WM 2026 Podcast: Das FIFA-Trikot-Regelwerk – strenger als jeder Dresscode

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Trikots: Das FIFA-Regelwerk hinter den Kits ist strenger als jeder Dresscode. Wir entwirren die kuriosen Vorschriften, erklären die Blanko-Trikot-Pflicht für den Notfall und räumen direkt mit den aktuellen Falschmeldungen rund um die DFB-Ausstattung auf.

Zwei Kits, drei Torwartfarben, Nummern 1 bis 26

Die FIFA verlangt von jedem Team zwei kontrastierende Trikots: eines überwiegend hell, eines überwiegend dunkel. Für Torhüter sind sogar drei völlig unterschiedliche Farben Pflicht, damit sich der Keeper farblich von der eigenen Mannschaft, dem Gegner, dem gegnerischen Torwart und dem Schiedsrichter abhebt. Dazu kommen starre Rückennummern von 1 bis 26. Politische, religiöse oder persönliche Botschaften sind komplett verboten. Und die Nummer 1 gehört ausschließlich einem Torwart.

Artikel 29.4: Die Blanko-Trikot-Pflicht

Was passiert, wenn kein Torwart mehr verfügbar ist und ein Feldspieler ins Tor muss? Er darf auf keinen Fall sein eigenes Trikot behalten. Artikel 29.4 schreibt vor: Jedes Team muss zwingend unbedruckte Torwart-Trikots in der Kabine bereithalten, komplett ohne Namen und ohne Nummer, in allen drei nominierten Torwartfarben. Der Zeugwart hortet diese anonymen Shirts für genau diesen Ernstfall.

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DFB-Faktencheck: Weiß und Blau stehen längst fest

Rund um die DFB-Ausstattung kursieren gerade viele Falschmeldungen. Die Fakten: Das weiße Heimtrikot wurde bereits im November 2025 offiziell getragen, das blaue Auswärts-Trikot feierte im März 2026 seine Premiere. Alle aktuellen Leaks betreffen ausschließlich eventuelle Sondertrikots. Und die haben laut Artikel 30.1 im Turnieralltag ohnehin kaum eine Chance: Kontrast geht immer vor Kreativität. Die FIFA hat bei jeder Spielpaarung das letzte Wort über die Farbkombination.

Themen in dieser Podcastfolge

FIFA-Pflicht: Zwei Kontrast-Kits, drei Torwartfarben, Nummern 1-26

Keine politischen, religiösen oder persönlichen Botschaften

Artikel 29.4: Blanko-Trikot-Pflicht für den Notfall

DFB: Weißes Heimtrikot (November 2025), blaues Auswärts-Trikot (März 2026)

Aktuelle Leaks betreffen nur Sondertrikots

Artikel 30.1: Sondertrikots im Turnier meist nicht einsatzfähig

Denkanstoß: Werden Traditionsfarben irgendwann algorithmisch optimiert?

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