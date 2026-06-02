WM 2026 Probleme mit Visum: Schweiz reist ohne Breel Embolo in die USA

Die Schweiz ist am Dienstag ohne Breel Embolo in Richtung USA aufgebrochen. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer musste wegen Problemen mit seinem Visum beziehungsweise seiner elektronischen Einreiseerlaubnis ESTA zunächst in Europa bleiben.

Embolo verpasst den Abflug nach Los Angeles

Wie der Schweizerische Fußballverband am Dienstagmittag mitteilte, startete der WM-Tross ohne den 29-Jährigen per Flugzeug nach Los Angeles. Zunächst hatte Embolos ESTA zwar noch grünes Licht erhalten, doch dann kam es kurzfristig zu einer neuen Prüfung. „Sein ESTA war bis heute Morgen bewilligt“, schrieb der SFV in einer Mitteilung. „Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmal in Abklärung geht. Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden.“

Verband rechnet mit späterer Anreise

Trotz der Komplikationen geht der Verband davon aus, dass der Angreifer noch am Dienstag oder spätestens am Mittwoch nachreisen kann. Embolo gilt bei den Eidgenossen im Sturm als feste Größe. Der inzwischen beim französischen Erstligisten Stade Rennes unter Vertrag stehende Offensivmann hat in 86 Länderspielen 24 Tore erzielt.

Treffend im Test gegen Jordanien

Zuletzt machte Embolo auch sportlich auf sich aufmerksam. Im Test der Auswahl von Murat Yakin gegen Jordanien, den die Schweiz mit 4:1 gewann, steuerte der frühere Profi von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach sowohl ein Tor als auch eine Vorlage bei.