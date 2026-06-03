WM 2026 Shootingstar? Lennart Karl beeindruckt von Olise, Kane und Co.

Lennart Karl schaut sich für seine Entwicklung bei den ganz Großen des FC Bayern genau an, was Michael Olise am Ball auszeichnet und wie Joshua Kimmich sowie Harry Kane ihren Alltag als Profis gestalten. Der 18 Jahre alte Youngster, der jüngste Profi im deutschen WM-Kader, hat dennoch einen ganz anderen Idol auf dem Schienbeinschoner: Lionel Messi.

Olise als technisches Vorbild

„Michael Olise ist für mich ein besonderer Typ, den ich gerne beobachte“, sagte Karl dem Magazin 51 des Rekordmeisters aus München. Besonders beeindruckt den Linksfuß, dass Olise in ähnlichen Räumen agiert, ebenfalls mit links spielt und eine Ruhe am Ball mitbringt, die er sich selbst abschauen will.

Gleichzeitig nimmt Karl auch die Disziplin seiner Teamkollegen Kimmich und Kane genau unter die Lupe. „Wie sie im Athletikbereich arbeiten, wie ernst sie das nehmen, wie professionell ihr ganzer Alltag ist“, erklärte der Teenager mit Blick auf den DFB-Kapitän und den englischen Spielführer.

Messi begleitet Karl auf dem Weg zur WM

Noch stärker geprägt hat den Offensivspieler allerdings Lionel Messi, der ihn sogar während der Partien begleitet. „Ja, Messi ist auf meinem linken Schienbeinschoner. Er ist mein Vorbild, seit ich überhaupt Fußball spielen kann, Linksfuß, auch eher kleiner, ein Spieler, der mit dem Ball Dinge macht, die brutal sind“, sagte Karl. „Mir gibt das etwas im Kopf, ihn bei mir zu haben.“

Mit diesem Selbstverständnis reist Karl auch zur WM, bei der er seinen Namen noch bekannter machen möchte. Zum Turnierauftakt trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in Houston zunächst auf Underdog Curacao. Danach warten in Gruppe E noch die Elfenbeinküste, die als Cote d’Ivoire geführt wird, am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.