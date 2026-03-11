WM 2026 Quartier: Die USA trainieren in Kalifornien während der Heim-WM

Die US-amerikanische Nationalmannschaft wird ihr Trainingslager bei der WM 2026 im Great Park Sports Complex in Irvine, Kalifornien, aufschlagen. Das Trainingszentrum – von FIFA als Angebot gelistet – umfasst zahlreiche Trainingsplätze und ein rund 5.000 Zuschauer fassendes Stadion, in dem auch Orange County SC spielt. Die Entscheidung folgte, nachdem die University of California, Irvine keine Einigung mit FIFA erzielen konnte. Manager Mauricio Pochettino kündigte an, dass die Trainingseinheiten nicht öffentlich zugänglich sein werden; die Mannschaft logiert während des Turniers in einem Hotel in Orange County und pendelt zu den Spielorten. Die USA spielen ind er WM Gruppe D gegen Paraguay, Australien und einen UEFA Playoff-Gegner, gespielt wird in zwei Mal in L.A. und einmal in Seattle.

Standort: Great Park Sports Complex in Irvine

Das Great Park Sports Complex bietet laut Angaben 24 Fußballfelder sowie ein stadionähnliches Spielfeld mit etwa 5.000 Plätzen, Heimat des USL-Teams Orange County SC. FIFA hatte das Gelände in einer Trainingsstätten-Broschüre als Option gelistet; die USMNT nahm dieses Angebot an, nachdem Verhandlungen mit der University of California, Irvine gescheitert waren. Die Anlage gehört zu einem größeren öffentlichen Park und erfüllt die Anforderungen für ein hochprofessionelles Trainingslager mit separaten Trainingsplätzen und Mannschaftseinrichtungen.

Die USMNT startet die Gruppenphase am 12. Juni gegen Paraguay, trifft am 19. Juni in Seattle auf Australien und beendet die Gruppe am 25. Juni auf den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Türkei, Rumänien, Slowakei oder Kosovo. Sollte die USA die Gruppe gewinnen, bliebe das Team an der Westküste und würde das Achtelfinale in Santa Clara bestreiten; ein zweiter Platz würde eine Reise nach Arlington, Texas, nach sich ziehen. Komplizierter wird es bei einem Aufstieg als einer der besten Dritten: Dann kämen Foxboro (Mass.), East Rutherford (N.J.) oder Kansas City (Mo.) als mögliche Spielorte infrage.

Logistik: Nähe zu Spielorten und tägliche Pendelwege

Der Standort in Südkalifornien ist taktisch gewählt: Zwei der drei Gruppenpartien der USA finden im Großraum Los Angeles im SoFi Stadium statt, das rund 45 Meilen nordwestlich von Irvine liegt. Die Mannschaft wird daher in einem Hotel in Orange County untergebracht sein und zu Spiel- und Trainingsterminen nach Los Angeles sowie für die Partie in Seattle anreisen. Trotz der Nähe zu L.A. bevorzugen viele Teams außerhalb großer Metropolen gelegene Trainingslager, um Privatsphäre, Sicherheit und konzentrierte Vorbereitung zu gewährleisten.

Historischer Kontext: US-Trainingslager und Turnierstrategien

Die Wahl des Trainingslagers folgt einer langfristigen Variabilität in der US-Planung: Mal setzte das Team auf innerstädtische Basen (2002, 2006), mal auf abgelegene Anlagen zur Wahrung der Ruhe. Bei der WM 2010 in Südafrika residierte das Team etwa im Irene Country Lodge, um Privatsphäre und Teambuilding zu fördern; Bob Bradley betonte damals, dass eine Trainingsstätte gewählt werden müsse, die konzentriertes Arbeiten und Vorbereitung ermögliche. Spätere Camps führten die Mannschaft 2014 nach São Paulo und 2022 auf die künstliche Insel Pearl in Doha.