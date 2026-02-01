WM 2026 Rückschlag – Leroy Sané erleidet schweren Bänderriss im Sprunggelenk

Leroy Sané erleidet einen schweren Bänderriss im Sprunggelenk und muss sich einer langen Rehabilitationsphase stellen. Der DFB-Star verletzte sich während des Champions-League-Spiels gegen Manchester City. Diese bittere Diagnose könnte seine WM-Nominierung im Sommer gefährden. Galatasaray Istanbul hat bereits Maßnahmen zur Behandlung eingeleitet, spricht aber nun nur von knapp 2 Wochen Ausfallzeit.

Sané verletzt sich im Champions-League-Spiel

Leroy Sané musste im Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwochabend einen Rückschlag hinnehmen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der erst im Sommer zu Galatasaray Istanbul gewechselt war, zog sich eine schwere Verletzung im rechten Sprunggelenk zu. Laut Vereinsangaben sind mehrere Strukturen im Gelenk gerissen, darunter die äußeren Seitenbänder und die Gelenkkapsel. Zudem kam es zu Einblutungen, was die Diagnose zusätzlich erschwert.

Ungewisse Ausfallzeit für Sané

Die genaue Dauer der Ausfallzeit ist derzeit noch unklar. Galatasaray Istanbul hat jedoch bestätigt, dass Sané bereits in Behandlung ist. Die medizinischen Teams des Klubs arbeiten intensiv daran, dem Spieler zur schnellstmöglichen Rückkehr ins Mannschaftstraining zu verhelfen. In dieser kritischen Phase steht der Nationalspieler vor der Herausforderung, rechtzeitig fit für die anstehende WM-Nominierung zu werden.

Sanés Bedeutung für Galatasaray

Sané zählt zu den Leistungsträgern bei Galatasaray und hat in dieser Saison bereits sechs Tore und drei Vorlagen in 18 Pflichtspielen erzielt. Sein Einfluss auf das Spiel des türkischen Spitzenklubs ist unbestritten. Mit seiner Schnelligkeit und Technik war er ein zentraler Bestandteil der Offensive. Sein Fehlen könnte die Mannschaft vor große Herausforderungen stellen, insbesondere in entscheidenden Spielen der Champions League und der Liga.

Die Auswirkungen auf die WM-Nominierung

Die Verletzung könnte erhebliche Auswirkungen auf Sanés Chancen auf eine Nominierung für die WM im kommenden Sommer haben. Als wichtiger Spieler der deutschen Nationalmannschaft wird sein Fitnesszustand genau beobachtet. Der DFB wird die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, während Sané sich auf dem Weg der Genesung befindet.

