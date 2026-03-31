WM 2026 – Schweden fährt zur WM – Lewandowski gescheitert

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Spielausgang und Qualifikation
Unerbittliche Schweden bezwangen Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und lösten damit eines der letzten europäischen Tickets nach Amerika. Mit dem Sieg fährt Schweden zur WM 2026 und tritt im schwierigen Gruppenfeld F im Sommer gegen die Niederlande, Japan und Tunesien an. Für die Schwedenauswahl bedeutet die erfolgreiche Qualifikation die 13. WM-Teilnahme. Damit bleibt die historische Linie der Mannschaft erhalten: Schweden war Zweiter der Heim-WM 1958 und kehrt nun erneut auf die große Bühne zurück.
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Spielverlauf und Torszenen
Das Spiel begann mit einer überraschenden Führung für Schweden: Anthony Elanga traf in der 19. Minute per Traumtor zum 1:0. Nur 14 Minuten später glich Nicola Zalewski für Polen zum 1:1 aus (33.). Kurz vor der Pause köpfte Gustaf Lagerbielke das 2:1 (44.), doch Polen antwortete nach dem Seitenwechsel durch Karol Swiderski (55.) zum 2:2.
Entscheidung durch Viktor Gyökeres
In der Schlussphase fiel die Entscheidung: Topstar Viktor Gyökeres erzielte in der 89. Minute das späte 3:2 und brachte Schweden damit endgültig zur WM. Die Entscheidung durch Gyökeres fiel nach einem intensiven Endspurt und beendete die Hoffnungen Polens auf eine späte Wende. Gyökeres wurde damit zum Helden von Solna.
Elanga, Ayari und die Vorarbeit
Anthony Elanga von Newcastle United erzielte das frühe 1:0 in der 19. Minute mit einem Traumtor, nachdem Teamkollege Yasin Ayari den Ball sehenswert mit der Hacke aufgelegt hatte. Die Kombination der beiden machte Elangas Treffer möglich und zeigte kreative Spielzüge auf schwedischer Seite. Gleichwohl blieben in weiten Phasen Großchancen rar, weil sich die Abwehrreihen stark auf die Offensivspieler konzentrierten.
Gyökeres‘ Form und die Rolle der Zuschauer
50.000 Zuschauer in Solna hofften besonders auf weitere Tore von Viktor Gyökeres; der Arsenal-Profi hatte bereits im Halbfinale beim 3:1 gegen die Ukraine sämtliche Treffer der Schweden erzielt. Sein Dreierpack im Halbfinale machte ihn vor dem Finale zum Spieler mit hoher Erwartungshaltung, und auch im Playoff-Finale wurde er schließlich zum entscheidenden Akteur. Trotz der starken Defensive beider Teams gelang Gyökeres in der Nachspielzeit der finale Treffer.
Polen, Lewandowski und die Vorgeschichte
Für Robert Lewandowski und Polen endete damit die Hoffnung auf die dritte WM-Teilnahme des Superstars; Lewandowskis Traum einer erneuten WM-Teilnahme wurde zerstört. Polen war bei der WM 2022 in Katar Achtelfinalist und hatte zuvor im Playoff ebenfalls gegen Schweden gesiegt, doch diesmal blieb das Team gegen die Skandinavier unterlegen. Die beiden Star-Angreifer blieben lange in Nebenrollen, da sich die Abwehrreihen stark auf sie fixierten; dann jedoch traf der bis dahin unauffällige Gyökeres entscheidend.
Schwedens Kaderhinweise
Zum schwedischen Kader gehörten mit Daniel Svensson (Dortmund), Mattias Svanberg (Wolfsburg) und Hugo Larsson (Frankfurt) auch mehrere Bundesligaprofis. Diese Personalien zeugen von der ligaübergreifenden Breite der Mannschaft, die nun in Gruppe F gegen die Niederlande, Japan und Tunesien antritt. Die 13. Teilnahme bei einer WM unterstreicht die Konstanz des Landes im internationalen Wettbewerb.