WM 2026: DFB Quartier in North Carolina – Alles zur Vorbereitung

Die deutsche A-Nationalmannschaft wird ihr Team Base Camp für die WM 2026 in North Carolina aufschlagen. In Winston-Salem wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im historischen Hotel „The Graylyn Estate“ untergebracht. Die unmittelbare Nähe zur Wake Forest University ermöglicht optimale Trainingsbedingungen auf hochklassigen Fußballplätzen. Diese Entscheidung soll der Mannschaft helfen, sich bestmöglich auf das Turnier vorzubereiten.

Optimaler Standort für die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für Winston-Salem in North Carolina entschieden, um sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Das Team wird im „The Graylyn Estate“ übernachten, einem Hotel, das eine fast hundertjährige Geschichte hat und heute von der Wake Forest University betrieben wird. Diese enge Verbindung zur Universität bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter die Nutzung von erstklassigen Trainingsanlagen.

Bundestrainer Nagelsmann über die Wahl des Quartiers

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich positiv über die Wahl des Team Base Camps. „Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr guten Zustand, die alle sportlichen Ansprüche erfüllen. Die Nähe zu den Trainingsplätzen ist entscheidend, da wir die Distanzen in den USA minimieren möchten“, sagte Nagelsmann. Die logistische Zusammenarbeit mit der Wake Forest University erleichtert zudem die Vorbereitungen für das Turnier.

Julian Nagelsmann über seine Wahl des Quartiers während der WM 2026

„Mit unserem Heimstadion am Hauptsitz von adidas in Herzogenaurach haben wir einen Ort, an dem die Mannschaft regelmäßig zusammenkommen kann und der uns gleichzeitig die nötige Ruhe und Privatsphäre bietet. Die gleichen Bedingungen finden wir hier im The Graylyn Estate vor. Aus Sicht des Trainers und der Mannschaft ist die Nähe zu den Trainingsplätzen der wichtigste Faktor. Wir haben drei Fußballplätze in ausgezeichnetem Zustand, die alle unsere sportlichen Anforderungen erfüllen und die wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen können. Das ist ein entscheidender Vorteil. Angesichts der großen Entfernungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko müssen wir auf Reisen ohnehin schon lange Strecken zurücklegen, daher möchten wir zusätzliche Fahrten in unserem täglichen Trainingsablauf vermeiden. Mit diesem Basislager haben wir genau das erreicht.

„Die Zusammenarbeit mit der Wake Forest University ist hervorragend. Viele Dinge, die wir benötigen, sind bereits vor Ort vorhanden, sodass wir nicht alles aus Deutschland mitbringen müssen. Das erleichtert die Logistik erheblich. Wir haben hier hervorragende Bedingungen, sowohl auf dem Platz als auch darüber hinaus.“

Reaktionen von Wake Forest University und DFB

Susan R. Wente, Präsidentin der Wake Forest University, zeigte sich stolz auf die Partnerschaft: „Es ist eine Ehre, die deutsche Nationalmannschaft während der WM 2026 willkommen zu heißen. Diese globale Partnerschaft zeigt unser Engagement für die Region und bietet den Menschen vor Ort die Möglichkeit, das Turnier hautnah zu erleben.“

Vorbereitung auf die WM und die ersten Spiele

Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt nach Chicago reisen, um sich dort auf das letzte Länderspiel gegen die USA am 6. Juni vorzubereiten. Anschließend geht es für das Team weiter nach Winston-Salem. Das erste Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 14. Juni gegen Curacao in Houston, gefolgt von weiteren Begegnungen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.