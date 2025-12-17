WM 2026 Prämienzahlungen: FIFA plant Rekord-Ausschüttung von 727 Millionen Euro!

Die FIFA verkündet eine Rekordsumme von 727 Millionen US-Dollar zur Ausschüttung während der WM 2026. Der Großteil von 655 Millionen Dollar wird als Prämie an die teilnehmenden Teams verteilt. Präsident Gianni Infantino betont die bahnbrechende finanzielle Unterstützung für die globale Fußballgemeinschaft. Diese Erhöhung von 50 Prozent im Vergleich zur WM 2022 zeigt das Engagement der FIFA für die teilnehmenden Nationen.

Rekord-Prämien für die teilnehmenden Teams

Das FIFA-Council hat in einer Sitzung in Doha beschlossen, den finanziellen Rahmen für die WM 2026 erheblich zu erweitern. Die Prämienstruktur sieht vor, dass der Sieger des Turniers 50 Millionen US-Dollar erhält, während der Zweitplatzierte mit 33 Millionen Dollar belohnt wird. Auch die Dritt- und Viertplatzierten müssen sich nicht beschweren: Sie dürfen sich über 29 und 27 Millionen Dollar freuen. Diese hohen Summen sind ein Anreiz für alle Teams, ihr Bestes zu geben.

Gesamt-Ausschüttung WM 2026: 727 Mio. US-Dollar

Direkte Teamprämien: 655 Mio. US-Dollar

Vorbereitungskosten: 1,5 Mio. US-Dollar für jede der 48 Nationen

Garantierte Mindestausschüttung pro Team: 10,5 Mio. US-Dollar

Steigerung gegenüber WM 2022: +50 %

Finanzielle Unterstützung für Vorbereitungskosten

Zusätzlich zu den Prämien wird jede der 48 teilnehmenden Mannschaften eine Unterstützung von 1,5 Millionen US-Dollar erhalten, um die Vorbereitungskosten zu decken. Dies bedeutet, dass jedes Team mindestens 10,5 Millionen US-Dollar sicherstellen kann, was einen erheblichen finanziellen Rückhalt darstellt. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass die Teams optimal auf das Turnier vorbereitet sind.

Wie viel kann ein Land gewinnen?

Platzierung /

Kategorie Anzahl Teams Prämie pro

Team (in Mio. USD) Weltmeister 1 50,0 Vizeweltmeister 1 33,0 Platz 3 1 29,0 Platz 4 1 27,0 Viertelfinale 4 19,0 Achtelfinale 8 15,0 16-Finale 16 11,0 Plätze 33–48 (Gruppenphase) 16 9,0 Zusätzliche Vorbereitungspauschale 48 1,5

Steigerung im Vergleich zur WM 2022

Im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft in Katar stellt die FIFA eine beeindruckende Steigerung der Gesamtprämien um 50 Prozent in Aussicht. Infantino beschreibt diese Entwicklung als wegweisend für die Unterstützung des Fußballs auf globaler Ebene. Die erhöhte Summe ist nicht nur ein Zeichen des finanziellen Engagements, sondern auch eine Möglichkeit, den Wettbewerb unter den Nationen zu fördern.

Prämienverteilung für die weiteren Platzierungen

Die Verteilung der Prämien setzt sich wie folgt fort: Die Plätze fünf bis acht erhalten jeweils 19 Millionen US-Dollar, während die Mannschaften auf den Rängen neun bis 16 mit 15 Millionen Dollar rechnen können. Für die letzten Ränge von 17 bis 32 sind jeweils 11 Millionen Dollar vorgesehen, alle anderen Teams, die nicht weiterkommen, können sich über 9 Millionen Dollar freuen. Diese Struktur bietet allen teilnehmenden Nationen einen Anreiz, ihr Bestes zu geben.