WM 2026 Podcast: Neueste Folge „56 Tage, 55 Spieler, 75 Betreuer – Nagelsmanns geheimes Fundament“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Kadernominierung: Einen Tag bevor Julian Nagelsmann in der Fußballhalle auf dem DFB-Campus ans Mikrofon tritt, haben wir die offiziellen FIFA-Dokumente entschlüsselt, die das eigentliche Fundament des WM-Kaders bilden. Was steckt hinter der streng geheimen 55er-Liste, warum braucht der DFB 75 Offizielle, und was bedeutet die medizinische Notfallklausel für Manuel Neuer?
Die geheime 55er-Liste: Was die FIFA wirklich vorschreibt
Bevor Nagelsmann morgen die 26 Namen nennt, liegt in den Tresoren der FIFA bereits eine streng geheime Liste mit bis zu 55 Spielern und bis zu 75 weiteren Offiziellen. Datenanalisten, Schlafcoaches, eigene Köche, ein massiver Sicherheitsapparat: Der DFB muss in Nordamerika eine komplette autarke Infrastruktur aufbauen. Diese Liste veröffentlicht die FIFA bewusst nicht, um Spieler und Verbände vor einer medialen Dauerdebatte zu schützen.
56 Tage Abstellungsperiode: Arsène Wengers rote Linie
Ab dem 25. Mai greift die obligatorische Abstellungsperiode. Die Vereine haben dann nichts mehr zu melden. Diese Phase dauert exakt 56 Tage, identisch mit den Turnieren von 2010, 2014 und 2018. Arsène Wenger, der die globale Fußballentwicklung bei der FIFA leitet, hat das als unantastbare rote Linie definiert. Bei 48 Teams, 104 Spielen und der Hitze in Nordamerika brauchen die medizinischen Abteilungen dieses Fenster, um Spieler physisch und mental neu aufzubauen.
Der DFB-Zeitplan: Von Berlin nach Herzogenaurach nach Chicago
Der Zeitplan ist enorm straff. Am 23. Mai läuft noch das DFB-Pokalfinale in Berlin (Bayern gegen Stuttgart). Am 27. Mai versammelt Nagelsmann den Kader in Herzogenaurach. Nach dem Testspiel gegen Finnland am 2. Juni geht der Flug direkt nach Chicago. Die Spieler müssen dabei den emotionalen Schalter blitzschnell umlegen: Am Samstag noch Pokalfinale, vier Tage später eingeschworene Einheit am Frühstückstisch.
Notfallklausel, Torhüter-Sonderregel und Spieltagslogistik
Bei schweren Verletzungen nach der Nominierung darf bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel ausgetauscht werden, aber nur von der 55er-Liste und nur nach Freigabe durch die FIFA-Medizinkommission. Bei Torhütern gilt die Regel noch weitreichender: Sie können jederzeit während des Turniers ersetzt werden, selbst vor einem Halbfinale. Am Spieltag selbst ist alles minutengenau geregelt: Startliste spätestens 90 Minuten vor Anpfiff, bis zu 26 Personen auf der Bank, fünf reguläre Wechsel in drei Zeitfenstern plus einen Sonderwechsel bei Kopfverletzungsverdacht.
Themen in dieser Podcastfolge
Abstellungsperiode: 25. Mai bis 19. Juli (56 Tage)
Player Welfare als rote Linie (Arsène Wenger, FIFA)
DFB-Zeitplan: Pokalfinale, Herzogenaurach, Finnland-Test, Chicago
Vorläufige Liste: 35-55 Spieler + bis zu 75 Offizielle (streng geheim)
Warum Nagelsmann schon am 21. Mai nominiert (62 Telefonate)
Medizinische Notfallklausel: FIFA-Kommission muss bestätigen
Torhüter-Sonderregel: Austausch jederzeit möglich
Spieltagslogistik: 26 auf der Bank, 5 Wechsel, Kopfverletzungs-Sonderwechsel
Gruppe E: Curaçao (14.6.), Elfenbeinküste (20.6.), Ecuador (25.6.)
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Transkript
[00:00:00] Sprecher 1: Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der fünfte Stern, täglich Nationalelf und WM 2026.
[00:00:09] Sprecher 2: Hallo zusammen. Heute haben wir Mittwoch, den 20. Mai 2026. Und ja, wir sind alle schon in dieser freudigen Erwartung auf das Turnier.
[00:00:23] Sprecher 1: Auf jeden Fall. Die Stimmung ist gerade richtig positiv. Morgen wird es ja auch ernst, wenn Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada verkündet.
[00:00:34] Sprecher 2: Richtig. Aber was du als Zuhörer vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hast: Die eigentlich wichtigste Liste für diesen Sommer ist streng geheim. Die liegt sicher verschlossen in den Tresoren der FIFA. Und da stehen nicht nur Spieler drauf, sondern bis zu 75 weitere Personen. Wir haben uns für dich mal durch diese ganzen offiziellen Papiere gearbeitet. Unsere Mission heute ist, diesen bürokratischen Dschungel aus Meldefristen, Kadergrößen und ärztlichen Sonderregeln mal komplett aufzudröseln.
[00:01:05] Sprecher 1: Wenn du verstehst, wie diese verborgenen Räderwerke in den Dokumenten ineinandergreifen, dann wirst du die morgige Nominierung in einem völlig neuen Licht sehen.
[00:01:12] Sprecher 2: Ja, das ist das eigentliche Fundament dieses Turniers. Jede Frist hat Auswirkungen auf die Fitness der Spieler. Fangen wir mal ganz vorne an. Bevor Nagelsmann morgen ans Mikrofon tritt, gibt es ein viel fundamentaleres Datum in den Unterlagen: Den Start der sogenannten Abstellungsperiode.
[00:01:29] Sprecher 1: Ja, das ist der 25. Mai. Weil laut den Papieren das weltweit letzte Vereinsspiel am 24. Mai stattfindet.
[00:01:39] Sprecher 2: Exakt. Und ab dem 25. Mai fällt sozusagen der Hammer. Da greift die obligatorische Abstellung. Das heißt, die Vereine haben ab da überhaupt nichts mehr zu melden. Die Spieler gehen dann rechtlich in die Obhut der Nationalverbände über. Und diese Phase dauert exakt 56 Tage.
[00:01:54] Sprecher 1: Gibt es da gar keine Ausnahme?
[00:01:57] Sprecher 2: Doch, aber nur für kontinentale Vereinsfinals. Und selbst die enden hart am 30. Mai.
[00:02:04] Sprecher 1: Warum beharrt die FIFA denn so eisern auf diesen 56 Tagen? Das ist fast ein Sechstel des ganzen Jahres.
[00:02:10] Sprecher 2: Der Schlüsselbegriff hierbei lautet Player Welfare, also der Schutz der Spielergesundheit. Arsène Wenger, der die globale Fußballentwicklung bei der FIFA leitet, hat das in den Unterlagen als unantastbare rote Linie markiert. Diese 56 Tage sind identisch mit den Turnieren von 2010, 2014 und 2018. Und wir haben diesmal 48 Teams und 104 Spiele. Bei den klimatisch anspruchsvollen Bedingungen in Nordamerika brauchst du ein standardisiertes Fenster. Die medizinischen Abteilungen müssen die Spieler physisch und mental quasi auf null setzen und neu aufbauen.
[00:02:51] Sprecher 1: Wenn wir das jetzt mal auf den DFB übertragen, da wird das zeitlich richtig knifflig.
[00:02:55] Sprecher 2: Wie meinst du das genau?
[00:02:58] Sprecher 1: Am Samstag, den 23. Mai, haben wir noch das DFB-Pokalfinale in Berlin, Bayern gegen Stuttgart. Und Julian Nagelsmann versammelt den Kader dann schon am 27. Mai in Herzogenaurach. Nach dem Testspiel gegen Finnland am 2. Juni geht der Flug direkt nach Chicago. Das ist ein enorm straffer Zeitplan.
[00:03:21] Sprecher 2: Dieser harte FIFA-Stichtag am 25. Mai wirkt auf mich wie eine eiserne Ausgangssperre von einer gewaltigen Klassenfahrt.
[00:03:28] Sprecher 1: Schöner Vergleich. Aber spielen wir das mal durch. Wie stressig muss dieser schnelle Wechsel für die Spieler sein? Am Samstag kämpfen die sich in Berlin noch um den Titel und vier Tage später sitzen die als eingeschworene Einheit am Frühstückstisch.
[00:03:45] Sprecher 2: Das ist diese unsichtbare Herausforderung, die auf keinem Taktikboard steht. Die FIFA gibt mit dem 25. Mai den rechtlichen Rahmen vor. Aber den emotionalen Schalter müssen die Spieler selbst umlegen. Du hast in Berlin Spieler, die körperlich und mental vielleicht völlig erschöpft sind, was sie gerade verloren haben. Und auf der anderen Seite die euphorisierten Sieger.
[00:04:08] Sprecher 1: Und das zwingt die sportliche Leitung dazu, dieses Gefälle sofort zu planieren. Der Team-Building-Prozess muss ab der ersten Minute in Herzogenaurach laufen.
[00:04:16] Sprecher 2: Das bringt uns zur logischen Anschlussfrage: Wer darf überhaupt mit nach Herzogenaurach anreisen? Da kommen wir zu diesem faszinierenden Trichtersystem der Meldelisten. Alles beginnt mit der vorläufigen Liste. Auf diesem Papier müssen mindestens 35, aber maximal 55 Spieler stehen, darunter zwingend mindestens vier Torhüter. Und begleitet wird diese Liste von bis zu 75 Offiziellen.
[00:04:43] Sprecher 1: Ich bleibe an dieser Zahl immer hängen. 75 Betreuer. Was passiert da hinter den Kulissen?
[00:04:53] Sprecher 2: Das spiegelt einfach die hochgradige Spezialisierung wider. Wir sprechen nicht nur vom Trainer und zwei Physios, sondern auf dieser Liste stehen Datenanalisten, Schlafcoaches, eigene Köche, ein massiver Sicherheitsapparat und ein riesiges medizinisches Team. Der DFB muss drüben eine komplette autarke Infrastruktur aufbauen.
[00:05:14] Sprecher 1: Und das Bemerkenswerte ist: Diese gigantische 55er-Liste bleibt streng geheim. Die FIFA veröffentlicht die nicht.
[00:05:22] Sprecher 2: Ja, der Weltverband schützt damit die Verbände und die Spieler vor einer medialen Dauerdebatte. Wenn die Öffentlichkeit wüsste, welche Spieler auf Reserve stehen, würde bei jedem Kratzer im Training eine wochenlange Spekulationswelle losbrechen.
[00:05:38] Sprecher 1: Aus diesem riesigen Pool schöpft Nagelsmann also seinen endgültigen Kader, die finale Liste. Das sind dann 23 bis 26 Spieler, davon mindestens drei Torhüter. Und dazu kommen bis zu 27 Offizielle an den Spieltagen.
[00:05:55] Sprecher 2: Genau. Und der Stichtag für diese finale Einreichung bei der FIFA ist der 5. Juni. Und hier offenbart sich für mich ein Widerspruch in den Unterlagen.
[00:06:03] Sprecher 1: Welcher?
[00:06:04] Sprecher 2: Wenn der Stichtag erst am 5. Juni ist, warum legt sich der Bundestrainer dann schon morgen am 21. Mai bei der Verkündung in der Fußballhalle am DFB-Campus öffentlich auf seine 26 Spieler fest?
[00:06:15] Sprecher 1: Das ist menschlich nachvollziehbar. Er hat ja angekündigt, im Vorfeld 62 Telefonate zu führen, um Zusagen und Absagen persönlich zu übermitteln.
[00:06:28] Sprecher 2: 62 Telefonate! Das ist ein immenser emotionaler Marathon. Das sind oft die schwersten Momente für einen Trainer. Du zerstörst da teilweise Lebensträume. Aber Nagelsmann legt sich so früh fest, weil er für das Trainingslager Klarheit braucht. Er will diese Ungewissheit vermeiden. Er will nicht mit 30 Spielern arbeiten, von denen 4 jeden Tag Angst haben müssen, am Ende gestrichen zu werden.
[00:06:51] Sprecher 1: Guter Einwand. Aber das birgt ein gewaltiges Risiko. Wir haben am Wochenende noch das Pokalfinale. Was passiert, wenn sich da jemand schwer verletzt?
[00:06:58] Sprecher 2: Da greift die medizinische Notfallklausel der FIFA. Nehmen wir mal Manuel Neuer, er hat ja Wadenprobleme, soll aber dabei sein. Oliver Baumann wurde wohl mitgeteilt, dass er wieder die Nummer 2 ist. Mal angenommen, Neuer verletzt sich noch schwer: Ist der morgige Kader dann in Beton gegossen?
[00:07:14] Sprecher 1: Die FIFA-Unterlagen sind da flexibel. Wenn ein Feldspieler nach der Nominierung eine gravierende Verletzung erleidet, darf er bis exakt 24 Stunden vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels ausgetauscht werden. Aber der Ersatzspieler muss zwingend von der geheimen 55er-Liste kommen.
[00:07:33] Sprecher 2: Wie entscheidet das denn? Reicht ein Attest vom DFB-Arzt?
[00:07:37] Sprecher 1: Überhaupt nicht. Das ist ein sehr strenger Prozess. Die Medizinische Kommission der FIFA muss diesen Fall prüfen, mit MRT-Bildern und so weiter. Die FIFA-Ärzte bewerten das und müssen offiziell bestätigen, dass der Spieler wirklich nicht teilnehmen kann. Erst wenn das grüne Licht aus Zürich kommt, darf getauscht werden.
[00:08:04] Sprecher 2: Das sichert die Feldspieler ab. Aber wie sieht das bei den Torhütern aus?
[00:08:09] Sprecher 1: Bei den Torhütern ist die Regel noch weitreichender. Ein Torhüter darf bei einer schweren, bestätigten Verletzung jederzeit während des Turniers ersetzt werden. Selbst vor einem Halbfinale könnte ein komplett neuer Torhüter eingeflogen werden, solange er auf der 55er-Liste stand.
[00:08:31] Sprecher 2: Gehen wir nun davon aus, der Kader steht, alle sind fit. Dann reisen wir in die USA und blicken auf die eigentliche Spieltagslogistik. Deutschland trifft in der Gruppe E zuerst auf Curaçao am 14. Juni, dann auf die Elfenbeinküste am 20. Juni und auf Ecuador am 25. Juni.
[00:08:58] Sprecher 1: Und der Ablauf an so einem Spieltag ist minutengenau durchgetaktet. Das elektronische Startlistensystem öffnet laut den Papieren acht Stunden vor Anpfiff. Und spätestens 90 Minuten vor Spielbeginn muss die Aufstellung final und unveränderbar im System sein. Da gibt es kein Zurück mehr.
[00:09:24] Sprecher 2: Auf dem Papier ist es simpel: Elf Spieler auf dem Platz und bis zu 15 Auswechselspieler auf der Bank. Und auf der Bank dürfen maximal 26 Personen sitzen: 15 Spieler und 11 Offizielle, darunter zwingend ein Teamarzt.
[00:09:51] Sprecher 1: Aber überleg mal, was das für den Trainer bedeutet. Du hast 15 unzufriedene Spieler auf der Bank, in der Hitze, die alle spielen wollen. Das ist menschenführungstechnisch eine riesige Aufgabe.
[00:10:03] Sprecher 2: Diese Vergrößerung auf 26 Spieler dient rein der körperlichen Entlastung wegen der Temperaturen in den USA und Mexiko. Deshalb erlaubt die FIFA auch weiterhin fünf reguläre Auswechslungen pro Team. Um den Spielfluss nicht zu zerstören, müssen diese auf drei Zeitfenster plus die Halbzeitpause verteilt werden.
[00:10:43] Sprecher 1: Aber es gibt noch spezifische Nuancen beim Thema Auswechslungen, Stichwort Kopfverletzungen.
[00:10:49] Sprecher 2: Das ist ein zentraler Baustein des Player-Welfare-Konzepts. Es gibt die dauerhafte Auswechslung bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, ohne dass das auf die fünf regulären Wechsel angerechnet wird. Der Schiedsrichter kann unterbrechen und der Arzt hat auf dem Rasen die alleinige Autorität. Wenn der Arzt sagt, der Spieler geht runter, dann geht er runter. Weder Trainer noch Spieler können das überstimmen.
[00:11:16] Sprecher 1: Und wie verhält es sich bei Verlängerungen in der KO-Runde?
[00:11:23] Sprecher 2: Da öffnet sich ein zusätzliches Zeitfenster und ein sechster Wechsel. Man kann Restbestände an Wechseln auch in die Verlängerung mitnehmen. Ein Trainer kann das Spielende aktiv mit frischem Personal steuern.
[00:11:37] Sprecher 1: Wir haben heute einen weiten Bogen gespannt: Von der Abstellung am 25. Mai über die geheimen 55er-Listen, auf denen ganze medizinische Abteilungen stehen, die medizinische Notfallklausel für Verletzte, bis hin zur Logistik an den Spieltagen gegen Curaçao und Ecuador, wo 15 Spieler auf der Bank auf ihre Chance lauern.
[00:12:01] Sprecher 2: Dieser bürokratische Dschungel folgt am Ende einer klaren Logik, die den Schutz der Spieler maximiert. Du als Zuhörer bist nun jedenfalls perfekt gerüstet, wenn Julian Nagelsmann morgen um 13 Uhr ans Mikrofon tritt. Da kennen wir jetzt die Leitplanken, innerhalb derer er navigiert.
[00:12:16] Sprecher 1: Ein Gedanke noch zum Weiterspinnen: Da Torhüter laut Regelwerk jederzeit verletzungsbedingt getauscht werden dürfen und 15 Spieler auf der Bank sitzen, könnten wir bei der WM 2026 taktisch noch verrücktere Dinge erleben. Ein Torwart, der nur für das Elfmeterschießen auf der Bank sitzt: Die Regularien würden so ein Manöver auf jeden Fall hergeben.
[00:12:47] Sprecher 2: Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und wünschen dir noch einen wunderbaren Mittwoch. Genieße die Vorfreude auf die morgige Nominierung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach’s gut.