WM 2026 Podcast: Das FIFA-Trikot-Regelwerk – strenger als jeder Dresscode

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das Thema DFB-Trikots: Das FIFA-Regelwerk hinter den Kits ist strenger als jeder Dresscode. Wir entwirren die kuriosen Vorschriften, erklären die Blanko-Trikot-Pflicht für den Notfall und räumen direkt mit den aktuellen Falschmeldungen rund um die DFB-Ausstattung auf.
Die FIFA verlangt von jedem Team zwei kontrastierende Trikots: eines überwiegend hell, eines überwiegend dunkel. Für Torhüter sind sogar drei völlig unterschiedliche Farben Pflicht, damit sich der Keeper farblich von der eigenen Mannschaft, dem Gegner, dem gegnerischen Torwart und dem Schiedsrichter abhebt. Dazu kommen starre Rückennummern von 1 bis 26. Politische, religiöse oder persönliche Botschaften sind komplett verboten. Und die Nummer 1 gehört ausschließlich einem Torwart.
Artikel 29.4: Die Blanko-Trikot-Pflicht
Was passiert, wenn kein Torwart mehr verfügbar ist und ein Feldspieler ins Tor muss? Er darf auf keinen Fall sein eigenes Trikot behalten. Artikel 29.4 schreibt vor: Jedes Team muss zwingend unbedruckte Torwart-Trikots in der Kabine bereithalten, komplett ohne Namen und ohne Nummer, in allen drei nominierten Torwartfarben. Der Zeugwart hortet diese anonymen Shirts für genau diesen Ernstfall.
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DFB-Faktencheck: Weiß und Blau stehen längst fest
Rund um die DFB-Ausstattung kursieren gerade viele Falschmeldungen. Die Fakten: Das weiße Heimtrikot wurde bereits im November 2025 offiziell getragen, das blaue Auswärts-Trikot feierte im März 2026 seine Premiere. Alle aktuellen Leaks betreffen ausschließlich eventuelle Sondertrikots. Und die haben laut Artikel 30.1 im Turnieralltag ohnehin kaum eine Chance: Kontrast geht immer vor Kreativität. Die FIFA hat bei jeder Spielpaarung das letzte Wort über die Farbkombination.
Themen in dieser Podcastfolge
FIFA-Pflicht: Zwei Kontrast-Kits, drei Torwartfarben, Nummern 1-26
Keine politischen, religiösen oder persönlichen Botschaften
Artikel 29.4: Blanko-Trikot-Pflicht für den Notfall
Artikel 30.1: Sondertrikots im Turnier meist nicht einsatzfähig
Denkanstoß: Werden Traditionsfarben irgendwann algorithmisch optimiert?
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Transkript
[00:00:00] Sprecher 1: Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Unsere Mission ist heute: Wir entwirren das extrem strikte Regelwerk der FIFA zu den Trikots bei der WM.
[00:00:17] Sprecher 2: Genau, und wir räumen dabei direkt mit ein paar aktuellen Gerüchten rund um die DFB-Ausstattung auf, die gerade so rumschwirren.
[00:00:24] Sprecher 1: Total. Denn stell dir mal vor, die Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft ist irgendwie so, als würdest du für einen Urlaub packen, aber da sitzt dann ein super strenges Komitee, das wirklich jedes einzelne Kleidungsstück vorher genehmigen muss.
[00:00:36] Sprecher 2: Ja, und wehe, du hast das falsche T-Shirt im Koffer.
[00:00:39] Sprecher 1: Exakt. Und wenn man denkt, bei einer WM geht es nur um Fußball, dann unterschätzt man diesen pedantischen Regelapparat hinter den Trikots völlig.
[00:00:47] Sprecher 2: Die FIFA verlangt ganz strikt zwei kontrastierende Trikots für jedes Team: überwiegend hell und überwiegend dunkel. Und für die Torhüter braucht man sogar drei völlig unterschiedliche Farben.
[00:01:02] Sprecher 1: Drei Stück?
[00:01:03] Sprecher 2: Ja, drei. Und dazu kommt das unflexible Nummernsystem. Die Rückennummern sind starr von 1 bis 26 vorgegeben. Politische, religiöse oder persönliche Botschaften sind komplett verboten. Und die Nummer 1 gehört zwingend einem Torwart.
[00:01:21] Sprecher 1: Was passiert denn, wenn alle Torhüter verletzt sind? Oder einer kriegt eine rote Karte und ein Feldspieler muss spontan ins Tor? Darf der sein eigenes Trikot anbehalten und sich einfach Handschuhe schnappen?
[00:01:38] Sprecher 2: Nee, auf gar keinen Fall. Da greift nämlich Artikel 29.4 der Regularien: die sogenannte Blanko-Trikot-Regel.
[00:01:48] Sprecher 1: Blanko-Trikot?
[00:01:50] Sprecher 2: Genau. Jedes Team muss zwingend unbedruckte Torwart-Trikots in der Kabine bereithalten. Komplett ohne Name und ohne Nummer, in wirklich allen drei nominierten Torwartfarben.
[00:02:03] Sprecher 1: Exakt für dieses Notfall-Szenario.
[00:02:05] Sprecher 2: Ja, genau. Der Zeugwart muss diese anonymen Shirts horten, für den Fall, dass das totale Chaos ausbricht.
[00:02:17] Sprecher 1: Von diesen theoretischen FIFA-Vorgaben müssen wir jetzt zur praktischen Umsetzung kommen. Speziell bei einem Team, wo es gerade richtig viel Verwirrung gibt: Deutschland.
[00:02:25] Sprecher 2: Oh ja, da liest man gerade extrem viele Falschmeldungen im Netz. Und die wollen wir direkt korrigieren. Denn diese ganzen kursierenden Leaks betreffen nicht die regulären Adidas-Trikots der Nationalmannschaft. Die stehen nämlich längst fest.
[00:02:43] Sprecher 1: Richtig. Das weiße Heimtrikot wurde bereits im November 2025 offiziell getragen. Und das blaue Auswärts-Trikot feierte dann im März 2026 seine Premiere.
[00:02:52] Sprecher 2: Weiß und blau also. Alle aktuellen Leaks beziehen sich wirklich ausschließlich auf eventuelle Sondertrikots.
[00:03:01] Sprecher 1: Aber wenn die Regularien der FIFA so extrem streng sind und die bei jedem Spiel die Farbkombination diktieren, um TV-Kontraste zu garantieren: Wie viel Spielraum bleibt dann überhaupt noch für kreative Sondertrikots?
[00:03:12] Sprecher 2: Das ist genau der Haken. Laut Artikel 30.1 hat die FIFA eine absolute Prioritätenliste. Sondertrikots sind oft nur reine Marketing-Instrumente. Im strengen Turnieralltag, wo du häufig Kombinationen aus Heim- und Auswärts-Trikots tragen musst, dürfen die meistens gar nicht zum Einsatz kommen.
[00:03:31] Sprecher 1: Die Kreativität wird quasi von einer Kontrastmatrix erstickt.
[00:03:35] Sprecher 2: Ganz genau. Kontrast geht immer vor Kreativität.
[00:03:38] Sprecher 1: Zusammenfassend: Trikots bei der WM sind absolut kein Modewettbewerb. Das ist ein hoch reguliertes System aus Nummerndiktat, Notfall-Blanko-Shirts und extrem strengen Kontrastvorgaben.
[00:03:52] Sprecher 2: Besser kann man es nicht zusammenfassen. Die DFB-Haupttrikots Weiß und Blau sind in Stein gemeißelt.
[00:03:58] Sprecher 1: Aber weißt du, was mir da noch für ein Gedanke kommt?
[00:04:01] Sprecher 2: Erzähl mal.
[00:04:02] Sprecher 1: Stell dir vor, diese ganzen FIFA-Kontrastregeln für die perfekten TV-Übertragungen werden irgendwann so extrem algorithmisch optimiert, dass Nationalmannschaften ihre historischen Traditionsfarben komplett aufgeben müssen. Einfach nur für den mathematisch perfekten Farbwert auf dem Bildschirm.
[00:04:20] Sprecher 2: Oh wow, das wäre ein echter Albtraum. Ein richtig wilder Gedanke, den du beim nächsten WM-Spiel ruhig mal im Hinterkopf behalten solltest. Bis zum nächsten Mal.