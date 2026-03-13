WM 2026 Rekordspieler: Nicht Cristiano Ronaldo & Lionel Messi – sondern dieser Torhüter!

Neben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gibt es noch einen Rekordspieler! Der Mexikaner Guillermo Ochoa – mittlerweile 40 Jahre alt – steht kurz davor, als erster Spieler für sechs Weltmeisterschaften nominiert zu werden. Der Weg dorthin öffnete sich, nachdem Mexikos Ersatztorwart Ángel Malagón mit einem Achillessehnenriss ausfällt und operiert werden musste. Teamchef Javier Aguirre wird einen Drei-Torhüter-Kader benennen – Ochoa gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Reserven. Sollte er berufen werden, würde Ochoa in eine Reihe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi treten, die ebenfalls auf ihre sechste WM-Teilnahme zusteuern.

WM 2026 Rekordspieler: Ochoa vor sechster Nominierung

Guillermo Ochoa (40) könnte bei der WM 2026 in Nordamerika als erster Spieler überhaupt zu seinem sechsten Turnier aufgeboten werden. Ochoa war bereits in den Kadern 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 vertreten und bestritt in den Turnieren 2014, 2018 und 2022 die Rolle des Stammkeepers. El País berichtet, dass Trainer Javier Aguirre Ochoa für die Testspiele gegen Portugal und Belgien in Erwägung ziehen will; eine Nominierung für das Eröffnungsspiel Mexikos gegen Südafrika am 11. Juni wäre die Voraussetzung für den historischen sechsten Aufruf.

Malagón verletzt – Chance für Ochoa

Der Weg für Ochoa öffnete sich durch die schwere Verletzung von Ángel Malagón. Der Torwart von Club América zog sich im Concacaf Champions Cup gegen Philadelphia Union einen Achillessehnenriss am linken Fuß zu und musste sich einer Operation unterziehen. Der Klub und der Verband bestätigten eine prognostizierte Ausfallzeit von rund sechs Monaten – damit ist Malagón für die WM auf heimischem Boden definitiv nicht verfügbar. Diese Diagnose verändert die Personalplanung von Aguirre: Er will drei Torhüter nominieren und sucht Ersatzoptionen aus der Liga und im Ausland.

Ochoas Bilanz, Klub und Länderspielkarriere

Ochoa bringt Erfahrung und hohe Bekanntheit mit: Er hat bislang 151 Länderspiele für Mexiko bestritten und genießt wegen mehrerer herausragender Turnierleistungen Kultstatus bei den Fans. Nach Angaben der Quelle spielt Ochoa derzeit bei AEL Limassol auf Zypern und hatte seit 2024 keine Einsätze mehr für die Nationalmannschaft. Sollte Aguirre ihn ins WM-Aufgebot aufnehmen, würde Ochoa nicht nur als erfahrener Rückhalt gelten, sondern auch als Symbolfigur für eine mögliche Rekordnominierung.

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Ronaldo, Messi und die historische Bedeutung

Bislang hat noch kein Spieler an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gelten als sichere Kandidaten für ihre sechste WM-Teilnahme und stehen damit bereits im Mittelpunkt der Diskussionen um Rekorde bei der WM 2026. Ochoa könnte sich dem Duo anschließen und als Torwart eine seltene historische Marke setzen. Fans reagieren bereits: Ein Nutzer scherzte, Ochoa werde „aus dem Nichts auftauchen und eine Fünf-Sterne-Leistung gegen Südafrika zeigen“ – Ochoa antwortete darauf mit lachenden und salutierenden Emojis.