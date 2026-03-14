WM 2026 Podcast: Jürgen Klopp for Bundestrainer? Red Bull, DFB oder gar Real Madrid?

Jürgen Klopp und der DFB – eine Frage, die nicht verstummt. In unserer neuesten Podcast Folge geht es um die Frage, ob Jürgen Klopp der potentielle Nachfolger vom aktuellen DFB Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM 2026 sein wird.

Was Klopps Berater verrät – und was das für 2026 bedeutet

Weiterführende Links & Infos von fussballnationalmannschaft.net:

👉 Aktuelles Thema: DFB Gerüchte um Jürgen Klopp – Wird er Bundestrainer nach der WM 2026?

Sein Berater Marc Kosicke hat es auf den Punkt gebracht: Klopp verspürt zwar keinen Zwang, den Bundestrainerjob einmal gemacht haben zu müssen – aber er spürt eine Verpflichtung. Dem Verband ewig einen Korb zu geben, das kann und will er nicht. Wir analysieren, warum dieser patriotische Reflex bei Klopp tiefer sitzt als jeder Vertrag, wie es wirklich hinter den Kulissen bei Red Bull läuft und welchen Schatten die Personalie Klopp bereits jetzt auf Julian Nagelsmann und die WM-Vorbereitung wirft. Und am Ende bleibt eine unbequeme Frage: Kann Nagelsmann das Turnier in Nordamerika überhaupt als unumstrittener Chef anführen – wenn alle wissen, wer im Hintergrund wartet?

Verpasse keine News: Abonniere unseren WhatsApp-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!