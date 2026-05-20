WM 2026 Podcast: Neueste Folge „56 Tage, 55 Spieler, 75 Betreuer – Nagelsmanns geheimes Fundament“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Kadernominierung: Einen Tag bevor Julian Nagelsmann in der Fußballhalle auf dem DFB-Campus ans Mikrofon tritt, haben wir die offiziellen FIFA-Dokumente entschlüsselt, die das eigentliche Fundament des WM-Kaders bilden. Was steckt hinter der streng geheimen 55er-Liste, warum braucht der DFB 75 Offizielle, und was bedeutet die medizinische Notfallklausel für Manuel Neuer?

Die geheime 55er-Liste: Was die FIFA wirklich vorschreibt

Bevor Nagelsmann morgen die 26 Namen nennt, liegt in den Tresoren der FIFA bereits eine streng geheime Liste mit bis zu 55 Spielern und bis zu 75 weiteren Offiziellen. Datenanalisten, Schlafcoaches, eigene Köche, ein massiver Sicherheitsapparat: Der DFB muss in Nordamerika eine komplette autarke Infrastruktur aufbauen. Diese Liste veröffentlicht die FIFA bewusst nicht, um Spieler und Verbände vor einer medialen Dauerdebatte zu schützen.

56 Tage Abstellungsperiode: Arsène Wengers rote Linie

Ab dem 25. Mai greift die obligatorische Abstellungsperiode. Die Vereine haben dann nichts mehr zu melden. Diese Phase dauert exakt 56 Tage, identisch mit den Turnieren von 2010, 2014 und 2018. Arsène Wenger, der die globale Fußballentwicklung bei der FIFA leitet, hat das als unantastbare rote Linie definiert. Bei 48 Teams, 104 Spielen und der Hitze in Nordamerika brauchen die medizinischen Abteilungen dieses Fenster, um Spieler physisch und mental neu aufzubauen.

Der DFB-Zeitplan: Von Berlin nach Herzogenaurach nach Chicago

Der Zeitplan ist enorm straff. Am 23. Mai läuft noch das DFB-Pokalfinale in Berlin (Bayern gegen Stuttgart). Am 27. Mai versammelt Nagelsmann den Kader in Herzogenaurach. Nach dem Testspiel gegen Finnland am 2. Juni geht der Flug direkt nach Chicago. Die Spieler müssen dabei den emotionalen Schalter blitzschnell umlegen: Am Samstag noch Pokalfinale, vier Tage später eingeschworene Einheit am Frühstückstisch.

Bei schweren Verletzungen nach der Nominierung darf bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel ausgetauscht werden, aber nur von der 55er-Liste und nur nach Freigabe durch die FIFA-Medizinkommission. Bei Torhütern gilt die Regel noch weitreichender: Sie können jederzeit während des Turniers ersetzt werden, selbst vor einem Halbfinale. Am Spieltag selbst ist alles minutengenau geregelt: Startliste spätestens 90 Minuten vor Anpfiff, bis zu 26 Personen auf der Bank, fünf reguläre Wechsel in drei Zeitfenstern plus einen Sonderwechsel bei Kopfverletzungsverdacht.

Themen in dieser Podcastfolge

Abstellungsperiode: 25. Mai bis 19. Juli (56 Tage)

Player Welfare als rote Linie (Arsène Wenger, FIFA)

DFB-Zeitplan: Pokalfinale, Herzogenaurach, Finnland-Test, Chicago

Vorläufige Liste: 35-55 Spieler + bis zu 75 Offizielle (streng geheim)

Warum Nagelsmann schon am 21. Mai nominiert (62 Telefonate)

Medizinische Notfallklausel: FIFA-Kommission muss bestätigen

Torhüter-Sonderregel: Austausch jederzeit möglich

Spieltagslogistik: 26 auf der Bank, 5 Wechsel, Kopfverletzungs-Sonderwechsel

Gruppe E: Curaçao (14.6.), Elfenbeinküste (20.6.), Ecuador (25.6.)

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