FIFA WM 2026 Schiedsrichter: Mit Felix Zwayer nur ein Deutscher dabei

Felix Zwayer wird bei der WM 2026 der einzige deutsche Schiedsrichter sein. Das geht aus einer von der FIFA nominierten Liste hervor, die der Sportschau vorliegt. Mit ihm reisen zudem Robert Kempter und Christian Dietz als Assistenten mit, Bastian Dankert ist als deutscher Video-Assistent dabei. Bei der WM 2022 in Katar waren es noch 36 Schiedsrichter-Teams, dieses Mal sollten es deutlich mehr sein. Deutscher Schiedsrichter war 2022 noch Daniel Siebert mit Team, der dieses Mal nicht nominiert worden ist.

Siebert bleibt trotz größerem Bedarf außen vor

Für Daniel Siebert hat die Nominierung dagegen nicht gereicht. Der Unparteiische, der bei der EM 2021, der WM 2022 und der EM 2024 noch zum Aufgebot gehörte, fehlt diesmal in der Auswahl.

Bemerkenswert ist das auch mit Blick auf den gestiegenen Bedarf: Für die WM 2026 wurden 52 Schiedsrichter berufen, bei der WM 2022 waren es noch 36. Hintergrund ist der neue Turniermodus mit 48 statt bisher 32 Mannschaften und damit 104 statt 64 Spielen. Trotz dieser Mehrbelastung fiel Siebert aus dem deutschen Kreis heraus.

Nur eine Schiedsrichterin nominiert

Auch im Frauenbereich setzt die FIFA auf eine sehr kleine Besetzung. Mit Katia Garcia aus Mexiko wurde nur eine Schiedsrichterin für das Turnier ausgewählt. Sie ist damit die einzige Frau an der Pfeife. 3 Frauen waren es noch bei der WM 2022: Frappart aus Frankreich, Mukansanga aus Ruanda & Yamashita aus Japan.