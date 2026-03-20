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WM 2026 podcast: Das ist das neue DFB Auswärtstrikot 2026 – Wird es das neue 1990? adidas träumt von Kultstatus

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Jonathan Tah präsentiert das neue adidas Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der DFB-Innenverteidiger beim offiziellen adidas Shoot im November 2025. Copyright adidas
Jonathan Tah präsentiert das neue adidas Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der DFB-Innenverteidiger beim offiziellen adidas Shoot im November 2025. Copyright adidas

In der allerneuesten Folge unserer WM 2026 Podcast schauen wir uns das heute veröffentlichte DFB Auswärtstrikot 2026 an!

Das neue Away DFB Trikot 2026 – das letzte von Adidas bevor nike übernimmt!

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Adidas präsentiert das neue WM 2026 Auswärtstrikot in blau – Wirtz zeigt es!
Das neue WM 2026 Auswärtstrikot von adidas & DFB präsentiert: Away Trikot 2026 ist blau & türkis!

adidas hat das neue DFB-Auswärtstrikot für die WM 2026 enthüllt – und es ist ein Statement. Tiefblau, Zickzack-Muster, Trefoil-Logo: Das Design bricht bewusst mit der cleanen Linie des Heimtrikots und schöpft seine Inspiration aus alten Schuhkartons. Florian Wirtz feiert es bereits als Freizeit-Look – kein Zufall, denn adidas setzt hier gezielt auf den Streetwear-Faktor.

Themen dieser Folge:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
  • Offizieller Launch des DFB-Auswärtstrikots für die FIFA WM 2026
  • Design-Analyse: Tiefblau, Zickzack-Muster, Trefoil-Logo und die Schuhkarton-Inspiration
  • Strategischer Wandel: adidas macht das Nationaltrikot zum Streetwear-Objekt
  • ClimateCool+-Technologie: Wie die Kühltechnik bei Extremhitze funktioniert
  • Preisvergleich: Fan-Version (100 €) vs. Authentic-Version (150 €)
  • Premiere am 27. März: Testspiel Deutschland – Schweiz in Basel
  • WM-Gruppenspiele: Deutschland trifft u.a. auf Krasau und Ecuador
  • Die U-Teams übernehmen das Design, die Frauen-Nationalmannschaft behält ihr rotes Auswärtstrikot
  • Kult-Vergleich: Wird es das neue ikonische Muster von 1990?

Erwähnte Personen: Florian Wirtz (DFB, Bayer 04 Leverkusen)

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