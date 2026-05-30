WM 2026 Podcast: „Das Schweigen der Marken: Warum halten sich deutsche WM-Sponsoren wie Volkswagen, Lufthansa zurück?“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um ein hochbrisantes Thema: Warum halten sich deutsche WM-Sponsoren wie Volkswagen, Lufthansa und Bitburger beim größten Fußballfest der Geschichte auffällig zurück? Das DFB-Flugzeug bleibt dieses Mal blank, keine Slogans, keine Botschaften. Was vier Jahre nach dem Diversity-Jet nach Katar steckt dahinter und wer daraus Kapital schlägt.

Gianni Infantino plant unter dem Dach der FIFA Rekordeinnahmen von 11 Milliarden Dollar, während er beste Verbindungen zu Donald Trump pflegt. Gleichzeitig herrscht in den Vorstandsetagen der deutschen WM-Sponsoren pure Angst vor dem amerikanischen Kulturkampf. Die Boykott-Maschinerie in den USA hat sich professionalisiert: Ein minimal verändertes Logo bei der Restaurantkette Cracker Barrel reichte, um einen PR-Sturm auszulösen und das Unternehmen zum Rückrudern zu zwingen.

VW, Bitburger und Co.: Warum globale Marken schweigen

Volkswagen verkauft in den USA gerade einmal 330.000 Fahrzeuge pro Jahr. Da tut jeder verlorene Kunde weh. Wer dort drüben politisch aneckt, riskiert nicht nur wütende Posts, sondern direkte Umsatzeinbrüche oder im schlimmsten Fall Strafzölle der US-Regierung. Das toxische Klima erstickt selbst vorsichtige gesellschaftspolitische Vorstöße: Über die teuren dynamischen WM-Ticketpreise der FIFA hört man von Sponsoren wie Bitburger kaum ein lautes Wort.

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Während andere zögern, nutzt Adidas das entstandene Vakuum. Der US-Rivale Nike kämpft mit sinkender Nachfrage, Adidas investiert als enger FIFA-Partner geschätzte 170 Millionen Euro in diesen WM-Zyklus, stellt den offiziellen Spielball und peilt eine Milliarde Euro Mehreinnahmen an. Die Strategie: eine reine Unterhaltungsoffensive mit globalen Superstars wie Timothée Chalamet, Bad Bunny und Lionel Messi, befreit von jeglichem moralischen Ballast.

DFB kein Moralweltmeister mehr

Der DFB zieht bei diesem Kurs mit. In den USA setzt man auf das German House of Soccer, ein exklusives VIP-Erlebnis anstelle von politischen Debatten. DFB-Generalsekretär Holger Blask hat es klar formuliert: Deutschland soll diesmal nicht als Moralweltmeister auftreten. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie authentisch waren die hochgepriesenen Unternehmenswerte, wenn sie beim ersten ernsthaften Gegenwind verschwinden?

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