WM 2026 Podcast zu den Fußball WM 2026 Playoffs im März 2026 – UEFA Spielplan & Termine

In dieser neuen Episode des WM 2026 Podcasts blicken wir auf die alles entscheidenden UEFA-Playoffs im März 2026, bei denen die letzten vier europäischen Teilnehmer für das WM-Turnier ermittelt werden.

Insgesamt 16 Mannschaften wurden auf vier Pfade (A, B, C und D) aufgeteilt und kämpfen im K.-o.-Modus mit Halbfinale (26. März 2026) und Finale (31. März 2026) um die begehrten letzten 4 WM-Tickets aus Europa.

Showdown im März: Die heiße Phase der europäischen Playoffs für die WM 2026!

Fußball WM 2026 Playoffs im März 2026 – UEFA Spielplan & Termine

Wir analysieren für euch die Ausgangslagen und die spannendsten Duelle:

Pfad A: Der ehemalige Weltmeister Italien steht im Duell gegen Nordirland unter Druck, während Wales auf Bosnien-Herzegowina trifft. Erwartet uns am Ende ein Spiele-Klassiker zwischen Italien und Wales im Finale?

Pfad B: Spannung pur verspricht dieser Pfad, in dem die Ukraine die schwedische Auswahl empfängt und Polen auf Albanien trifft – zwei Teams, die sich bereits in der Gruppenphase auf Augenhöhe begegneten.

Pfad C & D: Wir beleuchten die Chancen der Türkei gegen Rumänien, das Duell von Dänemark gegen Nordmazedonien sowie die Partie zwischen Tschechien und Irland. Kommt es zum brisanten Nachbarschaftsduell zwischen den Dänen und Tschechen?

Blick über den Tellerrand: Zum Abschluss geben wir euch noch ein kurzes Update zu den interkontinentalen Playoffs, bei denen in den mexikanischen Stadien in Guadalajara und Monterrey zwei weitere Starterplätze vergeben werden

