WM 2026 Podcast: Neueste Folge „DFB WM-Kader 2026: Was das FIFA-Regelwerk für Nagelsmann bedeutet“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Kader: Was regelt die FIFA beim Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada genau? Was darf Bundestrainer Julian Nagelsmann, was ist verboten, und wie funktioniert die Nachrückerregel, wenn sich ein Spieler nach dem Stichtag schwer verletzt? Wir haben die wichtigsten Fakten aus dem offiziellen FIFA-Regelwerk zusammengefasst.
Lange bevor Nagelsmann morgen die 26 Namen nennt, musste der DFB bei der FIFA eine provisorische Liste mit 35 bis 55 Spielern einreichen, darunter zwingend mindestens vier Torhüter. Ein solch großes Aufgebot mag auf den ersten Blick überdimensioniert wirken, hat aber einen klaren Zweck: In der kritischen Saisonendphase, in der Spieler noch in Pokalfinals und internationalen Endspielen stehen, ist das Verletzungsrisiko enorm. Wer vorab nur 30 Namen meldet und zwei Stürmer reißen sich das Kreuzband, ist faktisch handlungsunfähig.
Der Zeitplan: Abstellung ab 25. Mai, Stichtag 5. Juni
Die offizielle Abstellungsperiode für die Profis beginnt am 25. Mai. Den finalen 26-Mann-Kader muss der DFB dann bis spätestens 5. Juni bei der FIFA anmelden. Dieser Zeitplan gleicht einem streng getakteten Casting, das dem Bundestrainer bis zur letzten Minute Flexibilität lässt.
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Die Nachrückerregel: 24 Stunden vor dem ersten Spiel
Was passiert, wenn sich ein Stammspieler nach dem 5. Juni schwer verletzt? Die FIFA hat eine Nachrückerregel etabliert: Ein Austausch ist bis zu 24 Stunden vor dem ersten eigenen WM-Spiel möglich, allerdings ausschließlich bei gravierenden Verletzungen oder Krankheiten. Der entscheidende Haken: Der Ersatzspieler muss zwingend von der ursprünglichen provisorischen Liste stammen. Wer nicht auf der 55er-Liste steht, hat zur WM 2026 keine Chance mehr, egal was passiert.
26 Personen auf der Trainerbank, niemand auf der Tribüne
Am Spieltag muss die Startelf spätestens 90 Minuten vor dem Anpfiff gemeldet sein. Auf der Trainerbank nehmen dann bis zu 26 Personen Platz: maximal 15 Auswechselspieler sowie bis zu 11 Offizielle, darunter zwingend ein Mannschaftsarzt. Erstmals in der WM-Geschichte wird kein fitter Reservist mehr auf die Tribüne verbannt. Alle Spieler im 26er-Kader sind automatisch Teil des Spieltagsaufgebots. Das stärkt die Teamchemie und gibt Nagelsmann taktisch fünf reguläre Wechsel pro Spiel.
Der Kopfverletzungs-Sonderwechsel
Neu ist außerdem der dauerhafte Sonderwechsel bei Verdacht auf eine Kopfverletzung. Ein Teamarzt muss damit nicht mehr abwägen, ob er dem Trainer einen wichtigen Wechselslot kostet. Er kann den Spieler sofort herausnehmen. Eine längst überfällige Maßnahme zum Schutz der Athleten.
Themen in dieser Podcastfolge
Provisorische Liste: 35 bis 55 Spieler, mindestens 4 Torhüter
Abstellungsperiode ab 25. Mai, finale FIFA-Meldung bis 5. Juni
Nachrückerregel: Austausch bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel
Nur Spieler von der 55er-Liste können nachnominiert werden
Bis zu 26 Personen auf der Trainerbank
Alle Reservisten im Spieltagskader, kein Tribünenzwang
5 reguläre Wechsel plus Sonderwechsel bei Kopfverletzung
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Transkript
[00:00:00] Sprecher 1: Hallo auch von mir, willkommen zur neuesten Ausgabe von der fünfte Stern, täglich National 11 und WM 2026 News. Am heutigen 20. Mai schön, dass ihr wieder dabei seid.
[00:00:12] Sprecher 2: Hallo auch von mir. Morgen um 13 Uhr blickt ja ganz Fußballdeutschland nach Frankfurt am Main. In der Fußballhalle auf dem DFB-Campus wird Julian Nagelsmann den 26-Mann-Kader für das Turnier in Nordamerika präsentieren. Die Vorfreude ist da bei allen spürbar groß.
[00:00:28] Sprecher 1: Allerdings, bevor morgen wirklich die Namen fallen, widmen wir uns heute den harten Fakten aus dem offiziellen FIFA-Regelwerk. Denn im Hintergrund laufen längst formelle Prozesse ab. Mir springt da direkt diese provisorische Liste ins Auge.
[00:00:42] Sprecher 2: Richtig, das Fundament des Ganzen. Der DFB musste vorab einen Kader mit 35 bis 55 Akteuren melden, darunter zwingend mindestens vier Torhüter.
[00:00:52] Sprecher 1: Wobei man sich da unweigerlich fragt, wofür ein Verband ein derart aufgeblähtes 55-Mann-Aufgebot braucht. Das wirkt auf den ersten Blick etwas überdimensioniert.
[00:01:02] Sprecher 2: Das ist im Grunde reine Absicherung in dieser kritischen späten Saisonphase. Wir sprechen hier von Profis, die teilweise bis Ende Mai noch in kräftezehrenden Pokalfinals oder internationalen Endspielen stehen. Da ist das Verletzungsrisiko natürlich omnipräsent.
[00:01:18] Sprecher 1: Eben. Meldest du als Verband vorab nur 30 Namen und an einem Bundesliga-Wochenende reißen sich zwei eingeplante Stürmer das Kreuzband, bist du faktisch handlungsunfähig. Diese lange Liste fängt genau dieses Risiko ab.
[00:01:32] Sprecher 2: Verstehe. Der Fahrplan sieht dann so aus: Die offizielle Abstellungsperiode für die Profis beginnt am 25. Mai und die finale Meldung an die FIFA, also die 23 bis 26 Spieler, hat als Stichtag den 5. Juni. Das gleicht einem streng getakteten Casting.
[00:01:49] Sprecher 1: Richtig, der DFB muss da enorm vorausschauend planen. Was ich mich dabei frage: Wie reagiert das Team eigentlich, falls sich ein fest eingeplanter Spieler nach diesem Stichtag am 5. Juni schwer verletzt?
[00:02:02] Sprecher 2: Die FIFA hat für solche Härtefälle eine Nachrückerregel etabliert. Ein Austausch ist bis zu 24 Stunden vor dem ersten eigenen WM-Spiel zulässig.
[00:02:12] Sprecher 1: Aber vermutlich nicht einfach so nach Belieben, oder?
[00:02:15] Sprecher 2: Keineswegs. Es geht lediglich bei gravierenden Verletzungen oder Krankheiten. Und der entscheidende Haken: Der Ersatzspieler muss zwingend von dieser eingereichten provisorischen Liste stammen.
[00:02:27] Sprecher 1: Das heißt, du kannst nicht einfach einen formstarken Spieler aus dem Urlaub einfliegen lassen, den du vorher gar nicht auf dem Zettel hattest.
[00:02:34] Sprecher 2: Korrekt. Wer nicht auf der 55er-Liste stand, spielt beim Turnier keine Rolle. Egal was passiert.
[00:02:40] Sprecher 1: Wenn wir jetzt gedanklich mal in die USA, nach Mexiko oder Kanada springen: Sobald der Tross dort weilt, diktiert die FIFA auch den exakten Ablauf am Spieltag. Spätestens 90 Minuten vor Anstoß muss die offizielle Startliste vorliegen.
[00:02:55] Sprecher 2: Und auf der Trainerbank wird es dann richtig voll. Dort nehmen bis zu 26 Personen Platz. Das gleicht ja fast schon einem kleinen Dorf an der Seitenlinie.
[00:03:05] Sprecher 1: Das setzt sich zusammen aus maximal 15 Auswechselspielern sowie bis zu 11 Offiziellen. Dazu gehört übrigens zwingend ein Mannschaftsarzt.
[00:03:15] Sprecher 2: Bemerkenswert finde ich dabei, dass wirklich alle fitten Reservisten im Spieltagskader stehen. Niemand wird mehr zwingend auf die Tribüne verbannt, wie das bei früheren Turnieren der Fall war. Das beeinflusst die Teamchemie bei so einem wochenlangen Turnier immens positiv. Jeder fühlt sich gebraucht, alle bleiben nah am Geschehen.
[00:03:34] Sprecher 1: Taktisch erlaubt das bei fünf regulären Wechseln pro Partie zudem eine enorme Flexibilität. Ergänzt wird das Ganze durch einen dauerhaften Sonderwechsel bei Verdacht auf eine Kopfverletzung. Eine für die Gesundheit der Athleten überfällige Maßnahme.
[00:03:48] Sprecher 2: Das gilt ja universell: Wenn wir zum Beispiel auf Teams wie Ecuador schauen, deren Kaderbreite in der Spitze vielleicht nicht diese extreme Tiefe aufweist, profitiert das gesamte Turnierniveau davon, wenn Schlüsselspieler adäquat geschützt werden, ohne dass ein taktischer Wechsel flöten geht. Ein Arzt am Spielfeldrand muss nicht mehr abwägen, ob er dem Trainer einen wichtigen Wechsel kostet. Er kann den Spieler sofort herausnehmen. Das nimmt extrem viel Druck aus diesen unübersichtlichen Situationen auf dem Rasen.
[00:04:16] Sprecher 1: Das administrative Fundament des Turniers steht also felsenfest. Morgen um 13 Uhr füllt sich dieses Gerüst dann endlich mit den konkreten Namen der DFB-Auswahl. Das wird für den Trainer noch mal eine logistische Meisterleistung: Diesen großen Tross von bis zu 53 Personen punktgenau durch so ein Turnier zu manövrieren.
[00:04:34] Sprecher 2: Ein spannender Aspekt bleibt dabei sicherlich die veränderte Kader-Dynamik. Ein verletzter oder formschwacher Führungsspieler auf der Bank könnte künftig viel wertvoller sein, weil er permanent beim Team bleibt und von außen coachen kann. Das wird bei der finalen Zusammensetzung sicher eine gewichtige Rolle spielen.
[00:04:51] Sprecher 1: Wir sind jedenfalls gespannt auf morgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören an den Endgeräten und noch einen wunderbaren 20. Mai.