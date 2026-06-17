WM 2026 Spiel: Portugal mit Armband in Gedenken an Diego Jota

Die portugiesische Nationalmannschaft setzt bei der WM ein sichtbares Zeichen der Erinnerung. Die portugiesische Auswahl wird gegen den Kongo im 1.WM Spiel ein Armband tragen, auf dem die Namen aller Kadermitglieder stehen, darunter auch Diogo Jota. Der im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gestorbene Angreifer bleibt damit Teil der Mannschaft.

Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo

Jotas Name bleibt im Kreis der Seleção präsent

Der ehemalige Profi des FC Liverpool hatte 49 Länderspiele für Portugal absolviert. Sein Tod gemeinsam mit seinem Bruder riss eine Lücke, die sich nicht mit Zahlen allein beschreiben lässt. Das Armband soll diesen Verlust während des Turniers greifbar machen.

Es geht dabei nicht um große Gesten für die Kameras, sondern um ein kollektives Erinnerungsstück. Statt den Blick auf eine einzelne Person zu verengen, zeigt das Band die Mannschaft als Einheit, in der Jota weiterhin mitgeführt wird.

Montenegro bringt die Armbänder mit

Bemerkenswert ist auch der Weg, wie das Symbol zu den Spielern kam. Premierminister Luis Montenegro traf sich im Vorfeld mit der Mannschaft, brachte die Armbänder mit und sorgte laut Vitinha dafür, dass die Profis sie auf dem Platz tragen dürfen.

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„Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten“, sagte der Profi von Paris Saint-Germain, „wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen.“ Die Auswahl fiel also aus freien Stücken auf ein gemeinsames Zeichen der Verbundenheit.

Ein stilles Gedenken statt großer Inszenierung

Die Form des Erinnerns passt auch zur Person Jota. Vitinha beschrieb die Bänder als schlicht, mit den Namen sämtlicher Spieler und einer besonderen Erwähnung von Diogo Jota. Es gibt keine Inszenierung, keinen Slogan und keine Hashtags.

Wer Jota spielen sah, kennt ihn als Stürmer, der eher durch Arbeit als durch Pathos auffiel. Seine Tore feierte er nicht überschwänglich, sondern machte sie sich mit Einsatz und Klarheit erarbeitet. Genau deshalb wirkt dieses Armband als passende Hommage.