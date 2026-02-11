WM 2026 Spielplan: Wie könnte Deutschland ins WM 2026 Finale kommen & Weltmeister werden?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Der deutsche Masterplan: So stürmt die DFB-Elf zum fünften Stern!
- 2 Der „Königsweg“: Als Gruppensieger zum Finale
- 3 Das große Finale: Showdown im MetLife Stadium
- 4 🇩🇪 Der deutsche Weg ins WM-Finale (als Gruppensieger 1.E)
Der Spielplan der WM 2026 verzeiht keine Schwächen. Der Gruppensieg ist das Fundament, um nicht schon im Juni die Segel streichen zu müssen. Die Qualität im Kader ist da – jetzt muss die Konstanz folgen! Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Nationalmannschaft beginnt die Mission in der WM 2026 Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Der deutsche Masterplan: So stürmt die DFB-Elf zum fünften Stern!
Die WM 2026 in Nordamerika steht vor der Tür – und mit ihr das größte Turnier aller Zeiten. 48 Teams, 104 Spiele und ein völlig neuer Turniermodus. Wir haben die Glaskugel befragt: Wie sieht der Pfad für Deutschland aus? Eines ist klar: Der Weg zum Finale in New York ist ein regelrechter Marathon. Das sind die deutsche Vorrundenspiele:
Der Modus: Kein Platz für Fehler
Vergessen Sie alles, was Sie über die bisherige K.o.-Runde wussten. In den USA, Kanada und Mexiko startet nach der Gruppenphase erstmals ein Sechzehntelfinale. Das bedeutet: Wer Weltmeister werden will, muss eine zusätzliche K.o.-Runde überstehen.
Der „Königsweg“: Als Gruppensieger zum Finale
Um den ganz großen Brocken frühzeitig aus dem Weg zu gehen, ist der Gruppensieg in der Vorrunde fast schon Pflicht. Sollte Deutschland Platz 1 in Gruppe E belegen, sieht die „Road to Glory“ wie folgt aus:
-
Sechzehntelfinale (29. Juni, Boston): Der Auftakt in die K.o.-Phase. Hier wartet ein Gruppendritter (wahrscheinlich Südkorea oder die Schweiz). Ein psychologisch wichtiges Spiel, um in den Turnier-Modus zu finden.
-
Achtelfinale (04. Juli, Philadelphia): Hier wird es ernst! Am US-Unabhängigkeitstag könnte es zum Giganten-Duell gegen Frankreich kommen. Es wäre das „vorgezogene Finale“ gegen Mbappé und Co.
-
Viertelfinale (09. Juli, Boston): Wenn die Hürde Frankreich genommen ist, wartet ein Klassiker. Die Niederlande oder Gastgeber Mexiko könnten hier die Gegner sein.
-
Halbfinale (14. Juli, Dallas): Die letzte Station vor New York. In der Hitze von Texas könnte ein Duell gegen England oder Spanien anstehen. Nervenkrimi garantiert!
Das große Finale: Showdown im MetLife Stadium
Sollte Deutschland diesen Parcours meistern, wartet am 19. Juli 2026 das Finale in New York/New Jersey. In der rechten Turnierhälfte kristallisieren sich bereits jetzt Argentinien und Brasilien als wahrscheinlichste Finalgegner heraus. Ein Endspiel gegen Messi oder Vinícius Júnior vor den Augen der Welt – mehr Fußball-Dramatik geht nicht.
Achtung: Die „Dallas-Falle“
Was passiert, wenn Deutschland nur Gruppenzweiter wird? Dann droht das Chaos. Als Zweiter der Gruppe E rutscht die DFB-Elf sofort in den unteren Turnierbaum und müsste im Sechzehntelfinale (30. Juni) direkt in Dallas ran. Dort könnte bereits der Sieger der Gruppe I (wahrscheinlich Frankreich) warten.
🇩🇪 Der deutsche Weg ins WM-Finale (als Gruppensieger 1.E)
Wenn Deutschland die Gruppe E gewinnt, landen sie in der linken Flanke des Turnierbaums.
1. Sechzehntelfinale: Der Pflichtsieg (Spiel 74)
-
Wann: 29. Juni 2026
-
Wo: Boston
-
Gegner: Ein Gruppendritter (A/B/C/D/F).
-
Mögliche Gegner: Südkorea (Revanche für 2018!), Schottland oder Schweiz.
-
Prognose: Ein gefährlicher Stolperstein, aber eine Pflichtaufgabe für den Gruppensieg-Vorteil.
2. Achtelfinale: Der erste Gigant (Spiel 89)
-
Wann: 04. Juli 2026 (US-Unabhängigkeitstag!)
-
Wo: Philadelphia
-
Gegner: Sieger aus Spiel 77 (1.I vs. 3. C/D/F/G/H).
-
Wahrscheinlicher Gegner: Frankreich.
-
Zündstoff: Das wäre der absolute Kracher. Um Weltmeister zu werden, muss man Mbappé und Co. vermutlich schon hier ausschalten.
3. Viertelfinale: Das europäische Erbe (Spiel 97)
-
Wann: 09. Juli 2026
-
Wo: Boston
-
Gegner: Sieger aus dem Zweig von Spiel 73/75.
-
Wahrscheinliche Gegner: Niederlande oder Mexiko.
-
Zündstoff: Ein Duell gegen die Oranje in einem WM-Viertelfinale wäre ein Klassiker für die Geschichtsbücher.
4. Halbfinale: Die Hürde vor dem Thron (Spiel 101)
-
Wann: 14. Juli 2026
-
Wo: Dallas
-
Gegner: Sieger aus dem unteren linken Zweig (Spiele 81-84/93-94).
-
Wahrscheinliche Gegner: England, Spanien oder Portugal.
-
Zündstoff: Hier könnte es zum ultimativen Duell gegen Harry Kane oder Cristiano Ronaldo kommen. Dallas wird kochen!
5. Das Finale: Die Krönung (Spiel 104)
-
Wann: 19. Juli 2026
-
Wo: New York / New Jersey
-
Gegner: Der Sieger der rechten Turnierhälfte.
-
Wahrscheinliche Gegner: Argentinien (Die Revanche für 2014?) oder Brasilien.
-
Szenario: Deutschland gegen Argentinien im MetLife Stadium. Messi gegen die neue deutsche Generation. Mehr Fußball geht nicht.