WM 2026 Podcast – Die große Frage im DFB-Sturm: Von „Kölle Alaaf“ bis Mailand – wer bekommt das WM-Ticket?

In dieser Folge widmen wir uns der vielleicht spannendsten Personalfrage im Kader von Julian Nagelsmann: Wer stürmt bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada? Wir analysieren die etablierten Kräfte, sorgenvolle Wackelkandidaten und überraschende Wildcards, die plötzlich Ansprüche anmelden.

Wer knipst uns zum Titel? Die Stürmer-Analyse zur WM 2026

👉 WM 2026 Stürmer-Frage: 1.FC Köln-Stürmer als Chance für Nagelsmanns DFB-Kader?

👉 Der komplette Überblick: Der DFB WM Kader 2026

👉 Alles zur Weltmeisterschaft: Der WM 2026 Spielplan & alle Gruppen Deutschland in der WM Gruppe E – Tabelle & Spielplan

👉 Das Outfit für das Turnier: Das neue DFB Trikot 2026 – Alle Leaks & Infos

