WM 2026 Podcast: WM 2026 Maskottchen vorgestellt

In unserer neuesten Folge des WM 2026 Podcast geht es um die 3 WM Maskottchen Maple, Zayu und Clutch.

Was Clutch, Maple und Zayo wirklich über die kommerzielle Ambition der FIFA verraten

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👉 Aktuelles Thema: Die WM 2026 FIFA Maskottchen vorgestellt: Clutch, Zayu und Maple

Clutch, Maple und Zayo – die drei offiziellen Maskottchen der WM 2026 – sind weit mehr als bunte Figuren am Spielfeldrand. In dieser Folge analysieren wir das FIFA-Trio aus taktischer, historischer und kommerzieller Perspektive. Was steckt hinter dem Weißkopfseeadler aus den USA, dem kreativen Elch-Torwart aus Kanada und dem diplomatischen Jaguar-Stürmer aus Mexiko? Wir blicken auf den Vergleich mit dem WM 2002 Maskottchen-Trio zurück und zeigen, warum die Kampagne für 2026 einen grundlegend anderen Ansatz fährt. Im Mittelpunkt steht dabei FIFAs massiver Vorstoß in den Gaming-Sektor: Das 5-gegen-5-Spiel „FIFA Heroes“ und die direkte Integration in Roblox. Kann diese aggressive Digitalisierung den klassischen Maskottchen-Fluch brechen – oder verschwinden Clutch, Maple und Zayo nach dem Finale genauso schnell wie ihre Vorgänger?

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