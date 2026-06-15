WM 2026 heute: Rekorde, Überraschungen und die ersten großen Geschichten

Der Start der FIFA WM 2026 hat vieles von dem überlagert, was im Vorfeld für Unruhe gesorgt hatte: politische Spannungen, hohe Ticketpreise, Probleme bei der Einreise und Sorgen um den Verkehr. Auf dem Platz dominiert bislang ohnehin der Fußball, und der Auftakt über die kommenden fünf Wochen in Mexiko, Kanada und den USA hat bereits reichlich Spektakel geliefert.

Besonders die Gastgeber-Länder haben früh für Schlagzeilen gesorgt. Die USA erwischten gegen Paraguay einen historischen Abend, während auch andere Außenseiter und Favoriten schon vor dem zweiten Spieltag für überraschende Entwicklungen sorgten. Gleichzeitig richtet sich der Blick in dieser Woche auf mehrere weitere Schlüsselpartien in der Vorrunde.

Die USA starten mit Rekord und Fragezeichen

Die US-Auswahl gewann ihr Auftaktspiel gegen Paraguay in Los Angeles mit 4:1. Nach Ansicht vieler war es nicht nur der beste, sondern auch der beeindruckendste WM-Auftritt der amerikanischen Männer überhaupt. Einordnung mit Einschränkung: Die USA haben die Frauen-WM bereits viermal gewonnen.

Weltmeisterschaften USA 4 1 Paraguay

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Das Ergebnis ist aus amerikanischer Sicht historisch. Vier Treffer in einem WM-Spiel gelangen der Mannschaft der USA zuvor noch nie. Folarin Balogun traf doppelt und erzielte damit den ersten US-Doppelpack bei einer Weltmeisterschaft seit dem allerersten Turnier 1930.

Auch Chris Richards setzte ein Ausrufezeichen. Der Verteidiger kehrte nach seinen Ausfällen in beiden WM-Testspielen wegen einer Verletzung zurück und spielte nahezu fehlerfrei. Alle seine 83 Pässe kamen an, mehr hat laut ESPN Insights seit 1966 kein Spieler in einem WM-Spiel geschafft. Offen bleibt dagegen der Zustand von Christian Pulisic. Der Starstürmer musste zur Pause wegen eines Problems an der Wade runter und ging nach der Partie sichtbar vorsichtig zum Mannschaftsbus.

Schottland, Katar und Curaçao sorgen für Geschichten

Am Samstag lieferte auch Schottland einen bemerkenswerten Moment. Das Team, das erstmals seit 28 Jahren wieder eine Weltmeisterschaft spielt, steht nach dem Sieg gegen Haiti an der Spitze der Gruppe C. Das ist deshalb besonders, weil dort mit Brasilien und Marokko zwei Schwergewichte warten. Brasilien als fünfmaliger Weltmeister und Marokko gelten eigentlich als die Favoriten auf das Weiterkommen, doch beide trennten sich nur 1:1. Vorläufig liegt damit Schottland vorne.

Ebenfalls 1:1 endete die Partie zwischen Katar und der Schweiz. Für Katar war es der erste WM-Punkt überhaupt. Es ist erst die zweite WM-Teilnahme des Emirats. 2022 war das Land als Gastgeber automatisch qualifiziert worden und hatte damals alle drei Spiele verloren. Am Sonntag teilten sich zudem die Niederlande und Japan in Arlington und Dallas beim 2:2 die Punkte in einem Duell zweier Schwergewichte der Gruppe F.

Besonders emotional wurde es für Curaçao. Der Karibikstaat mit nur 158.000 Einwohnern ist das kleinste Land, das je an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, und feierte gegen Deutschland sein Debüt. Für einen kurzen Moment glaubte das Team sogar an eine Sensation. Deutschland ging früh in Führung, Curaçao glich aus, und 17 herrliche Minuten lang stand es unentschieden. Danach setzte sich jedoch die deutsche Klasse durch, am Ende stand ein 7:1. Für Deutschland ist das ein vertrautes Resultat, schließlich gehört ein solcher Kantersieg zu den berühmtesten WM-Ergebnissen der eigenen Geschichte.

Der Blick auf die nächsten Kracher

In der kommenden Woche stehen drei Partien besonders im Fokus. Den Auftakt macht am Dienstag in Los Angeles das Spiel zwischen Iran und Neuseeland. Rund um die iranische Teilnahme hatte es Spekulationen gegeben, weil die USA und Israel das Land im Februar angegriffen hatten. Eigentlich sollte das iranische Team sein Trainingslager in Tucson im US-Bundesstaat Arizona aufschlagen, zog aber wegen der anhaltenden Feindseligkeiten und Sicherheitsbedenken nach Tijuana in Mexiko um. Die US-Regierung lässt die Mannschaft jeweils erst am Vortag ihrer drei Gruppenspiele ins Land einreisen.

Am Dienstag, den 16.6., um 21 Uhr MESZ steigt dann das Duell zwischen Frankreich und Senegal, in dem Kylian Mbappé mit den Franzosen in die WM einsteigt. Am Mittwoch, den 17.6., um 3 Uhr MESZ um beginnt Titelverteidiger Argentinien mit Lionel Messi seinen Weg zu einer möglichen historischen Titelverteidigung gegen Algerien in Gruppe J. Nur zwei Nationen haben den WM-Titel bislang erfolgreich verteidigt, Italien 1938 und Brasilien 1962.