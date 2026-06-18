WM 2026 Podcast: Neueste Folge „Fußball im Vier-Viertel-Takt?“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts „Der 5. Stern“ stellen wir eine ungewöhnliche Frage: Warum fühlt sich ein WM-Spiel 2026 plötzlich an wie ein NBA-Match? Statt nackte Ergebnisse vorzulesen, ordnen wir die taktischen Auffälligkeiten des ersten Spieltags ein – von den Timeouts der WM bis zum Rasen-Chaos in den NFL-Arenen.





Das Wettschießen der Favoriten – und Ronaldos stiller Abend

Auf den ersten Blick liefern die Topstars wie erwartet: Lionel Messi schnürt einen Dreierpack, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Harry Kane legen Doppelpacks nach, und Deutschland fertigt Curaçao mit 7:1 ab. Doch auf der anderen Seite steht Cristiano Ronaldo beim 1:1 gegen die DR Kongo wie ein isolierter Fremdkörper auf dem Platz – ganze 25 Ballkontakte in 90 Minuten. Woher kommt diese Diskrepanz?

Das verdichtete 4-4-2: Wie die Außenseiter die Topstars zähmen

Die Antwort liegt in der taktischen Disziplin der kleinen Nationen. Teams wie Kap Verde (0:0 gegen Spanien), die DR Kongo oder Katar (1:1 gegen die Schweiz) stellen ein extrem verdichtetes 4-4-2: zwei engmaschige Viererketten, die synchron verschieben und die Passwege ins Zentrum rigoros abschneiden. So wird ein Zielspieler wie Ronaldo von den Bällen abgetrennt – und in den gefährlichen Zonen schlicht kaltgestellt.

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Hydration Breaks: die Timeouts der WM

Eine solche Wand 90 Minuten lang hochzuhalten, kostet enorme Frische. Genau hier kommen die dreiminütigen Hydration Breaks ins Spiel – selbst bei milden 20 Grad in Los Angeles oder in klimatisierten Hallen. Sie erinnern an Basketball-Timeouts und sind ein perfektes Werbefenster, vor allem aber ein taktisches Werkzeug: Trainer justieren in diesen Pausen ihre Abläufe immer wieder neu. Das Spiel läuft fast im Vier-Viertel-Takt – eine Renaissance des klassischen 4-4-2, weil die Außenseiter regelmäßig einen Reset-Knopf gedrückt bekommen.

Rasen, Arenen und echte Fans

Nicht nur die Pausen bremsen die Favoriten: Adrien Rabiot schimpfte hart über den Rasen im Finalstadion. Spezialgras und Technik der FIFA stoßen in den gewaltigen nordamerikanischen NFL-Arenen mit ihren unterschiedlichen Klimazonen an physikalische Grenzen. Dazu kommen hohe Ticketpreise und strenge Einreiseregeln, die die Euphorie dämpfen. Für Leben sorgen die echten Fans – die schottische Tartan Army und die synchron rudernden Norweger. Und so beweist gerade der erste Spieltag: Das oft kritisierte 48-Team-Format könnte dem Weltfußball am Ende eine ganz neue taktische Dynamik bescheren.

Die Themen der Folge

Warum sich WM-Spiele 2026 wie NBA-Matches anfühlen

Das Wettschießen der Favoriten: Messi, Mbappé, Haaland, Kane – und das deutsche 7:1 gegen Curaçao

Ronaldos 25 Ballkontakte beim 1:1 gegen die DR Kongo

Das verdichtete 4-4-2 der Außenseiter (Kap Verde, DR Kongo, Katar)

Hydration Breaks als „WM-Timeouts“ und Reset-Knöpfe für die Defensive

Rabiots Rasen-Kritik, sterile NFL-Arenen und das 48-Team-Format

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Transkript

[00:00:00] Sprecher 1: Also – warum fühlt sich ein WM-Spiel plötzlich an wie ein NBA-Match? Und wie schafft es ein Underdog wie Kap Verde, den amtierenden Europameister so richtig zur Verzweiflung zu bringen? Das ist hier die große Frage nach diesem Auftakt. Willkommen zu „Der 5. Stern“ – Täglich Nationalelf und WM 2026 News, am heutigen Donnerstag, dem 18. Juni. Wir ordnen heute mal die taktischen Auffälligkeiten des ersten Spieltags für dich ein – eben keine nackten Ergebnisse vorlesen, wir wollen für dich zu Hause das große Ganze betrachten. [00:00:34] Sprecher 2: Richtig. Wir schauen auf die Außenseiter, auf die Topstars und diese ganzen äußeren Rahmenbedingungen. Auf den ersten Blick gab es ja dieses erwartete Wettschießen der Favoriten – Jürgen Klopp hat das bei den Kollegen, finde ich, sehr passend formuliert. Messi schnürt direkt einen Dreierpack, und dann steuern Mbappé, Haaland und Kane noch ihre Doppelpacks bei. Und nicht zu vergessen: unser deutsches 7:1 gegen Curaçao – die individuelle Klasse im Abschluss, die greift da eben schon. Da blitzt die Qualität richtig auf. [00:01:03] Sprecher 1: Aber auf der anderen Seite sehe ich dann Cristiano Ronaldo bei diesem 1:1 gegen die DR Kongo. Der wirkte auf dem Platz wie so ein isolierter Fremdkörper – mit mageren 25 Ballkontakten, das ist schon eine Hausnummer. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? [00:01:19] Sprecher 2: Das liegt an der taktischen Disziplin dieser kleinen Nationen. Teams wie die DR Kongo oder Kap Verde bei ihrem 0:0 gegen Spanien spielen ein stark verdichtetes 4-4-2. Die stehen dann wie eine massive Wand vor dem Strafraum. [00:01:33] Sprecher 1: Exakt. Das funktioniert wie zwei engmaschige Ketten aus jeweils vier Spielern, die synchron mit dem Ball verschieben. Das schneidet die Passwege ins Zentrum rigoros ab. So wird ein Zielspieler wie Ronaldo abgetrennt und bekommt in den gefährlichen Zonen einfach keine Bälle. [00:01:49] Sprecher 2: Katar hat das gegen die Schweiz beim 1:1 ja ganz ähnlich gemacht – die verteidigen unheimlich clever. Nur: 90 Minuten lang diese hochkonzentrierte Wand aufrechtzuerhalten, erfordert enorme Frische. Da fragt man sich schon, wie die Außenseiter das überstehen, ohne am Ende taktisch einzubrechen. [00:02:06] Sprecher 1: Hier kommen diese sogenannten Hydration Breaks ins Spiel – diese dreiminütigen Unterbrechungen, die selbst bei milden 20 Grad in Los Angeles stattfinden. Oder in klimatisierten Hallen. [00:02:17] Sprecher 2: Das erinnert unweigerlich an Timeouts im Basketball – ein perfektes Zeitfenster für TV-Werbung, möchte man da fast ironisch anmerken. [00:02:25] Sprecher 1: Die sportlichen Folgen sind aber gravierend. Trainer nutzen diese von der FIFA festgelegten Pausen intensiv für taktische Umstellungen. Das Spiel läuft dadurch fast schon im Vier-Viertel-Takt ab. Dadurch lassen sich die gruppentaktischen Abläufe immer wieder neu justieren. [00:02:41] Sprecher 2: Wir erleben da eine Renaissance des klassischen 4-4-2, weil die Außenseiter regelmäßig Reset-Knöpfe gedrückt bekommen, um ihre defensive Ordnung zu stabilisieren. [00:02:53] Sprecher 1: Wir haben also kommerzielle TV-Pausen, die den Underdogs taktisch in die Karten spielen – während sich die Top-Teams genau daran die Zähne ausbeißen. [00:03:01] Sprecher 2: Nicht nur die Pausen, auch der Untergrund stört den Spielfluss der Favoriten. Adrien Rabiot hat ja hart über den Zustand des Rasens im Finalstadion geschimpft – er hat bezweifelt, ob man das überhaupt noch einen Platz nennen darf. [00:03:14] Sprecher 1: Die FIFA bemüht sich da ja mit Spezialgras und Technik. Aber in diesen gewaltigen nordamerikanischen NFL-Arenen stößt man bei völlig unterschiedlichen Klimazonen einfach an physikalische Grenzen. Einen perfekten Fußballteppich in Stadien zu verlegen, die für einen ganz anderen Sport gebaut wurden, das bleibt eine landwirtschaftliche Herkulesaufgabe. [00:03:35] Sprecher 2: Wir sehen also stark durchchoreografierte, fast schon sterile Rahmenbedingungen. Dazu kommen die hohen Ticketpreise und US-Einreiseregeln, die die Euphorie dämpfen. [00:03:46] Sprecher 1: Zum Glück gibt es da die echten Fans. Die schottische Tartan Army sorgt auf den Rängen für ein emotionales Spektakel. Oder die norwegischen Anhänger, die auf den Tribünen synchron rudern. Das bricht diese sterile Hülle durch pure Leidenschaft wieder auf. [00:04:04] Sprecher 2: Diese Leidenschaft überträgt sich auf das große Ganze. Im Vorfeld wurde die Aufstockung auf 48 Teams ja noch scharf kritisiert, weil man langweilige Partien befürchtete. Der erste Spieltag beweist uns eigentlich das Gegenteil – die breitere Bühne bietet enormen Unterhaltungswert. Und gerade die defensiv-kompakten Debütanten zwingen die etablierten europäischen Teams dazu, ihre festgefahrenen taktischen Schablonen völlig neu zu überdenken. [00:04:28] Sprecher 1: Ein sehr interessanter Gedanke, den man mit in den weiteren Turnierverlauf nehmen kann: dass diese oftmals kritisierte Aufstockung am Ende zu einer ganz neuen taktischen Dynamik im Weltfußball führen könnte. [00:04:41] Sprecher 2: So sieht es aus. Danke, dass du heute wieder reingehört hast bei uns. Bis zur morgigen Ausgabe.