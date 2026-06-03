WM 2026 Podcast: Neue Folge „FIFA meldet alle 48 WM Kader und 1248 Nationalspieler“

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In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir die spektakulärsten Zahlen der WM-Kaderangaben: 891 Debütanten treffen auf 357 Routiniers – ein Generationengefüge, das es so noch nie gab.

Die Themen der Folge

891 Debütanten vs. 357 Routiniers – Das spektakulärste Generationen-Verhältnis der WM-Geschichte

– Das spektakulärste Generationen-Verhältnis der WM-Geschichte Messi, Ronaldo, Ochoa – Drei Legenden spielen ihre 6. Weltmeisterschaft

– Drei Legenden spielen ihre 6. Weltmeisterschaft Extreme Altersunterschiede: Craig Gordon (43) vs. Gilberto Mora (17) – über 25 Jahre Differenz

22 Teenager und 7 Über-40-Spieler im gleichen Turnier

Carlos Quiroz : 5. WM als Trainer (nur Bora Milutinovic davor)

: 5. WM als Trainer (nur Bora Milutinovic davor) 4 Première-Nationen: Kap Verde, Curaçao, Jordanien, Usbekistan

22 WM-Pokal-Gewinner auf dem Platz

Vereins-Struktur: 449 Clubs aus 71 Ländern

Heimat-Liga vs. Legionäre: Strategische Unterschiede

Reisestrapazen: 104 Spiele in 3 nordamerikanischen Ländern

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