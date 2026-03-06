WM 2026 Podcast: Ist das Nagelsmann WM 2026 Aufstellung & Überraschungs-Elf?

In dieser neuen WM 2026 Podcast Episode werfen wir einen genauen Blick auf das bemerkenswert offene kicker-Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nur noch 100 Tage bis zum Start der WM 2026, und überraschenderweise scheinen viele Plätze in der deutschen Startelf bereits vergeben zu sein. Wir analysieren, warum Oliver Baumann fest im Tor eingeplant ist, wieso Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidiger-Position bleibt und wer das Rennen in der Innenverteidigung macht. Außerdem diskutieren wir die wohl größte Überraschung: das Comeback von Leon Goretzka auf der Doppel-Sechs. Begleitet uns bei der taktischen Aufschlüsselung der deutschen Offensive rund um Musiala, Wirtz und die gesetzte Sturmspitze Kai Havertz, bevor es am 14. Juni im ersten WM-Spiel gegen Curaçao ernst wird.

DFB: Startet so die deutsche Fußballnationalmannschaft in die WM 2026?

100 Tage vor der WM äußert sich Julian Nagelsmann überraschend konkret zu seiner Wunsch-Startelf.

Die klare Nummer 1 und ein Abwehr-Bollwerk: Durch die Verletzung von Marc-André ter Stegen geht Oliver Baumann als klarer Stammtorwart in das Turnier. Davor setzt Nagelsmann auf Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und den unverzichtbaren Linksfuß Nico Schlotterbeck in der Zentrale. Wir klären, warum Jonathan Tah aktuell die Nase vorn hat gegenüber dem verletzungsgeplagten Antonio Rüdiger und dass David Raum links hinten gesetzt ist.

Die Mittelfeld-Überraschung: Die wohl spannendste Personalie ist Leon Goretzka. Trotz wenig Spielzeit bei den Bayern soll er mit seiner Wucht und Kopfballstärke eine wichtige Rolle auf der Sechs einnehmen. Sein Nebenmann wird entweder der extrem konstante Aleksandar Pavlovic oder der für besondere Momente sorgende Felix Nmecha.

Offensive & Sturm: Wie Nagelsmann mit den Rückkehrern Jamal Musiala und Florian Wirtz (der sich inzwischen beim FC Liverpool eine Schlüsselrolle erarbeitet hat) plant. Auf den Flügeln gibt es ein Duell zwischen Serge Gnabry und Leroy Sané, die beide noch Luft nach oben haben. Im Sturmzentrum hat Kai Havertz seinen Platz sicher, während Nachwuchshoffnung Nick Woltemade in den Plänen vorerst keine hervorgehobene Rolle spielt.