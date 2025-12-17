WM 2026: Spielplan, Uhrzeiten & Zeitverschiebung – Wann sehen deutsche Fans die DFB-Spiele?

Die Fußball-WM 2026 wird ein globales Großereignis – verteilt auf drei Länder und vier Zeitzonen. Für Fans in Deutschland heißt das vor allem: Augen auf bei der Uhrzeit der Spiele. Denn durch die Zeitverschiebung zwischen Nordamerika und Mitteleuropa starten viele Partien zu ungewohnten Zeiten. Was bedeutet das konkret für die DFB-Elf und ihre Fans?

DFB-Spielplan: Anstoßzeiten in deutscher Uhrzeit stehen fest

Seit der Auslosung ist klar: Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Und auch die Uhrzeiten der Vorrundenspiele stehen fest – alle wurden in MESZ (Mitteleuropäischer Sommerzeit) angegeben:

Deutschland – Curacao : 14. Juni 2026, 19:00 Uhr (MESZ)

Deutschland – Elfenbeinküste : 20. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Deutschland – Ecuador: 25. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

Damit bleiben den deutschen Fans nächtliche Spiele zunächst erspart. Die Spiele laufen zur besten Sendezeit – ideal für Public Viewing und Wohnzimmer-Atmosphäre.

Zeitverschiebung bei der WM 2026: Vier Zeitzonen, ein Problem

Die größte Herausforderung bei dieser Weltmeisterschaft ist die Zeitverschiebung. Die Spiele finden in insgesamt vier nordamerikanischen Zeitzonen statt:

Pacific Time (PST): –9 Stunden

Mountain Time (MST): –8 Stunden

Central Time (CST): –7 Stunden

Eastern Time (EST): –6 Stunden

Heißt im Klartext: Wenn in Los Angeles ein Spiel um 14 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, ist es in Deutschland bereits 23 Uhr. Für die FIFA bedeutet das ein Spagat zwischen lokalem Stadionpublikum und weltweiter TV-Reichweite – insbesondere in Europa.

Je nach Spielort kann ein WM-Spiel also am frühen Nachmittag in den USA stattfinden, wird aber erst spätabends oder nachts in Deutschland übertragen.

WM-Spielplan: Von der Gruppenphase bis zum Finale

Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni 2026 mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt. Das Finale ist für den 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New Jersey angesetzt. Die K.o.-Phase beginnt ab dem 28. Juni. Ab diesem Zeitpunkt finden alle Spiele ausschließlich in den USA statt – die Zeitverschiebung zur MESZ bleibt also zwischen 6 und 9 Stunden, abhängig vom Spielort.

Spielorte, Reisen, Uhrzeiten: Was Fans wissen müssen

Die Partien werden in 16 Städten ausgetragen – darunter bekannte WM-Schauplätze wie das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt oder das SoFi Stadium in Los Angeles. Für Fans bedeutet das: Genau prüfen, in welcher Zeitzone das eigene Team spielt. Denn ein Spiel in Toronto (EST) beginnt aus deutscher Sicht deutlich früher als ein Spiel in Vancouver (PST).

Der DFB wird seine Spiele voraussichtlich in der östlichen und zentralen Zeitzone absolvieren – ein Glücksfall, denn dadurch rücken die Anstoßzeiten näher an den europäischen Abend heran.