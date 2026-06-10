WM 2026 Podcast: Neueste Folge zum Wm 2026 Eröffnungsspiel „Dünne Luft und Unwetter beim WM-Auftakt“

In der neuesten WM-Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Eröffnungsspiel der FIFA Fußball WM 2026: Morgen Abend treffen Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt aufeinander, und die Begleitumstände haben es in sich – dünne Luft auf 2.200 Metern Höhe, Unwetter-Warnstufe Orange und eine große Eröffnungsshow mit Shakira.

Mexiko gegen Südafrika: Anstoßzeit und TV-Übertragung

Für deutsche Fans liegt der Anpfiff perfekt: Um 21 Uhr MESZ rollt der Ball, das ZDF startet bereits um 17:15 Uhr mit Sportstudio Live (Kommentar: Oliver Schmidt), parallel überträgt MagentaTV. Alle Partien des Turniers findest du im WM 2026 Spielplan. In Mexiko-Stadt ist beim Anstoß allerdings erst 13 Uhr mittags – eine Terminierung, die von den internationalen TV-Märkten diktiert wird und für die Profis einen echten Härtetest bedeutet.

Dünne Luft auf 2.200 Metern: Der Härtetest zum Auftakt

Ein Mittagsspiel in der Höhenlage von Mexiko-Stadt bedeutet spürbar weniger Sauerstoff und brütende Hitze – ohne echte Akklimatisierungszeit für beide Teams. Im Podcast diskutieren wir, warum gerade Südafrikas laufintensives Konterspiel darunter leiden könnte und wieso genau das der Schlüssel zum Auftaktsieg werden kann.

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Aztekenstadion: Pelé, Maradona und das dritte Kapitel

Das modernisierte Aztekenstadion schreibt zum dritten Mal WM-Geschichte: Hier reckte Pelé 1970 den Pokal in die Höhe, hier zeigte Maradona 1986 seine Hand Gottes – und morgen fiebern 83.000 Fans beim Eröffnungsspiel mit. Vorher gibt es Glamour satt: Shakira und Burna Boy performen den offiziellen WM-Song „Dai Dai“.

Unwetter, Proteste und ein fehlender Präsident

Über der 23-Millionen-Metropole hängt die Unwetter-Warnstufe Orange mit Starkregen, Gewittern und Hagel – bei Gewitter greift eine neue FIFA-Regel mit zwingender Spielunterbrechung. Dazu blockieren protestierende Lehrkräfte die Zufahrtsstraßen, und US-Präsident Donald Trump fehlt wegen der Spannungen mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum auf der Tribüne.

Die Themen der Folge im Überblick

Countdown beendet: Mexiko gegen Südafrika eröffnet morgen die XXL-WM 2026

TV-Übertragung: ZDF ab 17:15 Uhr, Anpfiff 21 Uhr MESZ, parallel MagentaTV

Anstoß um 13 Uhr Ortszeit: Wie die TV-Märkte den Termin diktieren

Härtetest Höhenluft: Mittagsspiel auf 2.200 Metern ohne Akklimatisierung

Das Aztekenstadion: Pelé 1970, Maradonas Hand Gottes 1986, morgen das dritte Kapitel

Eröffnungsshow mit Shakira und Burna Boy und dem WM-Song „Dai Dai“

Trumps Abwesenheit und die Spannungen mit Präsidentin Sheinbaum

Warnstufe Orange: Starkregen, Hagel und die neue FIFA-Gewitterregel

Lehrerproteste rund um das Stadion

Taktischer Ausblick: Südafrikas Konterspiel in Hitze und Höhe

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Transkript

[00:00:00] Sprecher 1: Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Der fünfte Stern, täglich Nationalelf und WM 2026 News. Heute ist der 10. Juni, es ist 18 Uhr und das lange Warten hat endlich ein Ende. Morgen Abend geht das Turnier dann endlich los. [00:00:18] Sprecher 2: Richtig. Die XXL-Weltmeisterschaft startet mit dem Auftaktspiel Mexiko gegen Südafrika. Wir bereiten dich heute auf dieses Spektakel vor: mit einem kompakten Überblick zur TV-Übertragung, dem legendären Spielort und den, sagen wir mal, etwas unruhigen Begleitumständen vor Ort in Mexiko-Stadt. [00:00:38] Sprecher 1: Vom morgigen Anpfiff können wir eigentlich direkt zur Sendezeit übergehen. Die ist für uns hier in Europa nämlich quasi perfekt. [00:00:45] Sprecher 2: Definitiv. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Das ZDF geht schon um 17:15 Uhr mit Sportstudio Live auf Sendung, mit Oliver Schmidt am Mikrofon, das wird sicher stark. Und parallel überträgt auch MagentaTV. [00:01:02] Sprecher 1: Wenn man aber mal nach Mexiko-Stadt blickt, da ist es beim Anpfiff erst 13 Uhr mittags. Diese Terminierung ist stark durch die internationalen TV-Märkte getrieben. Man will unbedingt die europäische Primetime bedienen. Da frage ich mich schon, ob das aus sportphysiologischer Sicht überhaupt vertretbar ist. [00:01:19] Sprecher 2: Ein Mittagsspiel auf 2.200 Metern Höhe bedeutet richtig dünne Luft. Das ist ein knallharter Härtetest für die Profis. Vor allem bei dieser körperlichen Belastung in der Mittagshitze. [00:01:31] Sprecher 1: Das ist ja ein regelrechter Kaltstart ohne echte Akklimatisierungszeit. [00:01:36] Sprecher 2: Die klimatischen Bedingungen sind enorm anspruchsvoll. Der Körper muss Spitzenleistungen bringen, während der Sauerstoffgehalt in der Luft spürbar niedriger ist als gewohnt. Die Spieler werden schnell merken, wie die Muskeln zumachen. [00:01:47] Sprecher 1: Und das Ganze findet dann auch noch an einem Spielort statt, der für historische Dramen bekannt ist. Das modernisierte Aztekenstadion. [00:01:55] Sprecher 2: Eine echte Legende unter den Arenen. Das Stadion schreibt morgen zum dritten Mal WM-Geschichte. Hier reckte Pelé 1970 den Pokal in die Höhe, und hier passierte 1986 Maradonas Hand Gottes. Morgen fiebern dann 83.000 Fans auf den Rängen mit. [00:02:13] Sprecher 1: Bevor der Ball rollt, bekommen wir noch reichlich Glamour auf dem Rasen. Shakira und Burna Boy performen gemeinsam den offiziellen WM-Song Dai Dai. Ein riesiges Rahmenprogramm. Fällt da eigentlich dieser diplomatische Kontrast auf? Auf dem Rasen singt die Welt, aber auf der Tribüne fehlt ein sehr prominentes Gesicht. [00:02:31] Sprecher 2: Du spielst auf den US-Präsidenten an. [00:02:34] Sprecher 1: Eben. Der fußballaffine Donald Trump glänzt wegen der politischen Spannungen mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum durch Abwesenheit. [00:02:41] Sprecher 2: Diese diplomatische Großwetterlage ist schon bemerkenswert für so ein Eröffnungsspiel. Es ist momentan kein einfaches Pflaster für ihn. [00:02:50] Sprecher 1: Von der Politik kommen wir mal zur tatsächlichen Meteorologie. In der 23-Millionen-Metropole herrscht nämlich Warnstufe Orange. [00:02:58] Sprecher 2: Das Wetterchaos ist ein riesiges Thema vor Ort. Es drohen Starkregen, schwere Gewitter und sogar Hagel. Da braut sich einiges zusammen. [00:03:06] Sprecher 1: Bei Gewitter greift auch direkt eine neue FIFA-Regel, die eine zwingende Spielunterbrechung vorschreibt. Die Schiedsrichter haben da keinen Ermessensspielraum mehr. [00:03:14] Sprecher 2: Das würde den Rhythmus beider Teams massiv stören, wo sie ja ohnehin schon mit der dünnen Luft kämpfen. [00:03:20] Sprecher 1: Dazu kommt noch, dass die Lage um das Stadion herum sehr angespannt ist. Tausende Lehrkräfte blockieren aktuell die Zufahrtsstraßen, um höhere Löhne zu fordern. [00:03:29] Sprecher 2: Präsidentin Sheinbaum garantiert zwar, dass das Eröffnungsspiel sicher ist, aber da bleibt doch ein mulmiges Gefühl, finde ich. Vor allem bei der Logistik und der Anreise der Teams. [00:03:39] Sprecher 1: Der Fußball wird hier von einer unberechenbaren Gemengelage aus Naturgewalten und Protesten flankiert. Das morgige Eröffnungsspiel liefert sportlich wie atmosphärisch also jede Menge Zündstoff. [00:03:51] Sprecher 2: Ein faszinierendes Gesamtpaket. Das war es auch schon mit unserer heutigen Ausgabe. Vielen herzlichen Dank an dich fürs Zuhören. Morgen Abend geht das Spektakel dann endlich los. [00:04:01] Sprecher 1: Einen offenen Ausblick solltest du für das Spiel aber noch im Hinterkopf behalten. Südafrika verlässt sich meist auf ein kompaktes Konterspiel. Sehr laufintensiv. [00:04:10] Sprecher 2: Richtig. Wie sie in der brütenden Mittagshitze und dünnen Höhenluft von Mexiko-Stadt dieses Tempo über 90 Minuten auf den Rasen bringen wollen, das wird der eigentliche Schlüssel zum morgigen Auftaktsieg.