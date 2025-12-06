Offizieller WM 2026 Spielplan als PDF zum Download + WM Turnierbaum

Jetzt verfügbar: Der offizielle WM 2026 Spielplan als PDF zum Download

Die FIFA hat den Spielplan für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 veröffentlicht – und bei uns auf fussballnationalmannschaft.net gibt es den Plan jetzt als praktische PDF-Version zum Download und Ausdrucken! Die FIFA präsentiert heute am 6. Dezember 2025 in Washington, D.C den aktualisierten Spielplan. Im Rahmen einer Liveshow werden alle Spielorte und Anstoßzeiten offiziell bestätigt. Damit steht der Turnierrahmen für die erste WM mit 48 Teams in drei Gastgeberländern (USA, Kanada, Mexiko) – ein Meilenstein auf dem Weg zur bislang größten Weltmeisterschaft.

Noch sind nicht alle Startplätze vergeben: Im März 2026 entscheidet sich in den letzten Play-off-Duellen, welche sechs Teams das Teilnehmerfeld komplettieren. Bis dahin ist der aktuelle Spielplan die wichtigste Grundlage für Fans, Medien und Mannschaften.

Download bei uns: Der WM-Spielplan 2026

Wir bieten dir den PDF-Spielplan direkt zum Download an – kostenlos und übersichtlich formatiert. Einfach herunterladen, ausdrucken und losplanen.

Fußball WM 2026 Spielplan als pdf

Stand: Mai 2025

Alle WM-Spiele im Blick – als druckbares PDF

Ob Gruppenphase oder Finale, ob Los Angeles oder Toronto: Mit dem PDF-Spielplan behältst du den Überblick über alle 104 WM-Partien. Das Dokument enthält:

Alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

Spielorte und Stadien

Übersicht über die zwölf Vierergruppen

Verlauf der K.-o.-Phase bis zum Finale

Ideal für Fans, die die Spiele der Nationalmannschaft genau verfolgen oder ihre persönliche WM-Planung starten wollen.

Perfekt vorbereitet mit dem PDF-Spielplan

Der PDF-Spielplan zur WM 2026 ist das ideale Tool für alle, die keine Partie verpassen wollen. Schnell, übersichtlich und direkt bei uns verfügbar. Wer mitfiebern will, sollte sich den Plan jetzt sichern.

