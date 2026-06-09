WM 2026 Sportwetten – Wer wird Weltmeister & welche Chancen haben Deutschland & Österreich?

Spanien führt das Titelrennen an

Im Kampf um den WM 2026 Titel stuft bwin Europameister Spanien als Topfavoriten ein. Die Spanier liegen mit der Quote 5.50 knapp vor Frankreich mit 6.00, dahinter folgen England mit 8.00 und Portugal mit 9.00. Brasilien und Titelverteidiger Argentinien werden beide mit 10.00 geführt, Deutschland rangiert mit 15.00 im erweiterten Kreis der Anwärter. Höchste Wahrscheinlichkeit für Österreich ist das Erreichen des Sechzehntelfinales, dasselbe gilt aber auch für Deutschland.

Fußball-WM 2026: Quoten auf den Turniersieger

Nation Titel-Quote 🇪🇸 Spanien 5.50 🇫🇷 Frankreich 6.00 🏴󠁧England 8.00 🇵🇹 Portugal 9.00 🇧🇷 Brasilien 10.00 🇦🇷 Argentinien 10.00 🇩🇪 Deutschland 15.00 🇳🇱 Niederlande 21.00 🇳🇴 Norwegen 34.00 🇧🇪 Belgien 34.00 … 🇺🇸 USA 51.00 🇲🇽 Mexiko 67.00 🇨🇭 Schweiz 67.00 … 🇦🇹 Österreich 151.00 🇨🇦 Kanada 151.00 … 🇭🇹 Haiti 2501.00 🇨🇼 Curaçao 2501.00

DFB-Elf mit klarer Gruppenrolle

Auch Deutschland wird von bwin in erster Linie als Herausforderer gesehen. Sollte die Mannschaft von Julian Nagelsmann erneut so früh wie 2018 in Russland und 2022 in Katar in der Vorrunde ausscheiden, wäre der 19-fache Einsatz fällig. Deutlich wahrscheinlicher stuft der Anbieter allerdings einen deutschen Gruppensieg ein, der mit 1.30 bewertet ist.

Für den fünften Stern der DFB-Elf würde bwin bei einem Einsatz von 10 Euro 150 Euro auszahlen. Noch bessere Karten traut der Anbieter Portugal um Altstar Cristiano Ronaldo zu, während Deutschland hinter Brasilien und Argentinien eingeordnet wird. Die Niederlande stehen bei 21.00, Norwegen und Belgien jeweils bei 34.00. Ganz hinten im Feld finden sich unter anderem die USA mit 51.00, Mexiko und die Schweiz mit jeweils 67.00, Österreich und Kanada mit 151.00 sowie Haiti und Curaçao mit jeweils 2501.00.

Wie weit kommt 🇩🇪 Deutschland

Szenario Quote Vorrunden-Aus 19.00 Aus im Sechzehntelfinale 3.00 Aus im Achtelfinale 3.20 Aus im Viertelfinale 5.00

Österreich mit Außenseiterstatus in Gruppe J

Für das ÖFB-Team fällt das Titelurteil deutlich nüchterner aus. Österreich geht mit einer WM-Quote von 151.00 ins Turnier und zählt damit klar zu den Außenseitern, auch die Schweiz wird mit 67.00 nicht zum Kreis der großen Favoriten gezählt. In der Vorrundengruppe J hat Argentinien mit 1.33 die besten Karten auf Rang eins, Österreich folgt mit 5.00 vor Algerien mit 7.50 und Jordanien mit 34.00.

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Beim Blick auf den möglichen Turnierverlauf nach einer gelungenen Gruppenphase erwartet bwin am ehesten ein Aus im Sechzehntelfinale, das mit 1.80 notiert ist. Ein Scheitern im Achtelfinale steht bei 5.00, das Viertelfinal-Aus bei 9.00, das Halbfinal-Aus bei 19.00. Ein Vize-Weltmeistertitel Österreichs würde mit 51.00 vergütet, der ganz große Wurf als Sieger ist mit 151.00 versehen. Ein Vorrunden-Aus ist mit 4.50 bewertet.

Wie weit kommt 🇦🇹 Österreich

Szenario Quote Vorrunden-Aus 4.50 Aus im Sechzehntelfinale 1.80 Aus im Achtelfinale 5.00 Aus im Viertelfinale 9.00 Aus im Halbfinale 19.00 Vize-Weltmeister 51.00 Weltmeister 151.00

Im Eröffnungsspiel der Endrunde trifft Gastgeber Mexiko am Donnerstag, 11. Juni, um 21 Uhr MESZ auf Südafrika. Die Mexikaner gehen mit der Siegquote 1.44 als klarer Favorit in diese Partie, ein Remis ist mit 4.40 angesetzt, ein Erfolg Südafrikas mit 7.75.

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