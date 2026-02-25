WM 2026 Podcast: Schatten über der WM 2026 – Gewaltwelle in Mexiko

WM 2026 Sicherheit in Mexiko: Warum Guadalajara zum Härtetest für die FIFA wird

Du planst eine WM-Reise 2026 oder verantwortest Fan-Logistik, Medien, Sponsoring? Dann reicht es nicht, auf Ticketing und Hotels zu schauen. Die WM 2026 bekommt gerade ein Risiko-Update, das man nicht wegmoderieren kann: In Mexiko kippt die Sicherheitslage regional so stark, dass selbst der lokale Spielbetrieb aussetzt. Und ausgerechnet Guadalajara, ein WM-Spielort, steht im Zentrum. Das und alles zu diesem Thema gibt es bei uns in der neuesten Podcastfolge.

WM 2026 in Mexiko: „Kriegsähnliche Situation“: Zweifel an Mexiko wachsen

In dieser Folge blicken wir auf die alarmierende Situation in Mexiko, nur vier Monate vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Nach dem Tod des mächtigen Drogenbosses „El Mencho“ durch das Militär reagierte dessen Kartell mit massiver Gewalt, die insbesondere den Bundesstaat Jalisco und den WM-Spielort Guadalajara erschüttert.

