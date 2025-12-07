WM 2026 Spielplan – Deutschlands WM-Spiele stehen – Auftakt gegen Curacao in Houston

Die FIFA hat die genauen Anstoßzeiten für die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben. Die deutsche Nationalmannschaft bleibt dabei von extremen Nachtspielen verschont – zumindest in der Vorrunde der WM Gruppe E. Das erste Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team am 14. Juni 2026 in Houston. Anstoß ist um 12:00 Uhr Ortszeit, was 19:00 Uhr MESZ entspricht. Gegner ist der krasse Außenseiter Curacao – für viele ein unbekanntes Team, das erstmals bei einer WM-Endrunde dabei ist. Für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Pflichtaufgabe zum Start, aber auch eine Chance, frühzeitig Selbstvertrauen zu tanken.

Um wie viel Uhr spielt Deutschland bei der WM 2026?

🇩🇪 Deutschlands Gruppenspiele bei der WM 2026: Deutschland – Curacao

📅 14. Juni 2026

🕖 19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit)

📍 Houston, Texas Deutschland – Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste)

📅 20. Juni 2026

🕙 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit)

📍 Toronto, Kanada Deutschland – Ecuador

📅 25. Juni 2026

🕙 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit)

📍 New York/New Jersey (MetLife Stadium)

Zweites Spiel gegen Afrikameister in Toronto

Am 20. Juni trifft Deutschland in Toronto auf den amtierenden Afrikameister Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste). Der Anpfiff erfolgt um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ). Gegen den körperlich starken Gegner wird eine ganz andere Herausforderung auf die DFB-Elf warten – besonders im Hinblick auf die Schnelligkeit und Physis der Ivorer.

Gruppenfinale gegen Ecuador in New York/New Jersey

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 25. Juni in den Großraum New York. Im MetLife Stadium in East Rutherford trifft Deutschland um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ) auf Ecuador – eine Partie, die möglicherweise über den Gruppensieg entscheiden könnte. Interessanter Nebenaspekt: Genau an diesem Ort wird am 19. Juli auch das WM-Finale ausgetragen.

Nagelsmann und Völler optimistisch in der Planung

Für die DFB-Verantwortlichen spielt die geografische Zuteilung der Spielorte eine wichtige Rolle. Trainer Julian Nagelsmann betonte, dass man intensiv an der optimalen Vorbereitung arbeite. Man sei auf einem guten Weg und habe bereits viele Optionen ausgeschlossen. Sportdirektor Rudi Völler ergänzte, dass bis Mitte Januar 2025 Klarheit über das endgültige Base Camp herrschen müsse.