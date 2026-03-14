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WM 2026 Podcast: WM 2026 Maskottchen vorgestellt

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In unserer neuesten Folge des WM 2026 Podcast geht es um die 3 WM Maskottchen Maple, Zayu und Clutch.

Die Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, Maple, Zayu und Clutch, sowie Vertreter des New York New Jersey Host Committee, des US-Fussballverbands, des mexikanischen Fussballverbands und von Canada Soccer besuchen das Empire State Building, um 100 Tage vor Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu feiern. An der Veranstaltung nahmen Alex Lasry, JT Batson, Peter Augruso und Iñigo Riestra López teil, die das Empire State Building mit Hilfe der Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – Maple, Zayu und Clutch – beleuchten werden, um die 100 Tage bis zum Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu feiern. (Foto: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP)
Die Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, Maple, Zayu und Clutch, sowie Vertreter des New York New Jersey Host Committee, des US-Fussballverbands, des mexikanischen Fussballverbands und von Canada Soccer besuchen das Empire State Building, um 100 Tage vor Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu feiern. An der Veranstaltung nahmen Alex Lasry, JT Batson, Peter Augruso und Iñigo Riestra López teil, die das Empire State Building mit Hilfe der Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – Maple, Zayu und Clutch – beleuchten werden, um die 100 Tage bis zum Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu feiern. (Foto: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP)

Was Clutch, Maple und Zayo wirklich über die kommerzielle Ambition der FIFA verraten

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Weiterführende Links & Infos von fussballnationalmannschaft.net:
👉 Aktuelles Thema: Die WM 2026 FIFA Maskottchen vorgestellt: Clutch, Zayu und Maple

Clutch, Maple und Zayo – die drei offiziellen Maskottchen der WM 2026 – sind weit mehr als bunte Figuren am Spielfeldrand. In dieser Folge analysieren wir das FIFA-Trio aus taktischer, historischer und kommerzieller Perspektive. Was steckt hinter dem Weißkopfseeadler aus den USA, dem kreativen Elch-Torwart aus Kanada und dem diplomatischen Jaguar-Stürmer aus Mexiko? Wir blicken auf den Vergleich mit dem WM 2002 Maskottchen-Trio zurück und zeigen, warum die Kampagne für 2026 einen grundlegend anderen Ansatz fährt. Im Mittelpunkt steht dabei FIFAs massiver Vorstoß in den Gaming-Sektor: Das 5-gegen-5-Spiel „FIFA Heroes“ und die direkte Integration in Roblox. Kann diese aggressive Digitalisierung den klassischen Maskottchen-Fluch brechen – oder verschwinden Clutch, Maple und Zayo nach dem Finale genauso schnell wie ihre Vorgänger?

Erwähnte Personen & Themen:

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