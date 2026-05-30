WM 2026 Podcast: „Das Schweigen der Marken: Warum halten sich deutsche WM-Sponsoren wie Volkswagen, Lufthansa zurück?“

FIFA kassiert Milliarden, Sponsoren ducken sich weg
Gianni Infantino plant unter dem Dach der FIFA Rekordeinnahmen von 11 Milliarden Dollar, während er beste Verbindungen zu Donald Trump pflegt. Gleichzeitig herrscht in den Vorstandsetagen der deutschen WM-Sponsoren pure Angst vor dem amerikanischen Kulturkampf. Die Boykott-Maschinerie in den USA hat sich professionalisiert: Ein minimal verändertes Logo bei der Restaurantkette Cracker Barrel reichte, um einen PR-Sturm auszulösen und das Unternehmen zum Rückrudern zu zwingen.
VW, Bitburger und Co.: Warum globale Marken schweigen
Volkswagen verkauft in den USA gerade einmal 330.000 Fahrzeuge pro Jahr. Da tut jeder verlorene Kunde weh. Wer dort drüben politisch aneckt, riskiert nicht nur wütende Posts, sondern direkte Umsatzeinbrüche oder im schlimmsten Fall Strafzölle der US-Regierung. Das toxische Klima erstickt selbst vorsichtige gesellschaftspolitische Vorstöße: Über die teuren dynamischen WM-Ticketpreise der FIFA hört man von Sponsoren wie Bitburger kaum ein lautes Wort.
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Während andere zögern, nutzt Adidas das entstandene Vakuum. Der US-Rivale Nike kämpft mit sinkender Nachfrage, Adidas investiert als enger FIFA-Partner geschätzte 170 Millionen Euro in diesen WM-Zyklus, stellt den offiziellen Spielball und peilt eine Milliarde Euro Mehreinnahmen an. Die Strategie: eine reine Unterhaltungsoffensive mit globalen Superstars wie Timothée Chalamet, Bad Bunny und Lionel Messi, befreit von jeglichem moralischen Ballast.
DFB kein Moralweltmeister mehr
Der DFB zieht bei diesem Kurs mit. In den USA setzt man auf das German House of Soccer, ein exklusives VIP-Erlebnis anstelle von politischen Debatten. DFB-Generalsekretär Holger Blask hat es klar formuliert: Deutschland soll diesmal nicht als Moralweltmeister auftreten. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie authentisch waren die hochgepriesenen Unternehmenswerte, wenn sie beim ersten ernsthaften Gegenwind verschwinden?
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[00:00:00] Sprecher 1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von der fünfte Stern täglich Nationalelf und WM 2026 News. Schön, dass du wieder dabei bist. Morgen steht ja noch das wichtige Länderspiel gegen Finnland an, bevor der DFB-Tross dann am 2. Juni in Richtung USA abhebt. Ein letzter Härtetest auf dem Platz sozusagen.
[00:00:20] Sprecher 2: Richtig. Aber wenn die Mannschaft am Dienstag in die Maschine steigt, fehlt etwas ganz Entscheidendes auf dem Flieger. Wenn wir mal kurz vier Jahre zurückblicken auf Katar: Da flog die Lufthansa das Team noch in einem Jet mit riesigem Diversity-Wins-Aufdruck in die Wüste. Auf dem Rasen gab’s die viel diskutierte Mundgeste. Und dieses Mal bleibt die Außenhülle des Flugzeugs einfach komplett blank. Keine Slogans, keine Botschaften.
[00:00:47] Sprecher 1: Das passiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Wir beleuchten heute mal diese hochbrisante Gemengelage. Auf der einen Seite plant die FIFA unter Gianni Infantino, der ja bekanntlich beste Verbindungen zu Donald Trump pflegt, gigantische Rekordeinnahmen von 11 Milliarden Dollar an. Und auf der anderen Seite halten sich die deutschen Sponsoren bemerkenswert zurück. Sie wollen um jeden Preis unsichtbar bleiben. In den Vorstandsetagen regiert derzeit im Grunde die pure Angst vor dem amerikanischen Kulturkampf. Die Sponsoren wollen einfach nichts falsch machen.
[00:01:23] Sprecher 2: Da dringt sich mir die Frage auf: Ist das bei den Großkonzernen jetzt eher eine Art Feigheit oder schlicht unromantischer wirtschaftlicher Pragmatismus?
[00:01:28] Sprecher 1: Es ist knallhartes Kalkül. Die Boykott-Maschinerie in den Staaten hat sich dermaßen professionalisiert. Man muss sich nur das Beispiel der US-Restaurantkette Cracker Barrel ansehen.
[00:01:39] Sprecher 2: Was ist da passiert?
[00:01:39] Sprecher 1: Die haben wirklich nur ein minimal verändertes Logo präsentiert. Da fehlte plötzlich ein älterer Herr auf dem Bild. Und das hat schon gereicht, um ein Beben auszulösen. Die MAGA-Bewegung hat sofort eine sogenannte Woke-Offensive gewittert. Der politische Druck im Netz explodierte derart schnell, dass das Unternehmen binnen kürzester Zeit zurückrudern und das alte Logo wieder einführen musste.
[00:02:02] Sprecher 2: Okay, aber Cracker Barrel ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Wir reden hier über globale Marken wie Volkswagen oder Bitburger. Warum lassen die sich den Mund verbieten, wenn ihr eigentlicher Kernmarkt doch in Europa liegt?
[00:02:14] Sprecher 1: Weil die USA für diese Marken ein entscheidender Wachstumsmarkt sind. Aber eben gleichzeitig ein unkalkulierbares Risiko. Nehmen wir VW. Deren Absatz drüben liegt derzeit bei ohnehin überschaubaren 330.000 Fahrzeugen. Da tut jeder verlorene Kunde weh.
[00:02:30] Sprecher 2: Eben. Wenn eine Marke dort drüben politisch aneckt, drohen nicht nur wütende Posts, sondern direkte Umsatzeinbrüche. Oder im schlimmsten Fall sogar politische Vergeltungsmaßnahmen wie Strafzölle der US-Regierung.
[00:02:44] Sprecher 1: Exakt. Dieses toxische Klima erstickt halt jeden gesellschaftspolitischen Vorstoß direkt im Keim. Das betrifft sogar Themen, die den Sport selbst angehen. Die Fans ärgern sich enorm über diese teuren dynamischen Ticketpreise der FIFA. Aber von den Sponsoren wie Bitburger hört man dazu kaum ein lautes Wort. Da mahnt man allenfalls mal ganz sanft an, dass Fußball für die Mitte der Gesellschaft erschwinglich bleiben müsse.
[00:03:08] Sprecher 2: Sehr diplomatisch. Aber wo politische Werte weichen, entsteht natürlich auch ein Vakuum. Und während einige Konzerne in der PR-Verteidigung feststecken, nutzt Adidas die Situation aus wie ein Spielmacher, der eine ungedeckte Flanke beim Gegner entdeckt. Der US-Rivale Nike kämpft aktuell spürbar mit sinkender Nachfrage. Und Adidas stürzt genau in diese Lücke. Als enger FIFA-Partner investieren die Herzogenauracher geschätzte 170 Millionen Euro in diesen WM-Zyklus. Sie stellen ja auch den offiziellen Spielball, den Triondalla. Und sie zielen auf direkte Mehreinnahmen von einer satten Milliarde Euro ab. Der US-Markt wird da gerade massiv bespielt.
[00:03:50] Sprecher 1: Sie pumpen das Geld also in eine reine Unterhaltungsoffensive, befreit von jeglichem moralischen Ballast. Mit globalen Superstars wie Timothée Chalamet, Bad Bunny und Lionel Messi. Die WM 2026 dient da als perfekte Bühne für diese kommerzielle Revanche.
[00:04:07] Sprecher 2: Und der DFB zieht bei diesem Kurs im Grunde voll mit. Anstatt auf moralische Debatten setzt man in den USA auf das German House of Soccer. Also ein exklusives VIP-Erlebnis anstelle von politischen Diskussionen. Bei dieser Weltmeisterschaft geht es ausschließlich um Profit und den Fußball an sich. Das gesellschaftspolitische Engagement der Sponsoren wurde faktisch auf Eis gelegt. DFB-Generalsekretär Holger Blask hat es ja auch treffend formuliert: Deutschland soll diesmal nicht als Moralweltmeister auftreten. Die Prioritäten haben sich komplett verschoben.
[00:04:43] Sprecher 1: Das gibt einem am Ende doch eine spannende Überlegung mit auf den Weg. Wenn globale Marken ihre oft so hochgepriesenen Unternehmenswerte sofort ablegen, sobald auf einem entscheidenden Markt finanzieller oder politischer Gegenwind droht, dann zeigt das recht deutlich, wie authentisch diese Werte überhaupt jemals waren.
[00:04:59] Sprecher 2: Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören.