WM 2026 Public Viewing – Fußball-Fans müssen in New York bezahlen

Bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in New York müssen Fans für den Eintritt in die Fan Zones bezahlen. Die Organisatoren haben bestätigt, dass die Teilnahme an den Veranstaltungen im Queens Fan Zone sowie im Haupt-FIFA Fan Festival in Jersey City mit Kosten verbunden sein wird. Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf das Fan-Erlebnis in der Stadt haben.

Eintrittspreise für die Fan Zones in New York

Die Fan Zones in New York City, einschließlich der im Queens beheimateten Fan Zone, werden von den Organisatoren mit einem Eintrittspreis von 10 US-Dollar belegt. Dies betrifft sowohl die Veranstaltungen im USTA Billie Jean King National Tennis Center als auch das FIFA Fan Festival im Liberty State Park. Diese Neuerung markiert einen bedeutenden Wandel im Umgang mit Fan-Erlebnissen bei großen Sportereignissen.

Queens als zentraler Veranstaltungsort

Vom 17. bis 28. Juni 2026 wird das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens mit einer Kapazität von 10.000 Personen zum Mittelpunkt des WM-Geschehens. Der CEO des New York New Jersey Hostkomitees, Alex Lasry, hob hervor, dass diese Fan Zones „essentiell für das WM-Erlebnis“ seien und eine Möglichkeit bieten, Fans zusammenzubringen. Dies ist die dritte offizielle Fan-Erfahrung, die angekündigt wurde, wobei zuvor bereits eine Fan-Village am Rockefeller Center in Manhattan geplant wurde, die vom 4. bis 19. Juli kostenfreies Eintritt bietet.

Eintrittspreise und Fan-Erlebnis

Die Entscheidung, Eintritt zu verlangen, wurde getroffen, um eine bessere Planung und das Management der Menschenmengen zu ermöglichen. Organisatoren erwarten täglich etwa 10.000 Besucher in der Queens Fan Zone, und auch Ticketinhaber der WM-Spiele müssen für den Zugang zur Fan Zone zahlen. Dies unterscheidet sich von früheren Weltmeisterschaften, wo solche Feste oft kostenlos waren. Die Ticketpreise sollen sicherstellen, dass die Veranstaltung gut organisiert ist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können.

Weitere Fan-Zonen in den USA

Obwohl der Eintritt in die New Yorker Fan Zones kostenpflichtig ist, gibt es in anderen Städten wie Kansas City und Philadelphia weiterhin kostenlose Fan-Feste. Diese Unterschiede in den Eintrittspreisen könnten das Fan-Erlebnis regional stark variieren. Während die Veranstalter in New York auf Einnahmen aus Ticketverkäufen setzen, bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Besucherzahlen und die allgemeine Stimmung auswirken wird.