe Bewertung hängt stark mit Starspielern wie Erling Haaland zusammen, die den Kader aufwerten, obwohl Norwegen bislang selten große Erfolge feiern konnte.
Tabelle der WM-Marktwerte
|Land
|Kader
|ø-Alter
|Legionäre
|Marktwert
|ø-Marktwert
|England
|25
|26,2
|16,00%
|1,29 Mrd. €
|51,42 Mio. €
|Frankreich
|25
|76,00%
|1,27 Mrd. €
|50,68 Mio. €
|Spanien
|25
|40,00%
|919,00 Mio. €
|36,76 Mio. €
|Brasilien
|26
|26,3
|76,90%
|913,30 Mio. €
|35,13 Mio. €
|Portugal
|23
|73,90%
|810,00 Mio. €
|35,22 Mio. €
|Niederlande
|22
|86,40%
|801,00 Mio. €
|36,41 Mio. €
|Deutschland
|24
|20,80%
|784,00 Mio. €
|32,67 Mio. €
|Argentinien
|23
|26,7
|95,70%
|539,50 Mio. €
|23,46 Mio. €
|Norwegen
|28
|25,1
|78,60%
|478,90 Mio. €
|17,10 Mio. €
|Belgien
|24
|83,30%
|435,00 Mio. €
|18,13 Mio. €
|Senegal
|28
|26,4
|100,00%
|395,40 Mio. €
|14,12 Mio. €
|Marokko
|28
|25,9
|89,30%
|342,40 Mio. €
|12,23 Mio. €
|Ecuador
|28
|24,4
|92,90%
|320,30 Mio. €
|11,44 Mio. €
|Kolumbien
|26
|27,9
|96,20%
|295,40 Mio. €
|11,36 Mio. €
|Elfenbeinküste
|24
|24,6
|100,00%
|291,43 Mio. €
|12,14 Mio. €
|Kroatien
|23
|91,30%
|264,20 Mio. €
|11,49 Mio. €
|Schweiz
|25
|88,00%
|240,40 Mio. €
|9,62 Mio. €
|Schottland
|25
|68,00%
|220,90 Mio. €
|8,84 Mio. €
|Österreich
|26
|84,60%
|216,20 Mio. €
|8,32 Mio. €
|Japan
|26
|25,6
|88,50%
|214,60 Mio. €
|8,25 Mio. €
|Algerien
|27
|25,7
|85,20%
|206,35 Mio. €
|7,64 Mio. €
|Mexiko
|26
|25,5
|38,50%
|192,50 Mio. €
|7,40 Mio. €
|Vereinigte Staaten
|24
|24,8
|58,30%
|156,30 Mio. €
|6,51 Mio. €
|Ghana
|22
|24
|86,40%
|141,53 Mio. €
|6,43 Mio. €
|Kanada
|24
|25,4
|91,70%
|134,45 Mio. €
|5,60 Mio. €
|Südkorea
|26
|26,4
|69,20%
|128,60 Mio. €
|4,95 Mio. €
|Paraguay
|29
|26,8
|82,80%
|112,35 Mio. €
|3,87 Mio. €
|Uruguay
|24
|24,2
|66,70%
|102,40 Mio. €
|4,27 Mio. €
|Tunesien
|35
|28,2
|62,90%
|74,85 Mio. €
|2,14 Mio. €
|Usbekistan
|26
|26,3
|38,50%
|63,55 Mio. €
|2,44 Mio. €
|Haiti
|26
|100,00%
|40,38 Mio. €
|1,55 Mio. €
|Iran
|28
|27,5
|28,60%
|34,30 Mio. €
|1,23 Mio. €
|Australien
|25
|25,7
|80,00%
|31,73 Mio. €
|1,27 Mio. €
|Panama
|26
|92,30%
|30,63 Mio. €
|1,18 Mio. €
|Saudi-Arabien
|27
|25,9
|11,10%
|30,60 Mio. €
|1,13 Mio. €
|Kap Verde
|26
|28,3
|100,00%
|28,30 Mio. €
|1,09 Mio. €
|Südafrika
|23
|25,9
|17,40%
|27,85 Mio. €
|1,21 Mio. €
|Curaçao
|27
|100,00%
|26,30 Mio. €
|974 Tsd. €
|Jordanien
|31
|26,1
|38,70%
|15,40 Mio. €
|497 Tsd. €
|Neuseeland
|23
|26,4
|82,60%
|14,08 Mio. €
|612 Tsd. €
|Ägypten
|23
|27,6
|8,70%
|11,48 Mio. €
|499 Tsd. €
|Katar
|26
|27,1
|0,00%
|8,95 Mio. €
|344 Tsd. €