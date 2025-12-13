Deutschland WM 2026 Spielplan: Wann sind die deutschen WM 2026 Spiele?

Deutschlands WM-Fahrplan steht: Auftakt gegen Außenseiter Curaçao

Die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist ausgelost – und für das DFB-Team beginnt der Ernst des Turniers am 14. Juni in Houston. Die Gegner heißen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Eine machbare WM Gruppe E, doch der Blick auf den möglichen Turnierverlauf zeigt: Einfach wird es trotzdem nicht. Der Schlüssel für Deutschland: Gruppenerster werden. Dann winkt ein wahrscheinlich machbarer Einstieg ins Sechzehntelfinale. Aber egal wie — spätestens im Achtelfinale könnten große Namen wie Frankreich warten. Der Weg zum Titel bleibt damit erwartungsgemäß steinig — und stark von anderen Ergebnissen abhängig.

Auftakt in Houston: Pflichtsieg gegen Curaçao?

Deutschland startet mit einem Duell gegen den WM-Neuling Curaçao. Der karibische Underdog ist eine echte Wundertüte: viele in den Niederlanden geborene Spieler mit europäischer Ausbildung, aber wenig internationale Erfahrung. Anstoß ist am 14. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit (12 Uhr Ortszeit). Alles andere als ein klarer Sieg wäre ein Fehlstart für die Nagelsmann-Elf, die in Houston unbedingt mit einem Erfolgserlebnis ins Turnier kommen will.

Wann spielt Deutschland bei der WM 2026?

Zwei Härtetests: Elfenbeinküste und Ecuador

Am 20. Juni wartet mit der Elfenbeinküste ein deutlich stärkerer Gegner. In Toronto trifft Deutschland um 22 Uhr auf den Afrikameister – physisch stark, taktisch gereift und mit Einzelspielern, die auch in europäischen Topligen aktiv sind. Sechs Tage später, am 25. Juni, kommt es in East Rutherford zum Gruppenfinale gegen Ecuador – ebenfalls um 22 Uhr deutscher Zeit. Die Südamerikaner gelten als unangenehm zu spielen: laufstark, kampfbetont und taktisch diszipliniert. Ein Team, das bei der letzten WM bereits für Überraschungen gut war.

Was passiert nach der Vorrunde? Der Weg könnte steinig werden

Sollte Deutschland die Gruppe E als Sieger abschließen, geht es zunächst gegen einen der besten Gruppendritten – machbar, aber nicht zu unterschätzen. Richtig brisant wird es im möglichen Achtelfinale: Dort könnte es zum Duell mit Frankreich kommen, falls auch der Vize-Weltmeister seine Gruppe gewinnt. Ein echter Kracher – und eine Revanchechance für die 0:2-Niederlage im Nations-League-Spiel um Platz 3 im Juni.

Nagelsmann bleibt zurückhaltend: „Wir müssen Schritt für Schritt denken. Erst die Gruppenphase überstehen.“ Und doch weiß auch der Bundestrainer, dass Frankreich früh zum Prüfstein werden könnte. In der Historie hat Deutschland zwar die Mehrheit der WM-Duelle gewonnen – der letzte Sieg datiert aber aus dem WM-Viertelfinale 2014.

🎯 Grundszenario: Gruppensieg führt ins Sechzehntelfinale

Wenn Deutschland Gruppensieger von Gruppe E wird:

Im Sechzehntelfinale (Round of 32) geht’s gegen einen Gruppendritten — und zwar einen der Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F.

Damit stehen theoretisch rund 30–32 Teams als mögliche Gegner im ersten KO-Spiel bereit — abhängig davon, wer sich aus welchen Gruppen als Drittplatzierter qualifiziert.

🔮 Mögliche Gegner im Achtelfinale & später

Wenn Deutschland das Sechzehntelfinale übersteht, könnte im Achtelfinale ein schwereres Team warten — etwa:

Frankreich, falls Frankreich seine Gruppe ebenfalls gewinnt. Laut Turnierplan stehen sich die Sieger aus Gruppe E und Gruppe I früh im Achtelfinale gegenüber.

Weitere Mannschaften mit Top‑Rang könnten auf Deutschland warten — je nachdem, wie sich der Turnierbaum entwickelt und wie sich Drittplatzierte und Gruppenzweite aus anderen Gruppen platzieren.

Kein Platz für Fehlstarts – Erinnerung an 2018 und 2022

Nach zwei Vorrunden-Aus bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Russland und Katar will die Nationalmannschaft dieses Mal keine Diskussionen aufkommen lassen. Julian Nagelsmann weiß um die Bedeutung eines souveränen Turnierstarts und warnt vor Überheblichkeit: „Die Gruppe gehört zu den stärkeren. Wir müssen von Anfang an Gas geben.“