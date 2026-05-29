WM 2026 Podcast: Neueste Folge „WM 2026: Darf Nagelsmann WhatsApp tippen? Das FIFA-Regelwerk zur Trainerbank“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema Technik auf der Trainerbank: Tablets, Smartwatches, Headsets – die Bank bei der WM 2026 sieht aus wie ein Tech-Showroom. Aber was ist dort laut FIFA wirklich erlaubt? Wir haben das über 70-seitige Regelwerk auseinandergenommen und ein überraschendes System entdeckt.

Nur zwei erlaubte Zwecke – und Kameras überall

Laptops, Tablets und Smartwatches sind auf der Bank physisch erlaubt, aber die FIFA-Regel ist knallhart: Geräte dürfen ausschließlich für taktisches Coaching oder die Gesundheit der Spieler genutzt werden. Nichts anderes. Die Einhaltung überwachen dutzende Kameras, die permanent auf die Bank gerichtet sind. Jeder Blick auf einen Bildschirm kann in Zeitlupe weltweit analysiert werden. Ein Trainer, der auf dem Tablet ein Spiel zockt? Ein globales Meme – und sofortige Sanktion.

Woher kommen die Live-Ermüdungsdaten auf dem Trainer-iPad? Das Regelwerk verbietet den Aufbau von Spezialausrüstung, also Antennen oder Empfänger, in der technischen Zone komplett. Die Daten der Spieler-Wearables wandern stattdessen zu zentralen Hochleistungsantennen tief im Stadion. Dort werden die massiven Datenmengen verarbeitet und als fertiges Dashboard auf die Tablets gefunkt. Die FIFA will keine brummende Serverinfrastruktur an der Seitenlinie, sondern nur das fertige Ergebnis.

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Menschliche Intuition vs. Algorithmus: Der FIFA-Balanceakt

Die FIFA vollführt hier einen cleveren Balanceakt. Einerseits erzwingt der moderne Hochleistungssport riesige Datenmengen, um Verletzungen zu vermeiden. Andererseits bewahrt die strikte architektonische Trennung die Coaching Zone als Ort menschlicher Intuition. Die Technik liefert aus der Ferne die harten Fakten. Die Bank bleibt der Raum für den Trainer, das Team und die pure Emotion.

Die Zukunftsfrage: Wer hat bald wirklich das Sagen?

Die Algorithmen werden rasend schnell präziser. Wird es den Punkt geben, an dem das Tablet aufgrund von Echtzeitermüdungsdaten eine Auswechslung nicht nur vorschlägt, sondern faktisch anordnet? Und wo zieht der Fußball dann die Grenze zwischen digitalem Hilfsmittel und einer Maschine, die das Spiel steuert? Die Technik ist bereits da. Die Frage ist nur, wer am Ende wirklich das Sagen hat.

Themen in dieser Podcastfolge

Zwei erlaubte Zwecke laut FIFA: taktisches Coaching oder Spielergesundheit

Dutzende Kameras als unsichtbarer Wächter auf der Bank

Kein Aufbau von Spezialausrüstung in der technischen Zone

Wearable-Daten fließen zu Antennen im Stadionkeller

Verarbeitung dort, Ergebnis als Dashboard aufs Tablet

FIFA-Balanceakt: Datensport vs. menschliche Intuition

Zukunftsfrage: Wird der Algorithmus bald Auswechslungen anordnen?

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Transkript

[00:00:00] Sprecher 1: Du kennst doch sicher dieses Bild: Ein Trainer tigert an der Seitenlinie auf und ab, brüllt aufs Spielfeld und der Co-Trainer starrt gebannt auf ein Tablet oder tippt auf seiner Smartwatch herum. [00:00:17] Sprecher 2: Ja genau, man könnte fast meinen, die checken mal eben ihre WhatsApp-Nachrichten. [00:00:22] Sprecher 1: Richtig. Aber die Realität sieht da ganz anders aus. Wir haben uns für dich heute mal durch das offizielle, über 70-seitige FIFA-Regelwerk gewühlt. Unsere Mission war herauszufinden, was da am Spielfeldrand eigentlich abgeht. [00:00:42] Sprecher 2: Okay, lass uns das aufschlüsseln, denn die Bank gleicht technisch gesehen eigentlich einem Hochsicherheitstrakt. Man sieht da Laptops, Kopfhörer, Tablets, physisch ist das alles vorhanden. Aber die Regel ist knallhart: Diese Geräte dürfen ausschließlich für zwei Dinge genutzt werden. [00:00:56] Sprecher 1: Nämlich? [00:00:57] Sprecher 2: Entweder für taktisches Coaching oder für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Spieler. Nichts anderes. [00:01:07] Sprecher 1: Warte, ich stelle mir das vor wie im Flugzeug beim Start. Die dürfen die Geräte haben, aber nur in einem strengen, limitierten Flugmodus. [00:01:14] Sprecher 2: Ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Aber ehrlich gesagt: Wie will die FIFA das kontrollieren? Wenn ein Trainer live die Herzfrequenz seiner Spieler auf der Smartwatch trackt, wer merkt, wenn plötzlich eine private Nachricht aufploppt? [00:01:31] Sprecher 1: Was faszinierend ist: Die Überwachung passiert fast automatisch durch das absolute Rampenlicht. Die FIFA duldet Technologie nicht blind. Neben den Spielregeln greifen hier auch massive Medien- und Marketingrichtlinien. Da sind dutzende Kameras direkt auf die Bank gerichtet. [00:01:46] Sprecher 2: Oh wow, stimmt. Jeder Blick auf einen Bildschirm kann in Zeitlupe weltweit analysiert werden. [00:01:52] Sprecher 1: Exakt. Geräte müssen strikt dem Spielgeschehen dienen, um Ablenkungen zu vermeiden und das Bild des Sports nach außen zu wahren. [00:01:59] Sprecher 2: Ich meine, ein Trainer, der auf dem Tablet ein Spiel zockt? Das wäre ein globales Meme. [00:02:05] Sprecher 1: Definitiv. Und er würde von den Offiziellen sofort sanktioniert werden. [00:02:13] Sprecher 2: Aber das führt mich zu einem spannenden technischen Rätsel. Wenn die da auf der Bank Live-Daten zu Ermüdung oder Herzfrequenz der Spieler auf ihren iPads haben: Woher kommen diese Daten überhaupt? Die Spieler tragen Wearables, das ist klar. [00:02:40] Sprecher 1: Richtig. [00:02:41] Sprecher 2: Aber die kleinen iPads auf der Bank können doch niemals 22 Tracker gleichzeitig quer über den Rasen empfangen, oder? [00:02:47] Sprecher 1: Hier wird es wirklich interessant. Bauen die da etwa unsichtbare WLAN-Türme hinter der Bank auf? [00:02:54] Sprecher 2: Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Das Regelwerk verbietet den Aufbau von Spezialausrüstung, also Antennen oder großen Empfängern, in der technischen Zone rund um die Trainerbank absolut. [00:03:05] Sprecher 1: Krass, also gar keine Technik direkt dort. [00:03:09] Sprecher 2: Keine zusätzliche Infrastruktur. Die Daten wandern von den Wearables der Spieler stattdessen zu zentralen Hochleistungs-Antennen. Die sind irgendwo im Stadionkeller oder in speziellen Technikräumen abseits des Feldes installiert. Dort werden diese massiven Datenmengen verarbeitet und dann als fertiges, leicht verdauliches Dashboard auf die Tablets der Trainer gefunkt. [00:03:27] Sprecher 1: Ah, verstehe. Die FIFA lagert die rohe Rechenpower also absichtlich aus. [00:03:32] Sprecher 2: Richtig. Die wollen aus der Trainerbank keinen brummenden Serverraum machen, sondern nur die fertigen Ergebnisse liefern. [00:03:43] Sprecher 1: Vollführt die FIFA hier nicht einen extrem cleveren Balanceakt? [00:03:48] Sprecher 2: Inwiefern? [00:03:49] Sprecher 1: Auf der einen Seite erzwingt der moderne Hochleistungssport diese riesigen Datenmengen. Du musst wissen, wann ein Spieler muskulär in den roten Bereich läuft, um Verletzungen zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite bewahrt diese strikte architektonische Trennung die Coaching Zone als Ort der menschlichen Intuition. Die Technik liefert aus der Ferne die harten Fakten, aber die Bank selbst bleibt der Raum für den Trainer, das Team und die pure Emotion. [00:04:16] Sprecher 2: Ganz praktisch: Wenn du das nächste Mal siehst, wie ein Trainer wild auf einem Screen wischt oder in ein Headset brüllt, weißt du jetzt, das ist kein privater Zeitvertreib. Die Bank ist strengstens reglementiert und jedes Tablet ist nur das Endgerät einer gigantischen Datenmaschinerie, die tief im Stadion verborgen liegt. [00:04:37] Sprecher 1: Das wirft eine wichtige Frage auf. Die Algorithmen, die diese Daten verarbeiten, werden ja extrem schnell immer präziser. Wird es also in Zukunft den Punkt geben, an dem das Tablet auf der Bank aufgrund von Echtzeitermüdungsdaten eine Auswechslung nicht nur vorschlägt, sondern faktisch anordnet? [00:04:58] Sprecher 2: Einfach weil der Algorithmus besser ist als das Bauchgefühl des Trainers? [00:05:00] Sprecher 1: Ja. Und wo zieht der Fußball dann die Grenze zwischen einem digitalen Hilfsmittel und einer Maschine, die das Spiel steuert? [00:05:13] Sprecher 2: Ein faszinierender und fast schon unheimlicher Gedanke. Die Technik ist jetzt schon da, die Frage ist nur, wer am Ende wirklich das Sagen hat. Behalte dieses Bild der gläsernen, datengesteuerten Trainerbank im Kopf, wenn du das nächste Mal ein Spiel anschaust. Bis zur nächsten Analyse.