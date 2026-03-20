WM 2026 podcast: Das ist das neue DFB Auswärtstrikot 2026 – Wird es das neue 1990? adidas träumt von Kultstatus

In der allerneuesten Folge unserer WM 2026 Podcast schauen wir uns das heute veröffentlichte DFB Auswärtstrikot 2026 an!

Das neue Away DFB Trikot 2026 – das letzte von Adidas bevor nike übernimmt!

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Adidas präsentiert das neue WM 2026 Auswärtstrikot in blau – Wirtz zeigt es!

Das neue WM 2026 Auswärtstrikot von adidas & DFB präsentiert: Away Trikot 2026 ist blau & türkis!

adidas hat das neue DFB-Auswärtstrikot für die WM 2026 enthüllt – und es ist ein Statement. Tiefblau, Zickzack-Muster, Trefoil-Logo: Das Design bricht bewusst mit der cleanen Linie des Heimtrikots und schöpft seine Inspiration aus alten Schuhkartons. Florian Wirtz feiert es bereits als Freizeit-Look – kein Zufall, denn adidas setzt hier gezielt auf den Streetwear-Faktor.

Themen dieser Folge:

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Erwähnte Personen: Florian Wirtz (DFB, Bayer 04 Leverkusen)

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