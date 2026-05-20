WM 2026 Podcast: Neueste Folge „DFB WM-Kader 2026: Was das FIFA-Regelwerk für Nagelsmann bedeutet“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Kader: Was regelt die FIFA beim Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada genau? Was darf Bundestrainer Julian Nagelsmann, was ist verboten, und wie funktioniert die Nachrückerregel, wenn sich ein Spieler nach dem Stichtag schwer verletzt? Wir haben die wichtigsten Fakten aus dem offiziellen FIFA-Regelwerk zusammengefasst.

Die provisorische Liste: 35 bis 55 Spieler

Lange bevor Nagelsmann morgen die 26 Namen nennt, musste der DFB bei der FIFA eine provisorische Liste mit 35 bis 55 Spielern einreichen, darunter zwingend mindestens vier Torhüter. Ein solch großes Aufgebot mag auf den ersten Blick überdimensioniert wirken, hat aber einen klaren Zweck: In der kritischen Saisonendphase, in der Spieler noch in Pokalfinals und internationalen Endspielen stehen, ist das Verletzungsrisiko enorm. Wer vorab nur 30 Namen meldet und zwei Stürmer reißen sich das Kreuzband, ist faktisch handlungsunfähig.

Der Zeitplan: Abstellung ab 25. Mai, Stichtag 5. Juni

Die offizielle Abstellungsperiode für die Profis beginnt am 25. Mai. Den finalen 26-Mann-Kader muss der DFB dann bis spätestens 5. Juni bei der FIFA anmelden. Dieser Zeitplan gleicht einem streng getakteten Casting, das dem Bundestrainer bis zur letzten Minute Flexibilität lässt.

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Die Nachrückerregel: 24 Stunden vor dem ersten Spiel

Was passiert, wenn sich ein Stammspieler nach dem 5. Juni schwer verletzt? Die FIFA hat eine Nachrückerregel etabliert: Ein Austausch ist bis zu 24 Stunden vor dem ersten eigenen WM-Spiel möglich, allerdings ausschließlich bei gravierenden Verletzungen oder Krankheiten. Der entscheidende Haken: Der Ersatzspieler muss zwingend von der ursprünglichen provisorischen Liste stammen. Wer nicht auf der 55er-Liste steht, hat zur WM 2026 keine Chance mehr, egal was passiert.

26 Personen auf der Trainerbank, niemand auf der Tribüne

Am Spieltag muss die Startelf spätestens 90 Minuten vor dem Anpfiff gemeldet sein. Auf der Trainerbank nehmen dann bis zu 26 Personen Platz: maximal 15 Auswechselspieler sowie bis zu 11 Offizielle, darunter zwingend ein Mannschaftsarzt. Erstmals in der WM-Geschichte wird kein fitter Reservist mehr auf die Tribüne verbannt. Alle Spieler im 26er-Kader sind automatisch Teil des Spieltagsaufgebots. Das stärkt die Teamchemie und gibt Nagelsmann taktisch fünf reguläre Wechsel pro Spiel.

Der Kopfverletzungs-Sonderwechsel

Neu ist außerdem der dauerhafte Sonderwechsel bei Verdacht auf eine Kopfverletzung. Ein Teamarzt muss damit nicht mehr abwägen, ob er dem Trainer einen wichtigen Wechselslot kostet. Er kann den Spieler sofort herausnehmen. Eine längst überfällige Maßnahme zum Schutz der Athleten.

Themen in dieser Podcastfolge

Provisorische Liste: 35 bis 55 Spieler, mindestens 4 Torhüter

Abstellungsperiode ab 25. Mai, finale FIFA-Meldung bis 5. Juni

Nachrückerregel: Austausch bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel

Nur Spieler von der 55er-Liste können nachnominiert werden

Bis zu 26 Personen auf der Trainerbank

Alle Reservisten im Spieltagskader, kein Tribünenzwang

5 reguläre Wechsel plus Sonderwechsel bei Kopfverletzung

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