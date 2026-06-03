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WM 2026 Podcast: Neue Folge „FIFA meldet alle 48 WM Kader und 1248 Nationalspieler“

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In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir die spektakulärsten Zahlen der WM-Kaderangaben: 891 Debütanten treffen auf 357 Routiniers – ein Generationengefüge, das es so noch nie gab.

FIFA WM 2026: Alle endgültigen 48 WM Kader mit 1248 Nationalspieler!
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Die Themen der Folge

  • 891 Debütanten vs. 357 Routiniers – Das spektakulärste Generationen-Verhältnis der WM-Geschichte
  • Messi, Ronaldo, Ochoa – Drei Legenden spielen ihre 6. Weltmeisterschaft
  • Extreme Altersunterschiede: Craig Gordon (43) vs. Gilberto Mora (17) – über 25 Jahre Differenz
  • 22 Teenager und 7 Über-40-Spieler im gleichen Turnier
  • Carlos Quiroz: 5. WM als Trainer (nur Bora Milutinovic davor)
  • 4 Première-Nationen: Kap Verde, Curaçao, Jordanien, Usbekistan
  • 22 WM-Pokal-Gewinner auf dem Platz
  • Vereins-Struktur: 449 Clubs aus 71 Ländern
  • Heimat-Liga vs. Legionäre: Strategische Unterschiede
  • Reisestrapazen: 104 Spiele in 3 nordamerikanischen Ländern

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