WM 2026 Qualifikation – Ancelotti-Debüt: Brasilien mit Nullnummer gegen Ecuador

Ancelottis Start mit Brasilien: Fehlstart statt Feuerwerk

Carlo Ancelotti hat sein erstes Spiel als Nationaltrainer Brasiliens hinter sich – und es lief alles andere als spektakulär. Beim torlosen Unentschieden gegen Ecuador zeigte die Selecao defensiv Stabilität, offensiv jedoch große Schwächen. Trotz des Punktgewinns bleibt die direkte WM-Qualifikation offen.

Ein Start ohne Glanz: Remis gegen Ecuador

Der Einstand von Carlo Ancelotti als Coach der brasilianischen Nationalmannschaft verlief wenig überzeugend. Gegen Ecuador reichte es für die Seleção in Guayaquil nur zu einem 0:0. Damit verpasste der Rekordweltmeister die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026, rückte mit dem Punktgewinn aber zumindest etwas näher. Brasilien steht aktuell auf Platz vier der südamerikanischen Qualifikationsgruppe – eine Position, die zur direkten Teilnahme an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko berechtigen würde.

Weltmeisterschaften Quali Südamerika Kolumbien - - Peru Weltmeisterschaften Quali Südamerika Chile 0 1 Argentinien Weltmeisterschaften Quali Südamerika Ecuador 0 0 Brasilien Weltmeisterschaften Quali Südamerika Paraguay 2 0 Uruguay

Ancelottis erstes Fazit: Stabilität statt Spektakel

Mit nur zwei gemeinsamen Trainingseinheiten war die Vorbereitung auf das Spiel alles andere als ideal. Ancelotti setzte auf bewährte Kräfte wie Casemiro im Mittelfeld, lobte nach dem Spiel vor allem die Defensive: „Es war ein gutes Remis, und wir gehen zufrieden aus der Partie.“ Der 65-Jährige, der erst kürzlich von Real Madrid zur Seleção gewechselt war, tritt in große Fußstapfen. In Brasilien folgte er auf Dorival Junior, der im März entlassen wurde.

Die Tabelle bleibt eng – Argentinien enteilt

Während Brasilien im unteren Bereich der direkten Qualifikationsplätze rangiert, ist Weltmeister Argentinien längst durch. Mit dem 1:0-Sieg in Chile – Lionel Messi kam erst in der zweiten Hälfte – steht Albiceleste uneinholbar auf Platz eins. Dahinter ist es eng: Ecuador (24 Punkte) verpasste gegen Brasilien den möglichen Sprung zur sicheren WM-Teilnahme, auch Uruguay (0:2 gegen Paraguay) ließ eine Chance liegen. Kolumbien (20 Punkte) greift erst am Freitag gegen Peru ins Geschehen ein. Die sechs direkten WM-Tickets sind heiß umkämpft.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Argentinien N S S S S > 15 11 1 3 27 8 19 34 2 Ecuador S S S U U > 15 7 6 2 13 5 8 27 3 ▲ Paraguay S U S U S > 15 6 6 3 13 9 4 24 4 ▼ Brasilien U U S N U > 15 6 4 5 20 16 4 22 5 Uruguay S U N U N > 15 5 6 4 17 12 5 21 6 Kolumbien S N N N U > 14 5 5 4 18 14 4 20 7 Venezuela N U N N S > 14 3 6 5 13 17 -4 15 8 Bolivien N N U N U > 14 4 2 8 14 30 -16 14 9 Chile U S N U N > 15 2 4 9 9 22 -13 10 10 Peru N U N S N > 14 2 4 8 6 17 -11 10

Heimdebüt gegen Paraguay: Ancelotti unter Beobachtung

Am Dienstag steht für Ancelotti die nächste Bewährungsprobe an. Dann trifft Brasilien in São Paulo auf Paraguay – das erste Heimspiel unter seiner Regie. Die Erwartungen sind hoch, die Zeit für große Experimente gering. Nach dem torlosen Auftakt gegen Ecuador braucht die Seleção ein Signal – vor allem offensiv.