WM 2026 Prognose: Matthäus tippt DFB-Team ins WM-Halbfinale

Lothar Matthäus, der Rekord-Nationalspieler Deutschlands, prophezeit dem DFB-Team eine erfolgreiche WM 2026 und sieht die Mannschaft unter den besten vier. In einem Tippspiel für die „Sport Bild“ erwartet er jedoch, dass die Reise im Halbfinale gegen Spanien endet. Matthäus äußert sich optimistisch über die Leistung junger Talente, während er gleichzeitig Spanien als Favoriten auf den Titel benennt.

Matthäus prognostiziert Halbfinale für DFB-Team

Lothar Matthäus hat in einem Interview seine Erwartungen an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die bevorstehende WM 2026 geäußert. Der 64-Jährige glaubt, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann es ins Halbfinale schaffen kann. „Deutschland könnte mit dem Abschneiden nach heutigem Stand zufrieden sein, ein Halbfinale wäre ein Erfolg“, erklärte Matthäus. Er hofft, dass Spieler wie Florian Wirtz, Jamal Musiala und Niclas Woltemade während des Turniers für Überraschungen sorgen werden.

Der Weg ins Halbfinale

Matthäus sieht die DFB-Auswahl in der Vorrunde ohne größere Probleme. Er tippt auf einen klaren Sieg gegen Curaçao (7:0), einen knappen Erfolg über die Elfenbeinküste (2:1) und ein Unentschieden gegen Ecuador (2:2) zum Abschluss der Gruppenphase. Über Schottland und Norwegen geht es dann in die Runde der letzten 4.

Im Halbfinale erwartet er dann eine schwierige Begegnung gegen Spanien, wo die deutsche Mannschaft, nach seiner Einschätzung, mit 2:3 nach Verlängerung ausscheiden wird.

Tipps für die K.o.-Runde

Für die K.o.-Runde hat Matthäus klare Vorstellungen. Nach einem Sieg über Schottland (2:0) und einem spannenden Spiel gegen Norwegen, das er mit 3:2 nach Verlängerung tippt, sieht er die DFB-Elf im Halbfinale gegen die spanische Auswahl. Im Spiel um Platz 3 rechnet er dann mit einem deutschen Sieg über Argentinien (2:1). „Natürlich ist so ein Tippspiel eine Spielerei, in den K.o.-Duellen können Nuancen entscheiden“, so der TV-Experte.

Spanien als Favorit auf den Titel

Matthäus hat auch klare Favoriten für das Finale. Er zählt England und Spanien zu den absoluten Spitzenreitern. Im Endspiel sieht er Spanien gegen England im Vorteil und tippt auf einen 2:1-Sieg für die Iberer. „Nichts würde ich mir als Kapitän der Weltmeister von 1990 mehr wünschen als einen erneuten WM-Sieg“, schloss Matthäus seine Einschätzungen.

Quelle: t-online.de